提高学生核心素养 衡水中学教改“破内卷”

来源：澎湃新闻

喊出“破内卷”的河北衡水中学教学改革颇受关注。

近日，衡水中学网站官网发布的《衡中2022年亮点回眸》又披露了此次改革的一部分信息。

文章称，2022年，面对教育的新形势、新使命，为促进学校立德树人落实机制更加完善、教师潜心育人评价制度更加健全、学生全面发展评价办法更加多元，学校基于自身发展现状和以往办学经验，顺势而为、破立并举、创新发展，深入探索推进新高考、新课标、新教材下的教育教学改革。

2022年内，衡水中学确立了“1443”教改工程，即坚持“一条主线”、克服“四种现象”、重建“四个体系”、实现“三个追求”，并制订了聚焦“减量提质”“体系重建”“带动引领”三个阶段、历时两年循序渐进的实施方案，狠抓“提质增效”“转变观念”“队伍建设”“评价改革”和“制度建设”五个关键节点，用“五维合力”达成提高教师综合能力、学生核心素养的既定目标，努力为实现学校高质量发展谋新篇、启新程。

消息还提到，这次教改的阶段性工作得到了有关领导的充分肯定。

去年11月17日，河北衡水中学网站曾发文介绍了学校新一轮教学改革进展。

从这篇文章来看，要克服的“四种现象”指的是教学上存在的超限现象、内卷现象、短视现象以及不规范现象；要重建“四个体系”指的是具有衡中特色、值得全面推广的课堂教学体系、教学管理体系、教师培养体系和学校评价体系。

校方当时介绍，衡水中学此次的教学改革分三个轮次有序推进。第一轮，重在化解教学中存在的沉疴痼疾，解决存在的各种问题，“减量提质”；第二轮，在一轮问题解决的基础上深入推进、内涵提升；第三轮，在前两轮的基础上进行成果提炼、总结推广。

随后，各学科通过召开动员会、总结会、反思会、讨论会，增强教学改革的自觉性，明确教学改革的思路，优化教学改革的方法，坚实教学改革的行动，推动教学改革落到实处。另外，针对课堂教学方面存在的问题，学校出台方案选拔实验教师，支持实验教师进行改革实践，通过高级教师引领、特级教师示范、课改实验教师拉动，不断推进课堂教学改革。针对资料组编方面存在的问题，学校教务处出台了《关于试题命制方案和命题评价方案》，组织召开了2022-2023学年命题工作研讨会，各学科中心教研室提出意见和建议，研讨可实施性策略。各学科、各级部、各处室围绕教学改革组织月公开课、学科论坛、学科文化节、优质课比赛、青年教师微课比赛等教学活动，引导广大教师转变观念，行动起来，迈开步子，做出改变。