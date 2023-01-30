胡鑫宇尸体被找到，如何判断是自杀还是他杀？

来源：“壹读”微信公众号

作者：敏敏、彤云

失踪106天的胡鑫宇终于“出现”了。

据铅山公安，1月28日12时25分许，铅山县公安局接到群众电话报警称，在河口镇金鸡山区域树林中发现一具缢吊尸体，接报后公安机关迅速派员赶到现场勘查，发现死者衣着与2022年10月14日致远中学学生胡某宇失踪时衣着一致。后经DNA检验，确定死者为胡某宇。

简单回顾一下胡鑫宇事件。

2022年10月14日，15岁的胡鑫宇消失在其就读的致远中学，监控画面显示，胡鑫宇最后出现的地点是校内小公园睢园方向，在其离开监控范围后，人们再没能发现胡鑫宇的踪迹。

在胡鑫宇失踪次日，胡鑫宇的家属及老师就到公安机关报警，公安机关立即受理处置，调集警力、动员社会力量进行搜寻、发布协查，后面甚至成立了联合工作专班，进行铅山县全域搜寻，把学校后山、铁路沿线等都搜了个遍。

整整106天，都没能找到胡鑫宇。

令人想不到的是，最终尸体被发现的地点距离胡鑫宇就读的致远中学，直线距离不足百米。据九派新闻报道，胡鑫宇的一位家属称，“搜救人员曾多次在这里筛查搜救过，包括我们家属也去搜过，但并没有发现小胡的踪迹”。

据澎湃新闻，铅山县当地居民表示发现胡鑫宇时“衣服烂了，人体组织有腐化”，殡仪馆的官方人士表示遗体已不是原来样貌，“味道很重，已做完尸检”，再加上胡鑫宇的尸体被发现时是缢吊状态，现场还有一支录音笔，这些信息引发了不少网友的猜测：这106天胡鑫宇到底去了哪里？为什么最终出现在学校附近？胡鑫宇到底是自缢，还是他杀后伪装成了自缢？

什么是缢吊？

缢吊就是电视剧中常见的“上吊”，在法医学领域被称为缢死（death from hanging），是一种通过颈部套绳索，外加自身体重压迫导致的死亡方式。

虽然缢吊使用的工具很简单，但缢吊方法分为“暴力式”和“平静式”两种，致死机制更是多种多样。

“暴力式”缢吊常见于绞刑，也有自缢者在脖子上挂好绳子，从高处往下跳的情况，会因身体的突然坠落，对颈椎造成强大的机械损伤。

有些人坠落时受到的冲击力过大，可能因第三、四颈椎的骨折或脱位，干扰临近的呼吸、心跳中枢，导致心跳、呼吸骤停而当场死亡；

有些人虽然在下落过程中严重损伤了高位颈椎，可能导致脖子严重变形，然后因呼吸肌麻痹而死亡；

“平静式”缢吊没有高空下坠环节，单靠绳子勒也能出现呼吸道闭塞的窒息、脑血管循环障碍的中枢缺氧、迷走神经抑制导致的猝死。

为什么“平静式”缢吊死法这么多？因为咽喉是人类的“七寸”，集结了颈椎、颈动脉、椎动脉、迷走神经等人体要害部位。

由于颈部脆弱，大部分成年人的颈动脉只要承受3.5kg重量的压力、椎动脉承受16.6kg 重量的压力即可使血管完全闭塞。因此，在成年人颈部只需施加17kg以上的压力，就可以阻断其供应脑部的全部血流。因此，不完全的缢吊也会致死。

缢吊根据死者身体是否完全悬空，分为“完全性缢死”和“不完全性缢死”两种。

“完全性缢死”是死者身体完全悬空，“不完全性缢死”则是身体部分悬空，但颈部承受的悬空部位重量足以压迫颈项，导致死亡，常见的“不完全性缢死”包括足尖着地、蹲位、坐位、卧位等。

是自缢还是他杀后伪装？

法医学认为，死亡方式分为三种：自杀、他杀、意外。

一般而言，自杀死亡现场无搏斗痕迹，自杀死亡致命伤通常只有一个，且分布在死者手能及的部位，死者手及手臂无抵抗伤。致伤物多留在现场，且致伤物上可留有死者指纹，有时可找到遗书，调查材料表明死者有自杀原因或动机。

他杀现场则常有搏斗痕迹，现场凌乱。有时，现场虽未发现明显殴斗迹象，但尸体位置、姿势、损伤部位、数目及血痕分布用自杀难以解释，或者会在现场发现尸体被移动的征象。凶器有时在现场搜索中可以发现，有时会被带走。

他杀死亡尸体上损伤的分布要比自杀更广，不限于死者手所能及的部位，且致命伤可以有多个（但不代表有多个致命伤就一定是他杀）。尸体上可发现殴斗痕迹和各种抵抗伤，损伤的严重程度往往是死者本人难以造成的。

一般来说，缢死多为自杀，他杀者较少，也有他杀后伪装自杀的案例。

胡鑫宇案件目前披露的信息不多，我们很难做出确切的推断，但可以肯定的是，尸体的体位、姿态如何，尸体上有无殴斗伤痕和抵抗伤，现场有无搏斗或挪动尸体的痕迹，是判断自杀和他杀的关键。

对于部分网友猜测的，是不是伪装自缢，现代的检测方式也很多。

比如，如果他杀采用的是勒死后悬尸的方式，那么可以着重观察索沟、颈部软组织损伤、颈部骨折、颅脑淤血等情况。

而且，一个人一旦失去意识，就会变得死沉死沉的。这是因为清醒的活人可以有意识地调整自己的中心位置，而失去意识的人则就像一摊烂泥，重心难以调整和把控，所以，也许你可以抱起一个比你还重的活人，却搞不定一个失去意识的瘦子。

如果真的是先用药物致昏或致死，或先用利器或钝器击打、刺伤致死，然后再悬尸，那不仅尸检结果会“说出”真相，现场的拖动痕迹也少不了。

另一个可以着重观察的点是缢沟皮损处有无生活反应。

所谓生活反应就是活体在遭受暴力作用时机体产生的组织反应，死后伤是没有生活反应的。肉眼可见的生活反应包括但不限于出血、组织收缩、创口周围出现红肿或红晕、痂皮形成等，一些肉眼不可见的，比如栓塞现象、炎症反应，也是重要的生活反应。

近些年来，法医学领域采取了多种新技术来进行诊断，比如扫描电镜技术、酶组织化学技术、免疫组织化学技术和组织化学技术、分子生物学技术等。

目前，胡鑫宇的尸检已经完成，现场发现的录音笔也已送去专业机构做鉴定。正如胡鑫宇的妈妈所言，我们“不会停止寻找真相”。