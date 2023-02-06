银行的“压岁钱”之战

来源：北京商报

作者：李海颜

中国春节进入尾声，如何打理春节期间累积的“小金库”也成为家长和孩子共同关注的话题。2月5日，北京商报记者调查发现，不少银行以压岁钱管理为由针对小储户乘势推出了专属储蓄或银行卡服务，以吸引家长和孩子的目光，但办理手续繁琐、儿童权益不突出、提取门槛较高等老问题依然存在。对于这项发展了20年的老业务，银行们谁能推出“新花样”，谁就将成为赢家。

都想分羹“压岁钱”

每逢春节，几百甚至上万元（人民币，下同）的压岁钱已成为孩子们一笔不小的财富，随着儿童自主意识的提升，父母代为保管压岁钱的习俗逐渐成为历史，在此背景下，不少银行瞄准了小储户，乘势推出了专属储蓄或银行卡服务。

以南海农商行为例，该行推出的宝贝存单，主要用于储存孩子的新年红包以及其他节日红包。而以管理压岁钱为契机，江油农商行推出了儿童成长存单，据介绍，该存单是面向18周岁以下儿童提供的专属存款服务，起存金额为2万元，年利率最高为3.1%。

相较于农商行的专属储蓄服务，全国性银行及部分地方城商行则选择推出儿童银行卡。以招商银行为例，该行推出了儿童主题储蓄卡，通过与愤怒的小鸟、宝可梦、航海王等联名提供不同的动画银行卡面供小储户选择，据介绍，该储蓄卡可用于压岁钱储蓄，还可购买存款、保险、基金定投等产品。长城华西银行也面向16周岁以下的未成年人推出长城儿童卡，据介绍，该儿童卡共有男孩和女孩两款卡面，可用于购买该行5年期整存整取的“五福宝”和每月自动存入的“悦养宝”等存款产品。

谈及各家银行纷纷推出儿童专属储蓄或银行卡服务的原因，金融行业资深研究者于百程认为，随着经济发展和数字时代的到来，儿童接触金钱和相关知识的时间越来越早，压岁钱也越来越多，一些家长也希望子女较早地建立金钱观，同时为子女后续读书等资金使用早做储备，因此，银行基于市场需求推出儿童金融服务。此外，从银行业务发展角度来看，儿童金融的背后是家长，儿童金融发展得好，也有利于提升家长客户的认可和留存，而早布局儿童金融，也能为银行提前储备未来的客户，所以儿童金融更大的价值在于未来，在于提升家庭客户的黏性。

20年老业务老问题

事实上，国内银行涉足儿童金融服务较早，自2000年时便已有银行涉足，彼时，工商银行联合中国少年先锋队全国工作委员会发行了第一张少儿银行卡“牡丹雏鹰卡”，该银行卡主要面向全国10周岁以上的少年儿童发行，除具有一般银行卡的存、取、购物、转账、汇款等功能外，还设置了持卡人的监护体系。此后，面向更广泛的儿童群体，各家银行纷纷推出了相关的专属银行卡业务，例如，邮储银行的宝贝卡、浙商银行的成长卡等。

虽然儿童银行卡推出的时间较早，不过从整体发展来看一直处于不温不火的状态。不少家长因为儿童银行卡可定制肖像卡面、储存压岁钱等原因替孩子办理了相关业务，不过却在办理过程中因资料过多、流程繁琐、功能受限被劝退。宝妈玉玲（化名）分享称，今年本想帮自己4岁的宝宝办理定制银行卡存压岁钱，但却因所需材料复杂、功能单一等放弃了办理。

北京商报记者在调查过程中也发现，目前多数儿童银行卡办理时需要的资料较多，且主要提供存款服务，同时，定制卡面通常要收取一定的工本费。以浙商银行的成长卡为例，根据浙商银行客服人员介绍，成长卡是该行面向未满18周岁的未成年推出的储蓄卡，需要由法定监护人携本人身份证原件、少年儿童本人户口簿原件（年满16周岁必须提供身份证）及法定监护关系证明（如户口簿、出生证等）至营业网点办理开立业务。此外，由于持卡人是未成年人，在相关功能方面也有所限制，成长卡不能直接绑定手机银行和个人网银，理财等产品则无法购买。

部分银行虽提供线上申领儿童银行卡服务，但仍需前往网点激活，例如，邮储银行宝贝卡可线上定制肖像卡面，每张收费80元，但收到卡片后，仍需监护人携带相关材料前往网点进行开卡。

而在儿童银行卡使用过程中，不少家长发现，部分儿童银行卡超过六个月没有动账，卡片就容易被冻结，同时只能支持线下取现，这也迫使家长不得不定期向卡内转入资金。“本来是帮孩子存压岁钱的，但半年没流水就会被冻结，所以我中间还用自己的卡往孩子的卡里转了两次钱。”家长刘丽晓（化名）分享道。

在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林看来，目前儿童银行卡具备大多数成人银行卡功能，但不能透支，且办理流程复杂，取钱监控较为严格，有额度限制，主要用于购买定期产品，不如成人储蓄卡灵活、移动支付工具便捷，应适当降低儿童银行卡的使用门槛，提高便利性。

儿童金融品牌谁能突围

为推广儿童金融品牌，部分银行对儿童银行卡存款产品给出更高利率水平。例如，工商银行宝贝成长卡、萌娃卡持卡人可购买工银压岁金等专属产品，“工银压岁金”2000元起存，三年期产品最高执行利率3%，高于三年期的定期存款挂牌利率。

不过，目前儿童银行卡产品主要集中于存款，理财等产品较为缺乏，这背后也有合规性要求的原因，于百程表示，根据投资者适当性要求，理财、基金和债券等需要做投资者风险测评，儿童是未成年人，作为持卡人还不适合进行这方面的投资。但儿童卡可以与一些特定的适合儿童的理财、保险等产品相关联，在儿童达到一定年龄后，也可以在适当性的前提下进行一定的理财。

于百程认为，儿童银行卡是儿童专属的借记卡，应有一些特别的功能，比如卡片设计，亲子关联，儿童储蓄、理财、保险产品等，通过银行卡便于儿童对自身的资产有所了解。不过，在国内，儿童财商教育一般比较晚，多数都是父母帮助管理压岁钱，在日常消费支付中，支付宝、微信等亲情账号功能，也使得儿童使用银行卡的机会不多。

对于未来银行儿童金融服务的趋势及建议，于百程进一步指出，儿童金融的关键是提供儿童成长过程所需的产品和服务，基于儿童的需求特点，提供银行存款、稳健理财、定投基金、教育基金等产品，另外，还可以提供财商知识、理财游戏等增值服务，增强对于儿童的吸引力，也助力家长解决儿童财商教育问题，使得银行成为儿童金融知识获取、理财实践和成长的平台。

“未来随着金融服务质效不断提升，银行产品服务创新能力提升，让市场供需更加匹配，预计儿童银行卡等业务需求潜力会有所释放。”光大银行金融市场部分析师周茂华表示，在儿童银行卡业务办理方面，家长办理相关业务时，一方面需要与孩子进行充分沟通，共同管理；另一方面，需要综合自身理财专业知识，选择合适的理财产品，让投资更加稳健，详细了解儿童专项卡的相关服务条款。