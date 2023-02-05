可以聊天、编程 这届聊天机器人能“以假乱真”？

来源：北京青年报

以前的聊天机器人总让人觉得不够智能，有些问题回答比较楞。近日，一股由聊天机器人ChatGPT带起的AI话题再度在网络爆火。上线仅两个月，ChatGPT月活用户接近1亿——瑞银2月1日发布的一份关于ChatGPT的研报称，这是互联网领域发展20年来，增长最快的消费类应用，是AI圈的现象级产品。

这一届机器人可以承认错误也能质疑你的问题

2022年11月30日，OpenAI的CEO Altman在推特上写道：“今天我们推出了ChatGPT，尝试在这里与它交谈”，然后是一个链接，任何人都可以注册一个账户，开始免费与OpenAI的新聊天机器人ChatGPT交谈。这款更为智能的聊天机器人可以通过对话形式实现交互，能够连续回答问题，承认错误，质疑不正确的问题，并拒绝不合理的需求。这已经可以达到以假乱真，分不清跟你聊天的是真人还是机器人。

据了解，ChatGPT目前的应用主要包括聊天机器人，编写和调试计算机程序，文学、媒体相关领域的创作，教育、考试、回答测试问题等。ChatGPT可以进行长时间、流畅的对话，回答问题，并撰写人们要求的几乎任何类型的书面材料，包括商业计划、广告活动、诗歌、笑话、计算机代码和电影剧本。ChatGPT会在一秒内生成这些内容，用户无需等待，而且它生成的很多内容都还不错。“ChatGPT看起来什么都懂，就像个百科全书。由于其流畅的回答，丰富的知识，给参与者极大的震撼。”一名计算机领域的专家表示。

据媒体报道，ChatGPT上线不到一周用户量突破100万，上线仅两个月，ChatGPT月活用户接近1亿。其间有调查显示，截至2023年1月，美国89%的大学生都在用ChatGPT做作业；同月，还有国外大学宣布，该校已向所有学生和教师发送电子邮件，要求禁止使用ChatGPT等一切基于AI的工具，旨在防止学术欺诈和剽窃。

ChatGPT将“搜索框式”搜索转变为“对话式”搜索

ChatGPT由GPT-3.5模型提供支持，GPT(Generative Pre-trained Transformer，生成式预训练变换器)是一种基于互联网可用数据训练的文本生成深度学习模型。名字中之所以有一个Transformer，是因为GPT就是OpenAI在谷歌的Transformer语言模型框架的基础上构建的。该模型使用了“利用人类反馈强化学习(RLHF)”的训练方式，包括了：人类提问机器答、机器提问人类回答，并且不断迭代，让模型逐渐有了对生成答案的评判能力。

清华大学新闻学院教授、新媒体研究中心主任沈阳在接受采访时表示，ChatGPT是2022年一项重大技术突破，是人类在自动问答领域的一次重要提升。这种突破是渗透性、普适性的技术，因为AI可以用到各个领域。此外还有一个新的突破是，它实现文理交叉了，不仅能说话，而且会编码，妥妥的潮客加极客。

有专家提到，ChatGPT的出现打破了十几年未变的“搜索框”的搜索形式。相比于传统搜索引擎长期被禁锢在狭小的搜索框内，ChatGPT能够将“搜索框式”搜索转变为“对话式”的搜索，用户在与聊天机器人的互动中最终得到满意的答案。

不过，这也意味着传统“关键词”搜索的商业模式也会逐渐被打破。以往搜索引擎大多都是通过信息流广告、搜索推广等方式进行广告投放，而这些都建立在搜索结果是信息链接的基础上，一旦ChatGPT上位成功，这种广告模式将面临挑战。

微软一个月内几乎将ChatGPT接入所有核心业务中

北京青年报记者注意到，OpenAI最大的投资方微软，已经开始利用ChatGPT的技术提高产品竞争力。继上个月宣布向OpenAI追加数十亿美元投资后，微软刚刚宣布推出其视频会议及远程协作平台的高级付费版Microsoft Teams Premium，订阅者可享用OpenAI GPT-3.5提供支持的大型语言模型技术，用AI自动生成会议笔记。

当人们还在讨论ChatGPT接入必应搜索将如何颠覆传统搜索时，微软已经把目光放在了生成式AI对旗下所有业务的底层革命上。

有消息称，微软计划将ChatGPT整合到Office生产力程序套件中，这意味着，这款全球最大的内容生产工具即将有了自主生产的大脑；1月16日，微软在一篇最新的博客中表示，除了相关的基础技术之外，ChatGPT本身很快将通过微软的云服务提供；1月17日再有消息，微软可能会在2024年问世的全新Windows12操作系统中接入大量AI应用，彻底颠覆Win11之前的系列操作系统。

紧接着，当地时间1月23日，微软宣布将通过OpenAI和ChatGPT为市场提供工具和基础设施，这意味着OpenAI或将开放ChatGPT的API接口，通过技术开放，让市场快速补齐AI基础设施、模型和工具链。一个月内，微软几乎欲将ChatGPT接入所有核心业务中。ChatGPT让这家科技界的保守派巨头变得非常激进。

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ChatGPT成A股开年最热概念

完全不出意料，ChatGPT在国内的资本市场也激起了巨大的风波。ChatGPT概念持续火热，相关概念股水涨船高。2月3日，汉王科技5连板。福石控股、易联众、天娱数科、荣联科技均触及涨停。ChatGPT成兔年最热门概念。

汉王科技表示，ChatGPT是一个人机交互的语言模型，是目前NLP领域最前沿的研究成果之一。公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕，对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻。在项目磨炼中，已经形成自身独有的算法模型，更能为行业客户提供满足需求、输出结果更为专业精准的专业化模型，这在前面提到的项目中已经落地并得到实践验证。

云从科技表示，公司的研究团队高度认同“预训练大模型+下游任务迁移”的技术趋势，从2020年开始，已经陆续在NLP、OCR、机器视觉、语音等多个领域开展预训练大模型的实践。这不仅进一步提升了公司各项核心算法的性能效果，同时也大幅提升了公司的算法生产效率，并已经在城市治理、金融、智能制造等行业应用中体现价值。

天娱数科表示，公司升级推出的“MetaSurfing——元享智能云平台”，纳入了AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等模型，进一步实现从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地。