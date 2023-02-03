帮孩子抓海鸥塞进瓶子，该让家长接受家庭教育指导吗

来源：红星新闻

作者：熊丙奇

据媒体报道，1月31日，在云南昆明海埂大坝，一对父母带着孩子用瓶子强行抓海鸥的视频引发网友热议。据视频拍摄者介绍，第一次看到孩子抓海鸥的时候就制止了，当时他们把抓到的海鸥放了，视频拍摄的时候是去找保安回来，这对父子又抓了海鸥，周围人多次制止才作罢。

对此，昆明滇池旅游度假区管委会工作人员接受采访时表示，海埂大坝还有海港公园里面都设置了友情提示，提醒游客不要抓鸥，还有一个专门的护鸥中队。网友拍视频这个事儿，他们已经告知森林公安。

明明有提醒，在被游客制止后，父母还继续和孩子一起抓鸥，这不只是孩子“熊”，而是“熊”到一家了。尤其是父母，本应以身作则，教育、引导孩子要爱护动物，尊重生命，却反过来和孩子一起抓鸥，形成错误示范，错失了对孩子的规则教育和生命教育。

在游玩观赏海鸥时，不能抓海鸥，伤害海鸥，这是每个游客应该有的文明之举。不要说度假区大坝已经设立提示牌，就是没有提示牌，这一基本道理也应该成为常识。如果孩子不懂事，并想把海鸥带走，家长立即制止，并告诉孩子这是不文明、违规行为，这可能是多数家长的做法。视频中其他游客制止，也算是对孩子进行规则教育，但遗憾的是，孩子第一次抓鸥被制止后，父母还陪孩子一起抓鸥，这无异于告诉孩子：他想要什么，都可以，什么场合什么规则都可以不管不顾。这是对孩子错误行为的纵容，更遑论培养孩子的文明意识、规则意识。

每一个不讲文明、不遵守公共秩序的孩子背后，多有家长的过度纵容，并把其他人对孩子不文明行为的制止、教育当作耳旁风。有的家长甚至会与制止、教育自己孩子的人产生冲突，“孩子还小”“你一个大人跟小孩较什么劲儿”，这更忽视了自己应该履行的家庭教育职责。

家庭教育是门课，所有家长都有必要伴随孩子的成长常学常新，这不只是家庭责任，更是必要的社会责任。中国于去年施行的《家庭教育促进法》，明确要求家长要“依法带娃”，依法履行作为监护人的监护职责，对于未依法履行监护责任的未成年人父母或其他监护人，可以责令其接受家庭教育指导。

近年来，网上常出现一些虐猫虐狗视频，且出现参与者低龄化的趋势，甚至还有家长录制杀掉从小陪伴孩子长大的鸡，看孩子伤心样子的视频博流量，这都折射出生命教育的缺失，值得引起人们的重视。孩子也可能是真的喜欢海鸥，但抓鸥无疑是对海鸥的伤害，如果孩子意识不到这一点，那么家长就需要在文明教育基础上，进一步对孩子进行生命教育。生命教育的重要内容就是让孩子学会爱护自己与尊重生命，而关爱动物，就是对孩子最好的生命教育。