提前还房贷要“排队” 还钱为何却比借钱难？

来源：新京报

作者：关不羽

没想到，还房贷都要排队了。

据报道，伴随着中国多地频繁调整首套房贷款利率，房贷进入低利率区间，不少贷款买房人开始考虑提前还款。然而，提前还贷却没有想象的那么容易。有人去年向银行申请还贷，至今未审批，排队到4月；还有的银行修改还款规则，原本一年三次申请机会改为一次。

按理说银行提前收回贷款，是落袋为安，何乐而不为？前些年确实如此，绝大部分银行办理提前还贷业务都是很顺畅的。如今，面对各地“提前还贷现象”，一些银行却开始变着法儿地设置障碍。

房贷业务是银行的重要收入来源

为什么会出现这样的情况？这要从金融数据中找答案。

根据央行1月10日发布的2022年金融统计数据，全年人民币存款增加26.26万亿元（人民币，下同，约5.13万亿新元），同比多增6.59万亿元。住户存款增加17.84万亿元。扣除非金融企业和非银行金融机构，个人存款大约增长了10万亿。这是一个相当惊人的数字，而且这一增长趋势已经保持了3年。

这一增长的主要原因是，大量资金从个人投资三大主要渠道——股市、房市、银行理财中退出，回流到了存款池。而存款利率和房贷利率之间存在很大的利差，选择提前还贷是符合经济理性的。也就是说，这次出现“提前还贷现象”，是投资收益下降、投资渠道萎缩的经济压力传导引发的。

银行也承受着同样的压力，存款大量回流，贷款利率下降，利差缩小，势必影响银行的利润业绩。而且，提前还房贷导致银行的贷款规模降低，账面上也很不好看。银行不愿意积极办理提前还贷业务，就是舍不得房贷这块“香饽饽”。

熙熙攘攘皆为利来，银行有银行的利益，客户有客户的利益诉求，无可厚非。但是，利益博弈要有底线，银行不能用“土办法”拖延、阻止借款人提前还款。

根据《中华人民共和国民法典》第五条的规定，“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系”。这意味着除非合同明文约定，否则银行无权拖着提前还款的手续不办理。因银行不合理的拖延导致顾客的利息损失，应参照《商业银行法》对“履行费用”的相关规定予以赔偿。

于法无据，于情理道德似乎也说不过去。允许提前还款并及时办理是银行房贷业务，是多年形成的惯例，银行现改规则“卡”客户，有违商业道德。何况，金融行业是以信用为本。

减少“利差”也要考虑“体感”

不过，借款人在做出提前还款的决策时，也理应慎重，不能盲目跟风。

经济理性要真理性，经济得失要计算清晰。比如，很多房贷合同会约定借贷人一定期限内的提前还款，须向银行支付违约金，通常的约定期限为一到两年。这一额外成本，做出还贷决策时要充分予以考虑，这不只是钱的问题，还有可能涉及金融信用损失。

从个人家庭财务经营的角度看，保有一定的现金储备以备不时之需，也是很有必要的。这在个人经济境遇、职业前景不稳定时，尤为重要。钱到用时方恨少，不要为了最大限度地减少利差，而掏空了钱包。

每家每户的经济条件不同，财务决策和企业经营不同，要更注重“体感”。要不要提前还、提前还多少，确实要考虑债务负担对实际生活的影响。

通常而言，支付房贷的现金占可支配收入的20%-30%，且没有影响生活质量，是可以接受的。月供压缩到这一范围就行，没有必要为了一次还清贷款，又开始勒紧裤腰带过日子。因此，个人家庭财务决策切忌盲目走极端。

总之，“提前还贷难”或许不是宏观要闻，但也是社会经济活动的重要表征。经济压力的传导需要合理疏导，存量房贷的利率与市场平均利率之间差距拉大，是造成提前还款难的堵点。

利率市场化是金融改革的方向，房贷利率市场化是应有之义，甚至可以说是涉及民生的首重之义。随行就市才能同甘共苦，房贷也不应该成为银行的“韭菜田”。

事实上，中国房地产金融一路走来，太多的悲欢离合、太多的是非曲直，令人唏嘘。从过去借不到，到如今排队还，承载了多少家庭的辛酸。经济不是纸面上冰冷的数据，而是千百万人的悲喜与抉择。

