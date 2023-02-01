滑雪场限制教亲友滑雪合理吗？

来源：北京青年报

近日有网友称，一名雪友在张家口市崇礼区富龙滑雪场内带外甥女滑雪，导致滑雪卡被雪场停用。多名网友表示也经历过类似情况。在滑雪场能不能教亲友滑雪？北京青年报记者就此咨询了多家滑雪场。

场地内教外甥女滑雪

一游客滑雪卡被停用

近日，有网友发布视频称，一雪友因在河北张家口一家滑雪场内带外甥女滑雪导致滑雪卡被雪场停用，直到出示户口本后，季卡才被恢复。当事人洪先生称，事情发生在2022年12月末，当时自己带着5岁的外甥女到该滑雪场滑雪，由于外甥女是初次上雪场，自己带着她一直在初级雪道区玩耍。过了约半小时，雪场巡逻队员说自己在雪场内私自教学并要求收走雪场卡。由于洪先生当天没有上交雪场卡，该滑雪场在第二天停了洪先生办理的季卡，直到出示户口本证明了洪先生和外甥女的关系后，雪场才恢复了季卡的使用。场地工作人员表示，雪场内禁止私人教学，如有需要教学须找雪场教练。视频引发了很多网友的讨论。

1月31日，北京青年报记者致电该滑雪场，询问游客是否可以教亲友滑雪，工作人员回应称场地内不允许教亲友滑雪，“如果有教学行为，有工作人员会管理的”。

是否允许教亲友滑雪

各家滑雪场要求不同

场地内是否可以教亲友滑雪？就此，北青报记者咨询了国内几家滑雪场。

青岛一家滑雪场的工作人员表示，不允许私人进行场地教学。但如果想在场地内教亲属滑雪，需要在滑雪场学校的咨询台做登记，说明是朋友或者亲属关系。“如果不提前报备，会有工作人员查。”该工作人员说。

北京一家滑雪场的工作人员表示，雪场内不允许游客自己教亲友滑雪，如果不会滑，可以请教练。北京另外一家滑雪场工作人员则表示，雪场里允许游客教亲友滑雪，滑雪场不会禁止。西安一家滑雪场的工作人员表示，如果游客的亲友不会滑，游客可以自己教，雪场不会进行限制。

北青报记者查询发现，此前国内多次发生过雪场阻止游客教亲友滑雪引发的争议事件。2021年12月，北京的韦先生带女朋友去北京密云区云一滑雪场滑雪，因为女朋友不会，他在现场进行了教学。滑到一半时，几个工作人员到雪道上将他拦下。他再三解释自己和女友是情侣关系，但几个工作人员依然将他们劝离雪道。隔天该滑雪场在其微信公众号发布声明称当天误将韦先生当成了黑导私教，并向当事人道歉。

律师：亲友义务指导

非“职业”行为

之所以不允许私人进行场地教学，有雪场给出的理由是，按照相关条例规定，只有拥有社会体育指导员(滑雪)职业资格证书的人，方可进行教学活动。

对此，陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为，相关条例所涉国家对以健身指导为职业的社会体育指导人员实行职业资格证书制度，实质是打击进行健身指导的非法经营行为，其目的是杜绝黑教练，避免群众上当受骗。

滑雪场亲友指导行为，是互相交流、协助行为，并非以营利为目的的健身经营，所以，滑雪场杜绝朋友义务指导不合理。朋友义务指导应当不属于《全民健身条例》规定的职业资格证书范畴，因为亲友指导并非“职业”行为、经营行为，应当有所区别。比如从事医疗诊疗需要医师执业资格证，而学医并未取得证书人员，免费给身边患病亲友一些建议、咨询意见等，就不违反法律规定。

赵良善表示， 滑雪场打击黑教练可以理解，但是公众滑雪目的是为了亲友一同游玩、交流心得，大家一起互相交流应当被允许，所以滑雪场杜绝亲友义务指导显然超过法律打击黑教练的范畴，侵犯了滑雪人员的自主权利。

赵良善特别指出，如果亲友指导进行一些高危动作导致摔伤的，则亲友存在过错，在过错范围内承担责任。如亲友只是正常指导一些基础动作，基于滑雪本身的风险性导致摔伤的，则亲友不承担责任。此外，滑雪场作为经营场所，如未尽到安全保障义务的，在过错范围内承担责任。滑雪参与人参与高风险户外活动，自身对于损害结果负有责任。至于责任比例，由于个案差异，由人民法院结合具体情况、过错程度等综合确定。