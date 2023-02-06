星云大师圆寂：一个令人尊敬的长者走了

来源：新京报

作者：张丰

2月5日，当代最有影响的佛教文化传播者星云大师圆寂，世寿97岁。

星云大师1927年出生于江苏扬州，12岁就出家做了和尚。那是一个苦难的时代，出家不仅是修行，也是穷人家孩子少有的出路之一。那时江苏有不少寺庙，但不少寺庙建筑都改做了学校——佛教和教育的关系，出现了新的局面。星云大师1947年从焦山佛学院毕业后，到白塔山大觉寺礼祖，受命任“当家”的时候，就同时担任了白塔国民小学的校长。

本世纪初，江苏有关部门找到星云大师，问他能否回来复兴大觉寺。他后来回忆说，自己“心里像触电一样”，因为他12岁就在南京栖霞古寺出家，一直把大觉寺当成是自己的祖庭。能够帮助重振大觉寺，让他想起了自己的早年时光。

大师圆寂后，很多人转发他《最后的遗嘱》一文，以示纪念。这篇文章的原标题是《真诚的告白——我最后的遗嘱》，是星云大师在85岁生日时面向弟子的讲话。这既是他一生追求的总结，也回应了各种“质疑”。

我们有必要再重读一下他的真诚告白：“我一生，人家都以为我聚众有方，事实上我的内心非常孤寂，我没有最喜欢的人，也没有最厌恶的人。别人认为我有多少弟子、信徒，但我没有把他们认为是我的，都是道友，我只希望大家在佛教里各有所归。”

此时的星云大师，已经信众遍天下。他在世界各地办寺庙、大学（佛学院）和医院以及儿童福利机构。但是在这次“告白”中，他强调这些物质财产既不是自己的，也不会留给弟子，而是属于“十万大众”。

“告白”中，星云大师再次强调了自己信奉的佛教理念，那就是“人间佛教”。

这是理解他佛教思想和一切行为的钥匙，他是以“入世”的精神，不仅弘扬佛法，也“办佛教”。佛教强调“出世”，而星云的一生，却是入世的一生，是努力的一生，从未有松懈。

所谓“人间佛教”，就是强调佛教徒可以在自己的一生中有所作为，为社会和他人奉献，在奉献中“精进”和修行。这是星云对佛教思想传统的一大贡献。

很多人声称信佛，但是心中想的却是轮回、转世，想下一世少受苦，而星云强调的则是今生今世，是一位“现实主义”佛教徒。

在这个意义上，我们就能理解，他是把弘扬佛法当成是一项事业来做，也就能理解，他在几十年的过程中，为什么那么热衷于办寺庙和佛学院。

人们称他为“星云大师”，他的著作，署名也是“星云大师”，但是他自己一直是“孤寂的”，而不是“热闹”，他并不享受万众朝拜，而始终保持着一个佛教徒的状态。

他作为佛教徒最早的生涯，就是在办“人间佛教”，把信佛和救济他人结合起来，承担了某种“社会责任”。后来他到台湾，在1967年创建佛光山，致力推广教育、文化、慈善等事业，把这些努力看成是一种佛教的“共修”。

而在台湾的这些年，他也始终致力于推动两岸交流。接受媒体采访时，星云大师曾说：“我一以贯之的心愿就是两岸和平。我想对祖国做出更大的贡献。”

星云大师在世界上创办了200余所佛教道场，世界各地的佛教徒都在纪念他，缅怀他。大家都很看重他《最后的遗嘱》，感念他对推广佛教文化所做的贡献。

他是一位“得道高僧”，而他所信奉的“道”，也值得我们反复揣摩：努力的，而不是逃避的；入世也是修行，奉献社会就是修行。这就是他希望的“希望大家在佛教里各有所归”。