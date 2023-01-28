《满江红》三大因素称霸春节档：每个人都能成为岳飞，诛杀秦桧

来源：香港01

作者：杭子牙

由张艺谋导演的中国春节档电影《满江红》大火，该片讲述南宋绍兴年间，该片以南宋绍兴年间，岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈为背景，是一部融合喜剧、悬疑的电影。票房逆袭另一部大咖加持的科幻片电影《流浪地球2》，为什么它能登顶票房榜首? 除了张艺谋的名头吸引，主要有三大原因。

一是连续三年的疫情与流动管制在社会面造成了大范围精神挫伤，随着节前放开管制，第一波疫情过峰，又恰逢春节假期，人们的消费需求得到释放，精神世界需要抚慰。张艺谋通过在影片中揉入大量幽默搞笑桥段，使用沈腾、岳云鹏等一批流量IP，使原本沉重的历史在不失悲壮的同时给观众带来了轻松与快乐，契合了人们节日消费与释放精神压力的双重需求，这是影片成功的“天时”因素。

第二个是在政治道德与精神底层层面，岳飞与秦桧忠奸不两立的历史故事上千年一直脍炙人口，这是中国历史中令人最悲愤的悲剧，也是一场最大的冤案。在这一故事中，精忠报国、一腔热血、一心收复失地的岳飞蒙冤被害触动了人们的道德心理底线和屡遭外敌入侵历史中希望有英雄人物带领军民捍卫河山的强烈精神期盼；而另一边以“莫须有”罪名，充当皇帝赵构白手套，因残害忠良而被铸像下跪千年的秦桧，也满足了国人对此类奸贼终极下场的报复性心理需要与对投降主义者割地求和苟安一隅的极度憎恶。

电影《满江红》以精妙的创意将这个故事搬上银幕，精准击中了人们的精神底层。尤其最后全军吟唱《满江红》的张艺谋式表现手法着实打动了现场观众，而“秦桧”在完成传唱《满江红》夙愿后微笑求死以找回自己的场景，也出乎了绝大多数观众的预料。

这是属于民族的故事，换了其它国家的观众未必能产生共鸣，包括在香港，因为历史与各种现实原因造成的国家认同的缺失恐怕也不会引起多少共鸣。这可能也是《满江红》票房能逆袭超越另一部春节档电影《流浪地球2》的其中一个原因。

如果在国际市场，历史题材片《满江红》未必是科幻题材片《流浪地球2》的对手，但是在国内市场，虽然两部电影都各有奇思妙想，都满足了观众的精神需要与想象，《满江红》产生的共鸣还是要更强烈一点。这应该算是《满江红》成功的“地利”因素。

第三，每个人都可以成为岳飞，每个人都可以诛杀秦桧。熟悉中国历史的人都知道，真实的“满江红”是属于皇帝、丞相、武将等大人物之间的恩怨斗争，是典型的朝堂政治，但是电影《满江红》却由一群卑微到不能再卑微的小人物书写。他们中有些人甚至连正规军都不是，不过是一群更夫、艺妓、伙伕、打杂跑腿的罢了。但正是这样一群在统治者眼里可以随意被处死、连草芥都不如的人，却前赴后继、捨生取义，宁愿用自己的生命与鲜血去追求他们心中的历史大义。

历史上留下过很多王侯将相的名字，他们享受荣华富贵，掌握人间生死，但是他们恐怕不是每个人都敢拍胸脯保证自己的道德水准能和他们的禄位相匹配。事实上，纵观历史，赵构、秦桧以及如电影中他们的走狗之流一直屡见不鲜，很多情况下，反倒是普通民众以他们最朴素的价值与行为追求，映照出这些王侯将相的卑鄙与无耻，使得即便如秦桧这样的老谋深算者也不得不现出原形。

历史终究是由人民群众书写的，最起码也是由人民群众来矫正的。社会地位与道德和精神追求之间并没有必然的关联。不要小瞧你身边那些贩夫走卒，那些或怯懦或柔弱的泛泛之辈，更不要小瞧你自己，历史每到关键时候，往往是这些卑微到被人无视的人才甘愿牺牲自己去堵住道德大义的决口，完成民族的价值追求。在国家与民族大义面前，每一个普通人只要行动起来，都可以成为岳飞，都可以诛杀秦桧，都能唱响属于自己的《满江红》，这应该就是《满江红》成功的“人和”因素。

最后，不少人说这部电影情节铺陈环环相扣构思巧妙，另一种声音却恰恰认为这样的铺陈设计感太强了。如此长的推演链条，任何一环崩掉都可能招致谋划者预想之外的结果，在现实中是根本不可行也不可能的。不过没关系，这不是一部谍战推理片，不需要太过严密的逻辑审视，看完开心快乐就行了。