去银行存5万要提供收入证明？这种操作符合规定吗？

来源：澎湃新闻

“#女子存5万被要求提供收入证明#”的词条近日冲上热搜，引发了网友对银行柜台存取款政策的关注。

1月31日，浙江湖州一女士发布视频称去银行存5万元被要求提供收入证明等，让她觉得像是在“审犯人”，很不舒服，而抽了100元出来存49900元后，几分钟搞定。

值得注意的是，并没有相关监管规定要求储户在存5万元时提供收入证明。目前，在银行柜台办理人民币单笔超过5万元(含)的现金存款业务时，都需要核对账户所有人有效身份证件并留存有效身份证件电子影像。正常情况下，金融机构在简单询问了解资金来源后即会直接办理。

“银行的大额授权起点金额为人民币5万元 ，工作人员需要口头询问现金来源的相关情况并录入系统，但肯定没有规定要用户提供材料证明，只有在有合理理由认为可能涉嫌洗钱等活动时，按规定我们会进一步了解情况。”某国有大行相关人士解释称，近几年，反洗钱领域尤其是未按规定履行客户身份识别义务，是银行被罚的重灾区，银行也提高了重视程度。

在视频女子所在的浙江，为三个大额现金管理试点地区之一。浙江省大额现金管理金额起点为单位账户人民币50万元，个人账户人民币30万元，也就是说，单位和个人在浙江省银行机构办理起点金额以上取款业务的，原则上需要至少提前1天进行预约方可办理，同时需要在办理业务时进行登记。

而对于市场关注的因技术原因暂缓施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，澎湃新闻记者了解到，目前并未执行。

2022年1月，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，“一行两会”联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中第十条规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。2022年2月21日，央行发布公告称，原定2022年3月1日起施行的上述《办法》因技术原因暂缓施行。