米糠、麦麸重回餐桌 你吃不吃？

来源：成都商报

春节假期刚过，当不少人还沉浸在大鱼大肉的氛围中时，近日，一则“卫健委传来好消息，米糠、麦麸有望重回百姓餐桌”的文章引起网友议论，该文称，米糠中有大量的膳食纤维和营养物质，比精米、白面营养更丰富，并且还引用了国家卫健委针对人大代表提出的《关于促进米糠回归人类食用提升国民营养的建议》的相关答复。

米糠对于当代人来说可能比较陌生，这种东西能吃吗？营养吗？对于米糠回归食用的建议，成都市第七人民医院营养科主治医师梁清月表示，目前，“吃糠咽菜”再也不是生活所迫，而不失为饮食健康的一种选择。

无害化米糠

将被列入“食药两用名单”

前述网传文章称，米糠、麦麸中含有大量的膳食纤维和营养物质，不仅比精米、白面营养更丰富，同时还能避免很多因饮食过于精细而引发的“富贵病”，此外，米糠还有很大的药用价值。

记者查询得知，此事起源于1月19日国家卫健委对于人大代表提出的《关于促进米糠回归人类食用提升国民营养的建议》的一则答复，该答复表示：目前，米糠主要用于生产饲料，作为粮食原料主要用于生产米糠油。近年来，国家卫健委积极推动食物营养健康产业发展。发展米糠产业，挖掘米糠营养价值，有利于促进粮食减损增效和国民营养健康。

针对“支持米糠安全食用产业发展”等建议，国家卫健委在答复中回应：支持米糠安全食用产业发展，引导相关企业综合利用碎米、米糠、稻壳、麦麸等副产物，开发米粉、米线、米糠油等食品或食品配料；建立米糠无害化评价体系，完善相关食用安全标准；将无害化米糠(即食米糠或食用米糠)列入“食药两用名单”和《药典》……

“吃糠咽菜”不可能

单独作为主食供人食用

米糠就是稻子或谷子上脱下来的皮。成都市第七人民医院营养科主治医师梁清月表示，米糠富含粗蛋白质、粗脂肪、维生素E等营养物质，但按照当前的食品安全法规，米糠不属于普通食品原料，是不可以添加到食品中给人吃的。

不仅如此，米糠也不可能单独作为主食供人食用，因为它难以下咽、难以消化。“米糠要成为食品原料，只能走深加工和少量添加的路线，在一定程度上补充当代人因为吃大量精米白面而缺失的营养。”

日常吃的精米、白面，都属于精制碳水，主体成分是淀粉，仅含有少量蛋白质。梁清月表示，国内外的研究结果和资料表明，米糠中富含各种营养素和生理活性物质，如蛋白质、脂肪酸、维生素、膳食纤维等，这些营养成分恰恰是人体所必需的，正是当代人饮食结构中相对缺乏的，这就是吃粗粮的意义所在。老百姓常说“吃米带点糠，老小都安康”，就体现了米糠的药用价值。《黄帝内经·素问》中有“五谷为养”的论述，五谷指的就是带有糠的谷物。

针对部分网友对米糠上桌持怀疑态度，梁清月认为，随着人们生活水平不断提高，“吃糠咽菜”再也不是生活所迫，而是饮食健康的一种选择。很多人印象中，米糠就是用来喂牲畜的饲料，而用现代碾制技术生产出来的食用级米糠，富含各种营养素和生理活性物质，约占米糠总重量的80%、营养的90%以上，具有促进血液循环、预防心血管疾病、帮助降低血脂等功效。