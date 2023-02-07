报复性还贷，是因为不想再被“割韭菜”

作者：陈思

来源：大象新闻

选择提前还房贷，不过是一群年轻人，不想再被“割韭菜”。

“提前还房贷”的相关话题，从2022火到2023，“提前还贷潮”更是被描述为“报复性还贷”。“报复性”隐含有集中、紧迫的意味。这也说明，各地房贷利率下降的幅度确实大。

农历春节之后，不少城市的首套房贷利率都进入了“3”时代。这对还未购房的观望者，形成了多大的吸引力还未可知，但实实在在让前几年高利率时代的购房者坐不住了。他们只有两个选择：要么是提前还贷；要么是还款后卖房再买房，腾挪为低利率房贷。

除此之外，银行存款和保本理财利率远低于房贷利率，很多老百姓也不认为近几年房价还会大涨。消费者心理自然从“多贷一万是一万”，转变成了“早还一天是一天”。

但此波“还贷潮”一直波澜不断。

房贷对于银行来说是优质产品，从银行角度看，一定不希望看到房贷业务下降太快。于是，在“还贷潮”面前，个别银行拿出了不少“骚操作”。如：取消了线上还款通道，消极审批等。一番操作下来，可能排几个月才能还上，引发了不少人的抱怨。当然，还款人数暴增导致服务跟不上的可能性也比较大。

无论出于哪种原因，如果经济环境、地产市场状况没有出现较大变化，现阶段提前还贷的需求就会一直居高不下。其实越是这种情况下，银行越应该努力提升服务、简化流程。即便损失了短期利益，但是可以在消费者心中刷一大波“好感度”，积累更多无形也无价的品牌资产。

一时半会儿没还上的也不用急，投资市场风云变化，有时候浪潮来临时选择不从众，反而能得到更好的答案 ……

