别让“报复性宰客”伤害旅游市场复苏

来源：新京报

作者：小飒

中国春节消费红火，旅游业更是迎来了久违的旺季。不过，旅游的“报复性消费”也让一些人回到老路，个别地方再次出现了宰客现象。

如热门旅游地海南三亚，1月27日公布的五起旅游市场典型违法案例中，多数就是调换海鲜材料、未落实裸秤销售、私改价格等熟悉的套路。另一个旅游地广西北海，也有游客反映就餐消费时被宰，“四个菜1500块（人民币，290新元）”。

对此，“北海市场监管”官方微博1月28日发布通报称，当地执法部门经与市内多家同档次餐厅进行价格比对，该店定价基本符合春节期间海鲜餐饮消费价格；经与北海海产品市场当日价格比对，该店四类海鲜产品经加工、烹饪后的价格在合理区间。但该店家存在支付出租车司机回扣招揽客人、未与消费者充分沟通即匆忙配菜下单、部分海鲜经烹饪后分量略少等问题，相关部门已责令该店家停业整顿、限期整改并立案处罚。

旅游旺季伴随着宰客，似乎已经成了行业痼疾，各地也都有针对性执法。但兹事体大，如今已不能单纯用执法的视角去看待，理应上升到维护城市形象、旅游品牌的高度严肃对待，别让“报复性消费”成了“报复性宰客”。

此次，北海执法部门处罚商家的理由是，店家存在支付出租车司机回扣招揽客人、未与消费者充分沟通即匆忙配菜下单、部分海鲜经烹饪后分量略少等问题。实事求是地说，这些都是较为隐形的欺客宰客手段，日常消费中很多人也会有类似的遭遇，却很少引起重视。

当地此次执法倒也是一种提醒——何为宰客，或许也要有新的理解。不是说“天价海鲜”才构成宰客，不是说明显的缺斤少两才算宰客，那些走偏的获客手段，那些隐秘的诱导消费行为，可能更为常见，其“杀伤力”也不可小觑。

因为，在遭遇这些消费陷阱时，消费者明面上的损失可能不大，但如果从旅游体验角度来看，的确说不上好。而这种“宰客”对一个旅游城市而言，负面影响同样不可忽视。

要知道，类似事件发生后，很多修复形象的尝试都很难得到外界的认可。出门会遭遇多少宰客现象，又有多少消费陷阱，对于还未出门旅游的人来说，如果这些都是未知数，就会影响其旅游目的地的选择。

尤其是，经历艰难的三年疫情后，人们的旅游热情、消费信心并没有消退，刚刚结束的春节“黄金周”，旅游市场收入已经恢复至2019年同期七成，甚至为2023年全国经济复苏开了好头、打下了基础。对于旅游城市来说，都曾遭受过疫情的严重冲击，更应珍惜如今这来之不易的良好局面，别让个别宰客事件，吓退各方游客。

毕竟，宰客容易，收拾烂摊子却很难。旅游城市长远发展，必须依靠游客树立好的口碑。在当前社会，旅游早已不是一次性消费，而是不少人的日常生活方式，尤其是社交媒体时代，口碑的影响越来越明显。针对旅游宰客现象，除了建立日常规范，严厉处置极端事件，并公开问责，或许是执法者的不二之选。

说到底，把旅游“报复性消费”当成“报复性宰客”机会的商家，收获的是“一锤子买卖”，影响的却是人们的消费信心和当地的旅游口碑。旅游行业长远发展，离不开各方的珍视呵护，除了严格日常监督执法以外，也包括积极探索出台针对性政策，引导商家规范经营、不断改进服务，方能共同做大做强旅游市场。