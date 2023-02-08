“上百盒布洛芬被扔垃圾桶”警示了什么

来源：中国青年报

作者：罗志华

近日，有网友分享视频：发现大量布洛芬连同其他药物一起被扔在楼下垃圾桶里，这些药品均未拆封，保守估计有上百盒。另有网友晒出自己购买的1000片退烧药，因到货较晚，失去了用途，处理很棘手。此后，“上百盒布洛芬被扔垃圾桶”登上微博热搜，连同此前多起类似事件，引发“过期药危害有多大”和“囤药过多如何处理”等问题的讨论。

布洛芬从“一药难求”到大量扔弃，对于盛极一时的抢药热潮是一次反讽。防疫政策优化调整初期，多种感冒药、退烧药、止咳药等均被卖断货，布洛芬是最抢手的药品之一。抢购风越刮越猛，理性的提醒反倒被淹没。如今抢手药成为弃药，是过度囤药的必然结果。

个人囤药过多最后不得不丢弃，难免蒙受经济损失。浪费钱还是小事，过期药对人们健康的威胁不容小觑。药品过期而不自知，老年人和小孩易误服，甚至可能危及生命。

为此付出巨大代价的，还有社会和生态环境。药品不管是否过期，均含有各类化学元素，随意扔弃会污染土地、水源，对生物链造成威胁；若扔弃的是抗生素，还会打破环境中的菌群平衡，增加细菌耐药性；过期药还可能被不法商贩回收，再次投放到市场。凡此种种，无不让人对大量囤积药品、随意扔弃过期药等现象感到担心。

上百盒布洛芬被扔垃圾桶，除了跟风囤药者当吸取教训之外，更值得思考的是，如何建立统一长效规范的药品回收机制。过期药品属于危险废物，被列入《国家危险废物名录》，应按照危险废物规范回收。但是，回收涉及设立回收点、分类保存与运输、集中销毁等环节，过程较复杂，“谁来做”“如何做”等问题尚没有统一的答案。过期药品回收花费不菲，赔钱回收非长久之计。

回收尽管难，但也不乏一些行之有效的做法。药品置换保险就是一种创新做法，该模式通过政府与药企购买保险，保险公司与药店合作，药店与居民签订药品置换服务合同，为居民提供过期药品优惠置换服务，居民因置换得到好处，药店也能获得保费收入。此外，多地还探索出过期药兑换生活用品、开展有偿回收公益活动等方式。还有医药公司探索“互联网+过期药回收”模式，消费者通过扫描药盒追溯码，即可一键呼唤快递员上门回收。这些方法各有优劣，有待总结提炼。

无论通过哪种模式回收过期药，均以过期药回收自觉意识为前提。倘若民众的回收意识普遍缺乏，即使回收渠道多元，随意扔弃现象仍会普遍存在。从源头上看，减少药品浪费现象，还有赖于加大药品知识宣传力度，引导居民树立合理用药理念，医院杜绝“大处方”，有关部门持续打击炒卖药品行为。