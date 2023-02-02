遏制高价彩礼、低俗婚闹等 河北将全面推行婚俗改革

来源：人民日报

河北省民政厅、河北省文明办等十部门联合印发《关于全面推行婚俗改革工作的意见》，提出将全面加强家庭家教家风建设，不断优化婚姻管理服务，通过政策引导、部门配合、全民参与、律礼互动，到2025年，全省婚姻家庭辅导服务经常化，高价彩礼、大操大办、相互攀比、低俗婚闹等婚嫁陋俗得到有效遏制，人情、宴请、彩礼等支出负担明显减轻，全社会呈现健康文明、简约适度的婚俗新风新貌。

根据意见，河北各地将着力培育文明向上的婚俗文化，宣传婚姻法律法规，加强婚俗文化研究，强化婚姻登记场所文化建设，到2025年，50%以上的婚姻登记机关设置婚俗文化墙(廊)。同时，大力推行节俭操办婚嫁事宜，探索制定约束性措施，创新开展婚庆服务，扎实开展破除婚俗不正之风专项整治，建立健全长效机制，营造良好社会氛围。全省将通过政府购买服务与志愿服务相结合，专职工作人员与婚姻中介、爱心人士相结合，构建多维婚恋服务平台，提供公益性婚恋交友服务。将依托职业技能培训机构、劳务输出协议机构和创业孵化基地，对有技能培训、劳务输出愿望和有创业意愿、培训需求的农村大龄未婚青年，提供就业创业帮扶。此外，还将深入开展好家风好家教好家训进家庭、进社区、进村庄、进校园、进企业活动，充分发挥典型示范引领作用，持续传承良好家风家教。

据了解，河北各地将建立健全婚俗改革工作领导小组和工作机制，加强部门协作，落实工作责任，合力推动婚俗改革。加强对婚俗改革工作的政策指导和组织协调，引导鼓励部分县、乡、村先行先试、大胆创新。各地将借助和运用新闻媒体的导向作用，广泛宣传婚俗改革的相关政策、生动实践和先进典型，营造良好社会氛围。定期或不定期对婚俗改革工作推进情况进行检查督导，保证婚俗改革沿着正确方向开展。