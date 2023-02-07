忆星云大师：缟衣人不见 独忆寺南楼

作者：素绚

来源：澎湃新闻

早上睁眼之后，习惯性浏览这一夜来的新闻，却看到了星云大师在佛光山传灯楼开山寮圆寂的消息。

恍然记起十一年前，赴佛光山参加国际青年禅学营的往事种种，当时星云大师给我们讲解人间佛教、做接心开释，梵呗清响，犹在耳畔。今缟衣人去，灯传无尽；想十年一梦，善恶因缘。辗转难寐，便起身修改了一首多年前的小词：

【菩萨蛮】云山杳渺红尘晚，游人敛步香尘浅。佛说此间空，台高尽日风。鹿迷春时燄，念念相流转。古寺忆高僧，庭深万龛灯。

现在想起当时的情绪，大概是有些不悲不喜的。彼时，我还是一个大二学生，学了一些佛学的课程，似悟非悟地经历了一些心事，跟着学校的安排来到佛光山，其实并不知道该以怎样的心态面对。到底是来进行学理上的研讨，还是来进行某种心灵的禅修？又隐约感觉，会在这里遇到一些什么，在往后生命中产生某种因果。

在佛光山的这四天，完全是一种深山闭关的状态，不能使用手机，也杜绝了一切俗世的纷扰冗杂，每天的安排都不相同，唯一不变的是早上山水禅的打坐。佛光山的开山宗长星云大师是临济宗的传人，临济宗本出自禅宗，我对“临济”这个名字印象深刻，大抵是因为想起了苏曼殊“斋罢垂垂浑入定，庵前潭影落疏钟”的诗句。

大雄宝殿里佛像法身庄严，金碧辉煌，一尘不染。前来朝拜的善男信女虔诚肃雍，神情静默。山上的法师不少学历都很高，他们面目祥和慈悲，使人心生欢喜。在这里认识了很多来自世界各地的朋友，我们一起打坐，吃斋，学习佛教的经义，在旷寂的佛堂里听法师们清唱的梵呗。

他们中有像我一样，只是简单在学校学过一些佛学理论的，也有真正怀有佛教信仰来的，从后者身上，常常能感觉到一种对待万事众生的欣然喜悦、无憎无怨。现在想来，那大概就是“菩提心”吧。不过，这些体验还都在预想之中，真正使我感觉到震撼的，是星云大师的人间佛教。

星云大师给我们做过几次接心开释，却极少言及仙佛灵应之事，在他的观念里，不必将佛教神秘化，佛祖只是修炼人的榜样。在“佛教”之前冠以“人间”二字，就是强调人间佛教开的是方便法门，面向的是世间众生。毕竟人人披剃空山并不可能，但是可以让行善积德结合伦常物理，慈悲心愿不离人情世态。他给我们讲“三好四给”——说好话，存好心，做好事；给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便，便是用最通俗简易的语言劝导世人。

当时太过年轻，只感觉星云大师说得好，却又不知是如何好。走出佛光山之后，也没有过多放在心上，只当来此散了散心，又继续在红尘中沉浮。

直到前些年，人生中经历了一段“至暗时刻”，从苦苦挣扎到心态全然崩溃，似有一把大火将旧我燃尽。在最绝望的时候，包括在佛光山的见闻在内的一些东西，重新进入到我的心里，明明是当时都不曾留意、甚至是已经忘记的。我仿佛看到当年种下的种子，在灰烬中生根发芽。

那一段时间里，我体验到了尘尽光生、灵台清明，对于以前看来平常不过的事情也会心生欢喜，与居士的朋友聊起，她说我这是“心生法喜”。当年的际遇，竟真的在多年以后灌我以醍醐，那一刻感觉，人间佛教虽不弄玄虚，却真的是可以解脱苦难的法门。那些劝人向善的言语并非口号，真的能给人希望与欢喜。

如今，缟衣人远去，又想起当时佛光山上，有人问起星云大师轮回之事，他大概意思是说，这就是一种自然循环往复的规律，春夏秋冬，朝来暮往，如此而已。今天看到他留下的文章《我最后的遗嘱》里，也说到了这一点。在离去的那一刻，星云大师的内心一定有华枝春满、天心月明。

在遗嘱里，星云大师还提到，希望“常住净财用于十方不可保留”，他一生救助急难，化满瞻部，虽功圆往登，但薪火相续、灯传无尽。他所创立的人间佛教，也一定能给众生更多慰藉与欢喜。

