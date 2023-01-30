胡鑫宇死亡迷点重重，搜寻未到位？还是另有隐情？

来源：顶端新闻

作者：张逸菲、曾令统

失踪106天的上饶市铅山县少年胡鑫宇，在学校附近被找到，遗憾的是他已经死亡。据媒体最新消息，胡鑫宇家人同意进行尸检。

案件仍有很多疑问。其中，胡鑫宇尸体被发现的地点为金鸡山。据地图显示和之前的媒体报道，金鸡山离胡鑫宇所在的致远中学（高中部）直线距离很近，铅山公安曾在今年1月7日发表公号长文，称其会同应急管理、消防救援、教体、城管等部门，联合平安义警、蓝天救援、绿洲救援等社会力量，搜索了学校南侧树林山岗约589亩、铅山县至余干县信江河段约200公里、峰福铁路沿线约22公里等。

铅山县河口镇的一外卖员小徐告诉顶端新闻记者，金鸡山虽然不高，但也不算小，从胡鑫宇所在的致远中学（高中部）能去到山脚，当地一中也有去金鸡山的路，“有不少路通往金鸡山。”

金鸡山附近有煤矿，山脚下有居民居住。胡鑫宇案持续三个多月，网上传的沸沸扬扬，一段时间里，致远中学门口经常聚集不少人，“后来应该是被公安疏散了。”

小徐没有参与之前当地人搜索胡鑫宇的行动，他所知道关于胡鑫宇的信息也来自于网络。1月29日上午，关于胡鑫宇确认死亡的信息传来，小徐发现街道上没有什么特别之处，“路很堵，据说很多初高中在报名。”

距离致远中学（高中部）300米内的一家小吃店老板告诉顶端新闻记者，案件有了新进展，据他所知，当下已不能前往金鸡山。

1月29日下午，河口镇当地居民告诉顶端新闻记者，通往金鸡山的道路已经被警方全面封锁，“事情（胡鑫宇尸体被发现）发生后，路上就都是警察了，一方面对道路交通实行管制，另一方则对来往车辆进行排查。”

该居民称，胡鑫宇的母校致远中学高中部目前正在正常教学，并未受到其他影响，“都挺正常的，校门口还有学生家长给孩子们送生活用品。”

“不只是胡鑫宇家人，我们也想求一个真相。”有网友评论，“大家那么多天地搜寻却没找到，是工作没做到位？还是另有隐情？”