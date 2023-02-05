想解封账号只能充值更贵会员？视频平台称是技术故障

来源：扬子晚报

近日，一个关于“想解封爱奇艺账号只能充值更贵会员”视频引起了网友们的热议，视频中，一位爱奇艺V6年费会员称自己在3台设备上登录导致账号被封，视频中，这位会员在点击“立即解封”后，跳转了会员充值页面，并称“如果我不充更贵的会员，它(爱奇艺)就不给我解封，所以我之前充的钱都白充了。”这件事情迅速登上了热搜，爱奇艺也作出了回应。

网友：确实离谱了 官方回应：系技术故障

事件下方的评论中，网友们纷纷表达了自己的不满，“确实离谱了，充了普通会员还不能看，还得充VIP会员，看了一段时间又得充白金会员，简直和打劫一样”“爱奇艺就是视频网站的强盛集团”“现在大部分人都同时拥有三个设备以上，限制多设备登录太不方便了，每次还要我手机发信息验证。”

对此，爱奇艺方面称，为保护用户账号安全及会员权益，公司会对超出服务协议登录设备上限或者有异常登录及播放情况的账号，进行暂时封停。用户可通过自助修改密码来解除封停。不存在需充值更贵会员才能解封的情况。这次，由于技术原因造成部分用户点击解封页面时跳转到了错误的页面，目前技术故障已经修复。

据悉，爱奇艺同一VIP账号最多可在5个设备终端登录，手机端两个、Pad端一个、电脑端一个、网页端一个。黄金或白金会员可在2个设备上同时播放，星钻会员可在3个设备上同时播放。业内人士认为，限制登录设备数量确实可能在一定程度上限制视频账号“买卖租赁”问题，但会影响用户体验。江苏徐女士就向记者表示，自己本身有两个手机，此外还有平板和电脑，三台电子设备同时使用很常见，如果这都要被封号实在很难接受。

因清晰度问题被七年老粉告上法庭

记者了解到，近日因为投屏清晰度问题，爱奇艺还被一位“七年老粉”告上法庭。今年1月，这位用户发现爱奇艺将黄金会员投屏清晰度限制在480P，如需更高清晰度则必须升级至更高级别会员。他认为，投屏功能属于重要的会员权益，也是自己购买爱奇艺会员和续期的重要考量因素。在与爱奇艺客服沟通无果后，他认为爱奇艺单方变更合同条款的行为，已经构成违约，应承担违约责任，于是将爱奇艺告上了法庭，目前北京市互联网法院已经受理此案。

对此，上海市消保委认为，投屏是移动端用户正常的使用场景，消费者付了钱，在手机上看还是投屏看都是消费者的权利。平台在APP内限制消费者投屏的做法不合理，想用这种方法加收费用更不厚道。视频平台更无权不当获取手机权限干涉消费者采用第三方APP或者连线等方式投屏。

店大也不能欺客 休来一再挑战消费者底线

最近的爱奇艺只能说是让人又爱又恨，一方面，爱奇艺接连推出了《风吹半夏》《狂飙》等优秀的电视剧，尤其是《狂飙》，已经被观众们预定为2023年度的“剧王”预备役；另一方面，爱奇艺的“迷惑操作”接连不断，VIP会员三连涨价、APP限制投屏、消费“套娃”、HDMI数据线无法播放……会员服务成为被用户吐槽的重灾区，平台服务口碑接连崩塌。

从爱奇艺近年来的财报来看，会员收入已经连续17个季度成为平台最主要的收入来源，连续7个季度为爱奇艺带来40亿左右的收入，保持会员费用收入可以说是平台“增效”的重要手段。仅从收入来看，会员费用增加、迫使用户购买更高等级的会员在短时间内确实能让财报看起来更加好看，但是节节攀升的会员服务费用和被划分的越来越细、越来越复杂的会员权益让“吃相难看”“店大欺客”的批评声音也越来越大，“不是我不支持正版，是正版在驱逐我。”网友们的表态印证了对平台的不满。

为正版付费的消费习惯养成不易，这一多年在各方培植下树立起来的消费习惯和观念或许会被不断压缩的会员权益打破，对于平台个体而言，如此不顾消费者体验的会员服务，会破坏消费者对平台的信任。用户为优质内容服务向平台付费，平台依靠用户支持持续生产好的内容从而吸引更多用户付费，三方形成良性的循环，这一循环中一旦用户开始觉得“物无所值”，平台内容生产恐怕也走不长远了。