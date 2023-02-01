远程留学时代休止 如何软着陆？

来源：成都商报

1月28日，中国教育部留学服务中心发布公告，表示今年不再为跨境远程文凭证书提供认证。也就是说，对于2023年春季学期(南半球秋季学期)及以后仍采用远程方式学习(包括新入学和继续学习的情况)所获国(境)外文凭证书，将不再提供认证服务。

与此同时，大量澳洲高校新学期开学的日子只剩下20天左右，选课已经基本结束，许多原定在新学期线上学习的中国留学生告诉成都商报-红星新闻记者，在20天内完成签证、改选课程、租房非常困难。

保障教育质量的初衷之下，远程留学时代如何体面落幕？21世纪教育研究院院长熊丙奇对记者表示，取消疫情期间的特殊认证制度，是维护出国留学人员权利的及时之举，是以严格的认证制度清除“垃圾留学”。

留学期间境外待够180天 有留学生担心无法实现

1月28日，在英国留学的小艾刚刚落地中国，便收到了留学服务中心的最新公告。小艾告诉记者，取消疫情期间对于留学的特殊做法，恢复原有的认证规则，意味着她需要在英国留学期间境外待够180天。此前，她一切的留学规划都按照疫情时期的规则设计。小艾表示，她已经修够了课程，等待几门线上考试结束就可拿到学分，备考同时准备在国内进行实习和考试，现在重新租房、签证、办理各种手续后回英国，最快也赶不上毕业的时间了，担心没办法待够180天。

原定在2月开始线上开学的澳洲留学生小可告诉记者，她是在工作后积攒了一些积蓄后决定留学的，现有经济条件并不允许她在澳洲生活、学习2年，但是疫情时期，澳洲高校明确今年第一学期仍可线上学习，她便开始了留学生活，准备线上半年，线下一年半完成学业。

“如果没有变化，我就出不去了，原本经济压力就大，刚刚够维持线上与线下配合的留学，现在房租飞涨，我根本负担不起。”小可说道。

一位即将入学在澳大利亚读研的中国留学生表示，公告一出，房屋中介们就开始发租房信息，有的翻了两倍。

已赴澳线下上课留学生：线下上课早有趋势

据悉，中国学生已经在返回澳大利亚，本月到目前为止已有3500人抵达。政府数据显示，去年11月有超过4万名中国学生(持有学生签证)仍在澳大利亚境外，这个数字还不包括那些仍在等待签证的学生。

小明就是这些中国学生中的一员，在众多排队咨询教育部留学服务中心的留学生中，小明得到了人工客服的回复。留学中心工作人员不断提醒她，需要“尽快办理出国”。

据《澳大利亚人报》消息，八校联盟(The Group of Eight)大学招收了澳大利亚近四分之三的中国学生。代表39所大学的澳大利亚大学协会(Universities Australia)首席执行官Catriona Jackson说，他们将与政府和行业密切合作，确保大学能够在第一学期开始前的几周内迅速应对学生的快速涌入。

留学生小姜告诉记者，目前收到的回应表示，特殊情况可以在完成教学、最后进行学历认证时提供租房、签证等材料，然而对于小姜来说，心里依然在打鼓，“如果学完两年回来，被告知这些材料没有通过怎么办？”

面临相似情况的留学生自发组成微信群进行商讨，记者所在的一个群中，有留学生表示，为了求稳，打算推迟一个学期上学。

其他时间更为紧张的留学生却不能效仿这种做法，他们告诉记者，他们的诉求是明确证明材料的细则，明确能够进行学历认证再投入准备。

相比已经准备一些尽快开始线下上课的留学生，对于留学新政并不意外。

“我觉得这个对我们这种本来就要来上线下的学生其实影响不大，也不觉得说以前上网课的人可以认证对我们来说不公平。因为选择要上线下课的学生，就是为了一个完整的留学体验，而不仅仅是想要一张文凭。”春季期间已经赴澳准备线下上课的留学生小能这样说。

告别远程授课时代并非事发突然，小能告诉记者，澳洲高校早就开始鼓励线下上课。

“我觉得留学生是一直都知道线上学习是有风险的。因为澳洲一直在要求学生返回澳洲境内上课，比如说我们学校，返澳上课的老生是会发4000澳元的。部分留学生一直在讨论说，不打算回去，如果学校取消网课，就联名写信，觉得澳洲学校会同意。”小能这样说道。

遇特殊情况无法及时返校咋办？

官方回应：可结合具体情形个案评估

而教育部留学服务中心对于新政也进行了专门的解读，解读强调，依据《国(境)外学历学位认证办法》，通过跨境远程学习方式获得的国(境)外学历学位证书和高等教育文凭不在认证范围。《公告》发布后，在2023年春季学期(南半球秋季学期)及以后仍然采用跨境在线方式学习(包括新入学和继续学习的情况)获颁的文凭证书，将不能获得认证。

但是如果遇到特殊情况，无法及时返校学习的话，教育部留学服务中心的官方回应是：对于有特殊情况，因客观原因无法在2023年春季学期(南半球秋季学期)返校的留学人员，须留存好与此相关的书面证明材料，并在获颁文凭证书后，提交认证申请时一并提供。留学服务中心将结合具体情形，完成对相关文凭证书的个案评估。

那么，如果学生已学完全部学位课程，还需要出境完成论文撰写才能通过认证吗？对此，教育部留学服务中心的回应是，攻读课程型学位(以修读课程为主)的申请人，按照颁证院校的相关要求继续完成学业即可。攻读研究型学位(以开展研究和撰写论文为主)的申请人，2023年春季学期(南半球秋季学期)及以后，应赴留学国别(地区)完成学习和研究。

专/家/观/点

新政是为遏制混文凭行为

“为切实保障广大留学人员的利益，维护教育公平，我中心决定取消疫情期间的特殊认证规则。”教育部留学服务中心的公告这样写道。

21世纪教育研究院院长熊丙奇告诉记者，国外很多大学早在2021年秋季学期就恢复线下课了，不清楚为何还有学生还在选线上课。

与此同时，熊丙奇对记者表示，随着几乎所有出国留学目的国都已经开放边境，国外(境外)大学恢复线下授课，以及中国疫情防控进入新阶段，出国留学人员到录取学校接受线下教育已经不再有障碍，之前针对疫情形势采取的特殊认证规则，也就没有继续存在的理由了。取消这一特殊认证规则，是正确的选择。

熊丙奇表示，这也给选择出国留学者积极的启示，首先要选择能得到认证的出国留学教育项目，不能轻信机构的虚假宣传、承诺，更重要的是，出国留学应该重视提高自身的能力，而不是为了获得一纸文凭。

熊丙奇还提出，随着出国留学规模增大，“海归”身价正急剧贬值，出国留学人员如果只看重获得一张文凭，而不是提升自身的能力和素质，那将得不偿失。中国出国留学中，存在部分是没有任何教育价值的“垃圾留学”，清除“垃圾留学”，既要靠严格的认证制度，又要靠出国留学人员理性对待留学选择。