2022年中国劳动年龄人口减少666万，意味着什么？

来源：界面新闻

作者：赵孟

春节过后，随着中国平稳渡过疫情感染高峰，为了拼经济“招工抢人”成为各地政府多个部门的主要工作。而国家统计局数据显示，2022年中国16-59岁劳动年龄人口为87556万人，占全国人口的比重为62.0%。相比2021年的88222万人，减少666万人。这将对经济发展和劳动力市场产生何种影响？

界面新闻梳理历年统计数据发现，中国劳动年龄人口近年来总体呈下降趋势，虽然2022年降幅不是历年中最大的一次，但多位人口、经济学者表示，劳动年龄人口下降叠加人口规模负增长因素，对经济发展的影响可能更为深远。

统计数据显示，2011年，中国劳动年龄人口达到峰值94072万人，此后开始下降，2012年比2011年减少345万，为93727万人。2018年，中国劳动年龄人口首次降到9亿以下，为89729万人。2019年这一趋势仍在持续，相比上年又减少89万人。

界面新闻注意到，非人口普查年份，劳动年龄人口数据来自抽样调查，与普查年份相比变动幅度较大。2020年和2021年的数据相比前一年，都出现较大幅度的升降。

2020年，中国开展第七次人口普查。根据普查公报（第五号），2020年中国16-59岁人口为879052796人（879052万），比2019年减少约1735万人，为历年降幅最大。而到2021年，国家统计局公布中国劳动年龄人口为88222万人，相比2020年不降反升，上升了317万。

至2022年，10年间劳动年龄人口减少6500多万，这还是超出了专家们当时的预期。

此前在2013年，中国社会科学院经济学部、社会科学文献出版社联合发布《经济蓝皮书春季号》指出，劳动年龄人口“预计在2011-2020年将绝对减少近3000万”。

《经济蓝皮书春季号》认为，2011年或者2012年是一个非常重要的转折点，劳动年龄人口作为劳动力的基础人口绝对减少，劳动力无限供给不再是中国经济发展的特点。相应地，资本报酬递减的现象已经愈演愈烈。与此同时，人口抚养比也开始升高，人口红利就正式开始消失。

对于劳动年龄人口数量变化对经济发展的影响，不同学者的看法不尽相同。比如“七普”数据发布后，北京大学人口研究所所长陈功指出，作为人口大国，中国劳动年龄人口总量庞大，劳动力资源仍较为充沛。

陈功表示，改革开放40多年以来中国人口抚养比（0-14周岁与65周岁及以上人口数加总与15-64周岁人口数之比）从1982年的62.6%下降到2010年的34.2%。“七普”数据显示，2020年中国人口抚养比为45.9%，与2010年相比，增长了11.7个百分点，这表明随着中国人口老龄化进程的推进，人口抚养比的下降趋势在过去十年发生了逆转。当前我国仍然处于人口抚养比低于50%的人口红利期，但由低人口抚养比带来的人口红利逐步减少。

统计专家姚美雄则告诉界面新闻，长远来看，劳动年龄人口下降是经济增速放缓的主要影响因素，将造成总产出的减少，导致潜在生产率大幅下降，以及提升用工成本，同时也降低了消费能力，进而会导致市场萎缩，整个经济内需不振。他认为，中国人口负增长叠加劳动年龄人口下降，未来将导致人口红利消失。

2022年底，中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉在一次演讲中表示，中国劳动年龄人口在2011年开始负增长，带来的典型冲击是供给侧，比如劳动力增长减慢，成本提高，导致企业成本提高，比较优势下降。劳动年龄人口下降还导致新成长劳动力减少，人力资本改善速度放慢，随着劳动力减少，企业被迫用资本替代劳动，用机器替代人，替代得过快的话，就带来了投资和回报的不相对应，即资本报酬递减。

除此之外，劳动力减少，也导致农村向城市的劳动力转移速度放慢了，这个转移本来可以提高资源重新配置效率，但随着转移速度放慢，生产率改善的速度也就放慢。所有因素叠加在一起，放在一个生产函数里，就意味着经济潜在增长率会下降。

此前在2022年12月下旬，中国人民大学劳动人事学院教授、博导曾湘泉在一个公开论坛上表示，中国就业形势整体状况趋好，但还面临短期和中长期挑战。从短期看，疫情冲击和经济下行压力让就业市场产生波动，但从中长期来看，劳动年龄人口下降所带来的挑战更值得关注。

蔡昉指出，总人口负增长的转折点到来以后，供给侧的冲击还将持续，而且还会加强。从2011年劳动年龄人口开始负增长到当前阶段，劳动年龄人口的减少速度比较平缓，“可以说是一个缓冲期”。但随着总人口开始负增长，劳动年龄人口的负增长相对会加快，意味着对经济的冲击在今后会加剧。

不过他也表示，经济增长速度放缓的一个很重要的原因是劳动力不足。但对于中国来说，虽然劳动年龄人口出现了负增长，但是中国拥有庞大的农村剩余劳动力。因此，中国独特的劳动力供给来源在于，将劳动力从农业向非农产业转移，新型城镇化将推动这一过程。

界面新闻注意到，国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍日前在解读2022年中国人口变化情况时表示，虽然人口总量略有下降，但中国仍有14亿多人口，人口规模优势和超大规模市场优势将长期存在；劳动年龄人口近9亿，劳动力资源依然丰富。与此同时，中国劳动年龄人口受教育程度持续提升，人才红利逐步显现。人口素质的不断提高将有力支撑经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，推动人口和经济社会持续协调、健康发展。