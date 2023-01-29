火爆的兼职：上门喂宠火了，除了猫狗还有乌龟和鱼

来源：成都商报

春节期间，当大部分的人都还在陪伴家人，享受轻松快乐的时光时，有的年轻人已经开始搞起了副业——帮助宠物主人上门照看春节期间留守的宠物。

短短几日就能有上千的收入？记者在各大社交平台上搜索关键词后发现，愿意提供上门喂宠服务的人不在少数，一只宠物的定价一般在30元到100元之间，此外，服务人员也明确表示有就近接单的原则，特别情况会有额外收费。

火爆的兼职

从帮朋友照顾宠物中嗅到“商机”

1月26日下午一点多，张先生正开车前往今天第4家需要照顾留守宠物的地点，“今天已经初五了，很多宠物主人今天开始陆陆续续回到家里。”他告诉记者今天需要跑5家，之前他每天都需要跑7、8家。生意最好的时候是大年三十、初一、初二、初三，“但我一天订单不能超过10个，因为会忙不过来。”从春节前夕到现在，张先生估计自己收入总共在2000元左右。

为什么干起了这份兼职？张先生表示，因为年前有朋友要回家过年，需要把猫送到他家让他照顾几天，张先生从中嗅到了商机，所以他就尝试着在网上发布了春节期间上门照看猫咪的帖子，“刚开始就有很多人前来咨询，而且春节期间我的娱乐活动并不多，正好有时间。”

截至目前，张先生已经照看了接近50只猫咪。针对猫咪的上门喂宠服务主要包括：添加新的食料，更换新的饮用水，处理排泄物三项基本内容。张先生介绍道，自己的收费标准是35元一只猫咪，要是距离远的话会增加一些路费，大概在六七十元，“有些顾客不止一只猫咪，可能四五只，这种情况也会额外增收五元一只。”

相较上门照顾宠物猫来说，上门照顾宠物狗可能会花费更多的时间，因为它多了一个遛狗的环节。刚大一的小李告诉记者，她的订单中有一只需要照顾的小柴犬，非常活跃，“每次遛它的时候，都特别兴奋，一股脑往前冲。”像这样“调皮”的狗狗，她通过和宠物主人商量，会在原本30元一只的基础上涨价10元。

除了添加狗粮的需求外，有的宠物主人还会要求在春节期间给狗狗准备特别的年夜饭，“有一个订单就是除夕夜给狗狗准备大餐，用白菜鸭心鸭肝鸡胸肉来煮一锅。”

记者还了解到，乌龟、鱼、鸟也有上门喂养的需求。陈女士告诉记者，春节期间自己接了3单，都是30元上门喂养一次，分别是猫、乌龟和鱼。她表示，照顾乌龟和鱼并不需要花费太多时间，服务内容除了喂食，还需要换水添水。

需求量大

平台：旺季单子根本接不完

宠夫子是一个专门做家庭寄养、上门喂养、宠物托运的宠物服务平台，相关负责人林先生告诉记者，春节期间，成都地区在平台上发布求上门照顾宠物的订单大概在两三千条，“但是我们只派单出去上千条，有时候没那么多商家(上门照顾宠物的团队)接单。”据了解，这种供不应求的现象在每个节假日都会出现，“平时求上门照顾宠物的单子没那么多。”

林先生还告诉记者，目前成都地区的收费相对杭州、北京、上海、深圳等城市的价格还不算高，一般收费在30元到100元之间，“遛大型狗的话，如萨摩耶、拉布拉多等价格就会高一些，在七八十左右。”

林先生表示，由于这些订单都是宠物主人自己在平台上发布的，定价有时候也比较主观，“也有豪气的猫主人发布400元上门照顾宠物一次的订单。”这种情况下，宠物主人对服务者也会提出更细致的要求，比如认真陪伴半小时，要经常安抚宠物情绪等。 记者了解到，春节是上门喂宠行业一年中需求量最大的时候。林先生表示，现在越来越多的上班族喜欢养宠物，但是当春节回家过年或者出游的时候，他们不方便将宠物带到身边。为什么现在上门喂养服务越来越火？林先生告诉记者，相较于将宠物寄养到宠物店，上门喂养服务可以避免宠物店存在的交叉感染现象，“而且春节期间，宠物店的收费都会上百元，且他们能够照顾宠物的人力和活动空间都是有限的。”

不仅如此，林先生还告诉记者，像猫猫这种宠物很容易在新环境出现应激反应，害怕、焦虑、不吃饭……“去年春节有个顾客将宠物送到寄养家庭，7天什么都没有吃，只喝一些水，所以今年春节果断选择了上门喂养服务。”

入户喂养如何保证安全？宠物猫主人汤圆表示，随着宠物行业的不断成熟和细化，她能感受到上门喂养服务也变得更加完善安全。首先，会对喂养人的身份进行核实，一般会将身份证照片、家庭住址等信息发送给顾客。其次，服务过程中也会全程视频通话或者从入户到离开全程录像发给顾客。此外，还会有穿鞋套、戴手套等卫生安全保证。

林先生表示，宠物主人现在一般都会采取更换密码锁密码、全程拍摄视频等方式来规避入户风险。