AI政治经济学：ChatGPT何时把人类取代？

来源：香港《明报》

作者：黄伟豪

对很多人来说，ChatGPT的出现是人工智能（AI）的平地一声雷，并再一次令人担心AI在工作上取代人类的日子已愈来愈近。 ChatGPT虽然是科技进步的象征，但如果在处理生产和分配这两个经典而又基本的政治经济问题上，得不到妥善解决，AI的进步和突破，只会为人类社会带来更多不公平和矛盾。

在AI科技中，ChatGPT属于“生成式人工智能”（generative AI）中的大型“语音模型”（language model）。用非技术的语言来说，它是一个交谈或聊天系统，这便解释了它的名称中为何有“Chat”这个字。“GPT”代表的是“Generative Pre-trained Transformer”，意即已被训练过的生成转化器。透过吸收网上大量数据及与人类互动的预先训练，它可以依照使用者输入的要求，生成跟人类语言相同的回应及提供所需答案。

有问必答百科全书 颠覆互联网

ChatGPT的神奇之处，不止于它可以对答如流地跟人类交谈，它更是一部有问必答的百科全书。仅仅在这一点上，已经带来了互联网和资讯科技上的颠覆突破，因为它比现时占有全球超过九成使用率的网上搜寻器Google更加先进，及更能够满足搜寻者的需要。由于ChatGPT不再停留于只提供相关网站的资料，而是直接给予用户要求的答案，完全省却了他们登入网站再寻找所需资料的时间和心思。

更犀利的是，ChatGPT有编写电脑程式和写作的能力，写作论文甚至写诗及情书都难不倒它。对于一向对人工智能发展并不熟悉的一般人来说，可能以为这是AI技术上突然其来的重大突破，但相关技术其实一直存在及不断发展。ChatGPT是由微软（Microsoft）有份投资的公司Open AI开发，而它的竞争对手Google，也有被称为LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）的类似产品，相信很快会推出巿场迎战。

ChatGPT的出现之所以对这么多人带来前所未有的震撼，并非源于AI技术在一夜之间突然出现重大突破，而是它使很多人第一次有机会亲身感受到AI的威力。一切全赖Open AI巿场推广的绝世奇招，把ChatGPT开放给全球的上网人士免费试用，使许多过往无机会接触AI的人，突然零距离见证了AI的能力，并且对AI的功能感到赞叹的时候，同时又感受到AI对人类工作带来的威胁，充满矛盾和混乱的心情。

科技发展就是以取代人类为目标

感受到ChatGPT的竞争的不止是Google，更加是人类本身。 AI已不是只局限于科技发展的商业竞赛，更加是人类与AI在生产过程和经济发展中的角色竞争。当人工智能的能力愈大，人们感受到人工智能的威胁便愈大。 AI的发展令很多人担心饭碗不保，职位有朝一日会被AI取代；而随着ChatGPT及类似产品面世，这一日可能很快就会来临。

某程度上，AI是否会在工作上取代人类，是一个没有实质意义的命题。自工业革命以来，任何科技发展的前提之一，就是以科技和机械取代人类为目标，更有效及经济地提升生产力和质素。换句话说，在生产上取代人类，由始至终根本是开发AI的主要目标。在昔日，人类不会被取代或淘汰，全因每次人类都能同时提升自己的能力，从而做到机械和人类的成功分工——人类负责更高层次的工作，把低层次特别是重复性及体力劳动的工作，留给机器或电脑。

虽然如此，跟以往工业革命的技术突破不同，今时今日的AI能力已经超出一般常人，人类又是否可以再次逃过被取代的命运？即使很多人可以成功提升自己来过关，但又是否每一个人都有此能力及如此幸运？要进一步了解这个问题，笔者透过ChatGPT做了一个测试，就是要求它写作一篇大学课程中要求的英文文章，看看它能否顺利过关。这是由笔者任教的名为“数据科学与公共政策”的一年级必修课，而文章题目为“试论数据科学如何改善公共政策”。

ChatGPT通过法学考试 社会精英前景堪忧

结果是，虽然文章质素仍未及得上名列前茅的同学，但ChatGPT成功及格。更使人感到意外的是，ChatGPT能够在文中引用文献，尽管它的资料库是源于网上，但竟然能够通过香港中文大学防止抄袭（plagiarism）的官方软件VeriGuide测试，并且在相似度（similarity）指数上做到0%，即原创性百分百的惊人完美结果。

事实上，笔者并非首个用ChatGPT进行类似测试的人，几位来自美国明利苏达大学法律学院的学者，便做了一个类似测试。他们用ChatGPT参加4个科目的考试，总共回答了95道选择题和12道论文问题（essay questions）。测试结果跟笔者相似，尽管分数不高，但顺利过关。作者们更加预测ChatGPT有足够能力通过其他科目的考试，最终成功在法律学院毕业。

以上结果值得我们彻底反思，最短期的自然是思考如何防止学生运用AI作弊，但更深远的是思考AI对人类社会的整体冲击。当ChatGPT能够在法律学院“毕业”时，意味着它有能力威胁律师的生计，起码可以取代能力不高而又未能提升自己的专业人士的工作。要知道，能够进入大学和法律学院的人，即使只能以仅仅及格的成绩毕业，已经是社会的精英。如果他们的工作都有机会被AI取代，一般人的经济前景将更令人忧虑。

仍未解“不患寡而患不均”问题

科技的急速进步，理论上是一件好事，可使社会更加富裕，每个人有更多财富和空闲时间去享受人生。可是，现实世界比想像中复杂和残酷得多。由于人类现存的社会和制度缺陷，即使AI能够提升生产力，使整体社会更富裕，但分配未必平均，特别是因AI失去工作或减少收入的人，是否仍然得到社会照顾和补偿，还是会被遗忘、排斥及边沿化，仍是一个问号。

随着AI的能力更强大，人类仍然逃不出孔子提出的“不患寡而患不均”的政治经济学老问题。