《狂飙》兜起的消费产业链

来源：北京商报

随着收视率的一路狂飙，电视剧《狂飙》之势也蔓延到了消费市场。近段时间以来，剧中人物高启强的“成功秘笈”《孙子兵法》在该剧热播的带动下，月销翻番，同时登上了多个电商平台的国学古籍专区月度销冠。然而，北京商报记者通过调查发现，高启强带火的远不止一本《孙子兵法》，同款手链、同款大衣、同款衬衫、同款摩托车等一系列单品，也悄然成为消费市场上的尖货。近些年来，热播剧的带火力已经堪比流量明星。往往一部剧还未播完，剧中人物的“同款”早已同步出现在了电商平台。触角越来越敏锐的卖家究竟是如何做到趁火秒上新？这背后又隐藏着一条怎样的产销链条？

《孙子兵法》成销冠

电视剧《狂飙》收视与口碑的持续走高，让“读孙子兵法、品强哥人生”“咖啡不用冲、迟早会成功”等一系列热梗快速流行于社交平台。其中，剧中关键角色高启强的“成功秘笈”《孙子兵法》，更是成为电商平台国学古籍专区的月度销售冠军。

据京东图书数据监测，一周内，《孙子兵法》搜索量同比增长近60倍，成交额同比增长接近27倍，购书用户同比增长超50倍。

除了图书，大批“高启强同款”消费品上架电商平台。其中最为畅销的是剧中同款手链，有超30家店铺上架了同款商品，但售价跨度较大，材质分钛钢、925银两种，价格在19-153元之间。

与此同时，也有商家发出高启强同款皮衣、夹克、领带的预售链接，价格在37.8-678元之间。据二手交易平台信息显示，许多转卖摩托车的用户，在商品介绍中也加上了“高启强同款”字样。

“出于对剧中人物的喜爱，我不仅买了《孙子兵法》，还下单了大哥大嫂的相关同款。”消费者李女士进一步表示，“虽然也知道这些东西不一定真的有用，大部分纯属冲动消费，但这部剧实在太上头了。”

此外，《狂飙》中的其他角色同款也陆续开卖。“大嫂同款耳环”登上淘宝热搜，一周内热度上升130%，上架超7.2万件相关商品，剧中角色的同款服装、手链在诸多店铺上架，其中部分为预售链接；主角安欣、孟钰也有同款卫衣、牛仔服在售。

产销链连夜“狂飙”

剧中同款消费品随着剧集走红而销量走高，并非新鲜事。2019年夏季，网剧《长安十二时辰》曾带火临潼特产火晶柿子，让还没到采摘季节的柿子被提前排满了订单。电视剧《梦华录》的热播，也一度将“宋制”汉服、点茶器具、传统糕点销量带火。

“剧中人物的配饰往往也是市场中批量生产过的大路货，很少有私人定制设计，我们接到单就比对库存，如果没有存货就快速打样赶工，《狂飙》刚上线那会儿就接到了第一批单子，现在这批货都寄到了。”海丰县梅陇镇的银饰生产商陈强告诉北京商报记者，在《狂飙》之外，一些热播古装剧的同款耳饰、簪子，韩剧、日剧的同款配饰，自己也曾接单多次。

电商卖家二菲谈道，“店内的耳饰一般都是批发进货，不用承担设计的成本，因此同一款流苏款式的耳饰，普通材质的价格在10-25元左右，升级成为银质款价格能抬高10元左右，但蹭上明星同款、影视同款、动画角色同款等热度，往往价格翻两倍也能顺利出售”。

因为尝到了近些年蹭热度的甜头，如今电商卖家们的操作流程也越来越娴熟。

“这些年，追剧都不香了。”作为一个国产剧的忠实拥趸，电商卖家刘翔告诉北京商报记者：“看剧的时候，我都没法全身心地沉浸剧情了，总是盯着演员看，寻找有商机的东西。一旦看到卖点，我们也会根据娱乐热点随时盘点库存货品，热度来了就加上关键词上架，没库存也要先挂上预售，不仅要置顶店铺推荐页，还连夜用明星海报或剧照制作商品宣传图。这一套流程下来，分工明确，反应迅速。”

任何事情都有两面性，一旦热播剧热度下来，卖不出去的同款又将如何处置？会不会为卖家造成囤积风险？

刘翔笑了笑，告诉北京商报记者：“我们从不担心这个问题，首先在选品的时候，选择大众消费品这是必须。就是为了防止热度没了，销路也断了。通常情况下，我们会降价销售，只要回个成本就行了。”

联名衍生品成产业

就在电商卖家们伺机而动的时候，北京商报记者注意到，电视剧《狂飙》的同名小说纸质版也于日前在多家电商平台同步上架，而此前，伴随着开播，电子版图书也在视频平台同步上线。

据该书的出品方，青岛出版社相关工作人员介绍，小说《狂飙》为电视剧的同名小说，与以往电视剧改编自某部著作不同的是，这部小说是根据电视剧的剧本改编衍生而来，目前正在预售阶段。

事实上，如今影视剧官方推出周边、联名产品正日渐成为一种产业化的标配。从时下热映电影《流浪地球2》官方授权衍生品模型周边众筹超1.2亿元，到电视剧《乡村爱情》此前推出的官方盲盒，“赵四”“谢广坤”人偶一度刷屏短视频平台，再到电视剧《梦华录》通过与茶饮品牌、汉服品牌联名，无疑让业内外看到了一部电视剧背后的消费可能性。

在从业者看来，用好一部电视剧的带货力，无疑是捕捉流量、挖掘存量的最有效营销手段。“事实上，比起反应迅速的电商卖家，如今官方卖家的商业思路仍有待进一步打开和拓宽，”电视剧制片人曾辉告诉北京商报记者：“就像此前迪士尼在看到一众代购赚得盆满钵满后，对线上发起布局一样，作为拥有独家优势的官方，更应该学会抓住消费者的眼睛，除了产品，时机也很重要。”

