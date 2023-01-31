会员也分三六九等？影视平台“套娃”式收费自欺欺人

来源：北京日报

作者：王史

想痛痛快快看电视，总共分几步？搁多年前，买个黑白电视机，拔出天线，接收信号即可。再后来，换成彩色电视机，交上收视费，遥控器一调，十几二十个台任君挑选。到了现在，选择变多了。可有人买电视、拉宽带、配机顶盒，各大平台充值会员，想看特定内容，得到的回答却是：对不起，您没权限。

这正是眼下某些影视平台的套路。想看电视剧，先买平台会员；要看动画片，得充少儿会员；若还想看新近大片，那您得解锁一份专门的限时观影券。除此之外，这会员也分三六九等，“青铜会员”不能看的大结局，“钻石会员”可以；VIP不能投的屏，VVIP可以。总之，越舍得烧钱，身份越尊贵，特权越丝滑，但凡犹豫一下，看电视就真成了“看电视(机)”。

凡此种种，被戏称为“套娃式收费”：充值第一个，还有下一个，一不小心就陷入了“充了会员，但没完全充”的陷阱。有人算了一笔账，七七八八的会员加一起，每年少说得花六百多，高一点甚至要上千块，几年下来，光是会员费都足够换上一台新电视了。

平台收费，本是尊重原创、保护版权的必然。但问题在于，一切都得讲规矩，什么钱该收、什么钱不该收、怎样收钱都得先说清楚，让交易双方都明明白白。说好的“会员制”，协议内容却藏着掖着、吞吞吐吐，层层设卡、伺机揩油。这就像一个人付了门票吃自助餐，进门才发现但凡看得上眼的东西都限量供应，这也不能吃，那也不能点。不仅给人观感极差，也有变相涨价的嫌疑。长此以往，还有谁敢掏钱消费？

对此，也有人从技术层面分析，说平台如此有其苦衷。比如成本支出大、之前定价低、生存发展需要资金周转等等……也许说的都是事实，可不管怎么样，都不是也不能成为乱收费的理由。开门做生意，谁都不容易，“不讲武德”绝非解决之道。生财的铁律，永远是“人无我有、人有我优”。消费者固然会一时“着了道儿”，但并非总是吃哑巴亏。只有尊重消费者，不断创作出优质内容，这钱才能赚得硬气，企业经营才能长远。