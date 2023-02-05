春节假期超3亿人次出游 旅游“迎春”开门红如何持续？

来源：央视新闻客户端

在刚刚过去的这个春节假期，中国很多旅游景点再现疫情前人潮汹涌的场景，数据也证明了这一点。文旅部的数据显示，今年春节假期，全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，超过了行业预期，而且很重要的一个指标是达到了2019年同期，也就是疫情之前的春节假期88.6%的人流量，这是一个相当可喜的恢复场景，而且不仅仅是国内游，连境外游也一点一点地打开着窗口。毫无疑问，对于旅游业来说，这是一个开门红。那么，如何持续？如何进一步地增长？信心如何更好地建立？《新闻周刊》本周视点关注：旅游业的新春。

长线游市场春节假期迎来强劲复苏

本周，春节假期已告以尾声，据文旅部的数据显示，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。国内多个热门景区再现了游客“爆满”的景象，长线游市场在今年春节假期迎来了强劲复苏。尽管假期结束，节后的错峰游市场依然火热，随着旅游目的地的机票、住宿等产品的价格大幅下降，仍然吸引了不少游客前往。

兔年春节国内外的景区门票订单皆迎来三年新高。市场属性更强的主题公园和旅游度假区以特色创意为游客带来了久违的欢乐，再加上旅游景区以免费、降价和优惠策略而成为各地“抢游客”的首发阵容和主阵地，带动地方游客快速增长的同时，政策的可持续也备受关注。丽江古城凭借自身特色，以及在免费入园政策的加持后，也创下了近年来的预约热潮。

强劲的复苏态势也对各地旅游管理部门、企业经营者和一线工作人员提出新的要求。经历过此前的不景气，这家景区在冷淡期间也做出了一系列的升级以及预案措施。

数据显示，国内跨省游旅客占比29.3%，中远程市场开始领跑假日旅游经济。加上大量返乡探亲旅游者的本地休闲消费，拉升了旅游收入高于出游人数7个百分点的增幅，有力推动了此次假期旅游潮市场规模和效益向疫情之前常态化的全面回调。

不光是国内，此前多条对外防控政策的放松或取消，也为出国游旅客注入实现“诗与远方”的动力。

现在身在泰国的小龙，是一名旅行爱好者，三年未出国旅行的他在政策的优化升级后，做下了一程游历30个国家的复杂计划，他希望以此来弥补许久未出国游玩的遗憾。他发现，近期外出机票的价格普遍较高，所以选择多次中转降低游玩成本，自己还是迫不及待想出去看看。而再次回到多年前所游玩的场景时，他比以往多了些不同的感触。

此前，中国正式取消入境核酸检测和集中隔离，文旅部发布通知，宣布文旅行业8项疫情防控工作指南废止，再到下周即将正式实行的，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票＋酒店”业务。这样一来，不光是个体旅客，更有团体效益的注入，多家旅行社已经蓄势待发，准备好新旅行产品等待久违的复苏。

游客回归使得旅游业面临人员缺口

春节假期，重庆市巫山县迎来了久违的客流高峰，游客终于又可以领略峡长谷深、层峦叠嶂的风景。对于这样的场景，导游李洋洋同样是久违了。公司业务的长期停滞，她的收入锐减，只能兼职卖货维持生计。

在李洋洋所在的旅游公司，有多名导游离职转行。而在春节前，公司开始重新招兵买马，应对游客高峰，其中不少曾经的老员工又回来了。

旅游业是疫情期间从业者流失较为严重的行业，根据文旅部的数据，2021年末，纳入统计范围的全国各类文旅从业人员484.41万人，比2019年末减少31.7万人。而如今，重新回归的游客，又使得旅游业面临人员缺口。在一些招聘网站上，旅游相关岗位的热度稳步提升。

陈晓飞，是福建一家国际旅行社的出境游领队，本周，他刚刚回归工作岗位。在过去的三年里，国内旅游还能开展，境外游则全部暂停，这家公司的境外游部门，100人的团队流失了70%。

出境游的领队，类似国内游的导游，不同的是，出境游领队必须与相应的旅行社订立劳动合同，这也是陈晓飞没有直接辞职的原因之一。干了十几年领队的他，一直等待消息重操旧业。

下周一，出境团队旅游业务就将恢复，陈晓飞将带团去往泰国，他只有一周的时间进行准备。在他所在的部门，老同事已经回归了一大半，但订单预订量却并不理想，公司运营压力反而变得更大。

三年疫情之后，导游群体的生存和发展值得更多关注。他们之中，许多人没有签约的旅行社，导游证挂靠在导游协会，因此没有底薪，没有五险一金，充其量是自由职业者，收入全靠带团的劳务费，还得向协会缴纳管理费。专家呼吁，应给予他们更多政策上的关注。当然，旅游行业用工本就比较灵活，相比稳定的劳动关系，从业者更期待的是，稳定的客流和稳定的收入。

沉寂三年的旅游业站在了转折点上

根据文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期，全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，各地相继出台景区门票减免或打折优惠。从客观数据到业者感受，今年春节假期，得益于疫情防控政策优化调整，旅游市场迎来难得的“开门红”。

此时刚刚复苏行业，还是拿出了较大的诚意让利给游客，据统计，今年40%的景区都采取了免票或降价等优惠措施，山东泰山、贵州黄果树瀑布等耳熟能详的景区都阶段性免除门票，浙江南浔古镇更是在春节前宣布永久免门票。

据了解，南浔古镇从2008年创建5A景区后成人门票价格一直为95元，随着古镇提供的旅游产品增多，门票收入占比也从过去的六成多，逐步下降到近两年的四成左右。

通过观察南浔古镇今年的免票实践发现，关闭售票处仅仅是第一步，之后还要在扩展旅游服务项目上做文章。一方面能让景区稳住收入、良性运作，另一方面能让游客把钱花在满足个性化需求的地方，获得物有所值的旅游体验。

今年春节假期，各地优惠让利现象较为普遍，一定程度推高了旅游人数，3.08亿人次出游的数据，恢复至2019年同期的88.6%，但另一项重要指标旅游收入，只恢复到73.1%，中间有超15个百分点的差距，反映出旅游消费的恢复还没完全赶上出游人数的恢复。

当沉寂了三年的旅游业，站在了转折点上，行业也值得思考未来该从哪些方面提质发展。当游客心理悄然变化之际，关键看从业者能否敏锐抓住机遇、作出改变。

在中国旅游研究院院长戴斌看来，旅游业作为市场化程度较高的产业，与百姓生活水平和质量息息相关。带领人们探索诗和远方的旅游业，只要找对方向，发展前景仍然可期。

透过这次春节假期热门景点的人潮汹涌，真的能够感受到旅游出行不是锦上添花或者非必需品那么简单。在人们美好生活的追求当中，它越来越是太多人的刚需，是人们精神生活的重要内容和追求。除了旅游业多一点政策帮扶，自己多练“内功”之外，还得让人们兜里有更多的钱，工作生活中也时常能有闲，这闲和钱加在一起，才会让与诗和远方有关的旅游业在中国快速发展。