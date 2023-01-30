孩子的“压岁钱”归谁？

来源：北京青年报

过年，走亲访友长辈总少不了会给晚辈压岁钱。这不仅仅是一种“年味儿”，更是一种传统文化，孩子收到的“压岁钱”该由谁来管？

压岁钱越给越多，拿到压岁钱该怎么处理？孩子们更倾向于将这笔钱由自己来支配，而家长们也有自己的考虑，觉得孩子小，对钱没有概念，不具备理财能力，怕弄丢。

考虑孩子年龄小，不少家长选择代为保管压岁钱，并用于孩子日常开销。律师表示，根据中国《民法典》规定，孩子是压岁钱的所有权人。

孩子出生之后具有民事权利能力，可以获赠收益，在过节期间收到长辈的压岁钱，钱的归属肯定属于孩子所有。《民法典》规定，孩子在八周岁以下属于无民事行为能力的人，一般来说，八周岁之前，压岁钱由父母代为保管是可以的，八周岁之后，对于压岁钱的保管或者使用，孩子可以实施和他年龄相符的行为。无论是孩子自己保管，还是父母替他保管压岁钱，所有权是不会变更的，一定属于孩子，接受赠予的一方享有压岁钱的所有权。

南京陶老师工作站心理咨询师表示，压岁钱是长辈对孩子美好的祝愿。如果家长对孩子不信任，把压岁钱占为己有，很容易激发孩子的失落情绪。

孩子有时不是担心钱被收走，而是认为这是对自己完全不信任，没有把自己当成一个值得尊重的个体，对此不能接受，不开心。压岁钱的问题，是跟孩子沟通和互动的问题，是利用钱加强亲子的交流和沟通的问题。

心理咨询师建议，家长可以以压岁钱为契机，对孩子进行财商启蒙教育，让他们在参与家庭的开支中，获得主人翁意识。

首先，家长可以帮孩子开一个孩子名字的银行卡，让他看到属于自己的账户，钱放在银行里，拿出来用的时候，就是一个沟通、管理或者指导的过程；

其次，这笔钱，可以用于孩子日常开支，比如特长班、艺术班，都可以用这笔钱去交费；

另外，也可以让孩子参与到家庭日常的管理中，比如，家里一年中有什么规划，购买什么大的器件，都可以让孩子参与其中，赞助一点点属于自己的费用，孩子有了参与和付出，就能很好地培养主人翁意识。