电影“周边产品”是门好生意吗

来源：经济日报

今年春节档，《流浪地球2》口碑票房双丰收，电影火爆也带动相关周边产品热销。在淘宝平台，“流浪地球2周边”搜索量增长超220%。截至1月30日14时，电影《流浪地球2》官方授权模型周边的众筹金额已经突破1亿元。

《流浪地球2》周边产品包含电影中出现的机械狗笨笨、人工智能MOSS、数字生命卡U盘、门框机器人和挖掘机等一众角色的模型，以及手机支架、纪念币、亚克力立牌搭配组合等，最贵套装众筹价为3158元，单价最高手办众筹价为759元，参与官方周边衍生品众筹的三家厂商分别是赛凡科幻空间、52TOYS和徐工集团。

近年来，随着影视行业快速发展，电影市场产业链不断延长，基于热门影片推出的衍生品逐步得到市场认可。在这方面，电影产业发达国家的成功案例比比皆是。比如，迪士尼凭借《冰雪奇缘》让拥有一件“艾莎裙”成为很多女孩的梦想。相关数据显示，在美国，电影产业总收入的70%来自电影衍生品授权和主题公园等版权运营；在日本，衍生品收入约占电影产业总收入的40%。

电影衍生品开发是一门好生意吗？清华大学新闻与传播学院教授金兼斌认为，对于那些大制作，周边产品或衍生产品的配套设计和开发是其整体商业策划中非常重要的有机部分。这类衍生产品通常借助电影主产品中的特色元素，针对特定人群进行设计，如果开发运用得当，能够有效放大电影的经济效益和社会效益，让围绕电影制作的一些创新、创意方面的投入，能够最大限度发挥影响和效用。

电影衍生品市场潜力很大，是一座值得深挖的“富矿”。究竟什么样的电影适合开发衍生品，怎样将衍生品开发与电影创作发行相结合，考验着授权商的产品开发和创意能力。

从中国电影产业链来看，电影衍生品的设计和生产仍然是电影发行后的一个环节，通常只有电影取得一定成绩才会考虑电影衍生品的设计，加上中国文创企业对爆款IP的开发经验较少，可能导致相关产品开发滞后，错过市场黄金期。作为此次《流浪地球2》周边众筹产品的提供方，赛凡科幻空间近日发文呼吁大家理性消费。毕竟，一般众筹的产品不能做到紧跟电影热度，与现货模式相比，缺少冲动购买的消费动机。另外，由于众筹产品整体供应链时间长于其他销售方式，消费者的转化率也会偏低。

值得注意的是，一些影视IP的衍生品在推出正版之前，未经授权的山寨版就已经“满天飞”，且凭借价格优势迅速占领市场。这提示在支持IP周边市场发展的同时，还需加大版权保护力度。

有业内人士表示，好的电影衍生品一定要具有清晰、具体的用户和场景定位，可以简单但同样需要用心和创意，是电影主体叙事的一种延伸。相关产品只有在上市速度上先人一步，在设计上不断创新，具有更高的辨识度，才能拥有强大的市场竞争力。

“在理想情况下，衍生产品不仅能带来可观的经济利润，还能在一定程度上延长电影主产品的观影热度，让电影IP拥有更为持久和蓬勃的生命力。”金兼斌说。