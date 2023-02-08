出境游“首发团”已出发 爆发式增长还有多久?

来源：成都商报

2023年2月6日，是旅游行业备受关注的一个时间节点：时隔三年，中国试点恢复赴泰国等20个国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

当天，全国多地旅行社、旅游企业发出“首发团”，其中，最早一批出境旅行团游客搭乘0点15分的航班从广州飞往迪拜，而成都出境游“首发团”的14名游客则于下午乘飞机前往泰国普吉岛。人们的出游热情有多高？据报道，广州一旅行社2月3日上线“新西兰南北岛10天”首团产品，团费约26000元/人，40个名额上架1分钟内售罄。

出境团队游重启，市场是否会迎来迅速爆发？与此前相比，出境游线路、价格是否会重构？

出境游有多热？

部分旅游产品一上线即秒空

6日上午10时30分，双流机场T1国际/港澳台航站楼内，络绎不绝的来往旅客传递出一个讯号——游客出游信心正在迅速恢复，出境游热了起来。

成都市民陈岚一家三口早早等候在此，他们将搭乘14时50分起飞的航班前往泰国普吉岛，开始6天5晚的旅程。陈岚说，这是她第三次去泰国旅行，也是儿子期待已久的高中毕业旅行，“终于等来了！”

从目前全国多地发出的出境游首发团看，北京、上海、广州、成都等城市均已发出境外游旅行团，目的地也各不相同，有“泰国首发团”“新加坡首发团”“埃及首发团”“阿联酋迪拜、阿布扎比首发团”，等等，而这仅仅是个开始。

“接下来，我们将加强在东南亚各个已开放目的地的布局和拓展，包括普吉岛的航线，计划保持每天发团的频次，形成比较常态化的市场供给。同时，3月起将逐步新开一系列境外目的地，比如俄罗斯的首发团等等。”成都中国青年旅行社有限公司总经理高磊说。

记者了解到，2月7日、8日，还有不少旅行社、在线旅游企业推出了俄罗斯、阿联酋、泰国清迈等一系列团队游首团，新加坡半自由行、斐济自由行7天等“机票+酒店”产品也陆续出发。

游客信心恢复还体现在海外长线游需求逐渐回暖。据报道，广州广之旅国际旅行社股份有限公司2月3日上线“新西兰南北岛10天”首团产品，团费约26000元/人，40个名额上架1分钟内售罄。携程上，3月18日出发、人均27999元的首班新西兰出境团，开售后也是立即卖空。

同时，在各大在线旅游平台上，出境游产品的预订也相应上涨。携程数据显示，春节过后一周，出境团队游和“机票+酒店”打包产品的预订量，环比假期一周增长超3倍。“这个数据反映出游客逐渐对出境游恢复信心，同时旅行社上架的产品也更加丰富，为人们的出行提供了更加多样化的选择。”携程团队游CEO江文表示。

线路和价格有何变化？

以精品、定制为主，价格有所上浮

记者梳理2月6日各地发出的境外游首发团，有两个特点值得关注——与此前动辄30~40人的出境游大团相比，几个首发团都控制了收客规模，团队人数维持在10~25人。而从游客组成来看，涵盖老中青各年龄层，这也意味着游客对出游产品的需求各有不同。

“目前，游客的消费观念和消费趋势已经出现了很多变化。”高磊表示，原来游客更多的是想出去看一看，但经过三年的积压，现在游客的意愿已经从单纯的“出去看一看”转变为深度体验游，对旅游团队的体验感、精品化提出了更多要求。

此次成都赴泰国普吉的首发团旅游顾问徐巍对此有更直观的感触。徐巍坦言，尽管普吉岛行程是以往的经典线路，但仍有不少未知的变化，需要专业的旅游服务从业者细致观察研究。他不仅要帮游客进行出游安排、行程咨询，还提前做了很多关于目的地最新政策要求等方面的“功课”。

事实上，不仅仅是出境游需求有了很多新变化，出境游的产品、价格也正在重构。记者了解到，目前成都中青旅已设计推出出境游产品30余项，涉及泰国、新加坡、马来西亚、俄罗斯、马尔代夫、阿联酋等10多个国家及地区，以自由行和半自由行产品为主。

一项来自旅游平台的测算显示，2月前往泰国7天，入住五钻豪华级酒店的人均花销为6000~10000元，前往马来西亚、越南、柬埔寨等国的7天花销从4500元至6500元不等。

“与2019年相比，价格确实有所上浮。”高磊表示，其中一个原因是受航线恢复资源影响，另一个原因是境外目的地旅游地接服务体系还没有恢复到非常完整或成熟的状态，整个市场供给还有需要完善的地方，价格略高。

此外，疫情后，游客对旅游品质的要求更高，目前市场上推出的旅游产品以精品、定制的为主。但总体来说，增长的幅度并不会很大，而且随着供应链的逐渐恢复，尤其是国际航班供给的复苏，这一趋势将会得到缓解。

会否迎来爆发式增长？

有望恢复到2019年的40%~50%

随着2月6日国内出境团队游市场重启，不管是传统旅行社还是在线旅游平台都提到，无论是出境线路的浏览量，还是与护照、签证等有关的咨询量都大幅上升，泰国、阿联酋、埃及、新西兰、马尔代夫、老挝、印度尼西亚等目的地备受游客青睐。那么，重启后的出境游市场是否会迎来爆发式增长？大批量发团还有多久？

“我个人认为，今年出境游市场会迎来报复性反弹，整体市场情况会有比较大的恢复，但要恢复到2019年的水平还有一段距离。”高磊坦言，按中国旅游研究院的报告，预计今年出境游将有望恢复到2019年的40%~50%。

事实上，从目前市场反馈看，实际报名的游客数量尚不成规模，一些游客护照过期后来不及办，对出境游的价格及目的地国家的入境防疫政策有所顾虑，这些都导致很多人对当下的跟团出境游仍处于观望状态。加上“受制于国际航线运力、目的地酒店供给和地接社接待能力有限等因素，当下出境团队游大规模重启尚不具备条件”。

产业经济咨询机构景鉴智库创始人周鸣岐也认为，出境游业务重启会很快，但要想恢复到疫情前状态还要更长时间。“到今年‘十一’假期，出境游能恢复到疫情前的60%~70%，就已经非常乐观了。”

不过一个明显的讯息是，在各在线旅游平台上，“清明”“五一”两个小长假出境游的搜索量、咨询量热度已开始显现，“清明”相关搜索量环比上涨127%，“五一”相关搜索量环比上涨187%。同程旅行预计，今年出境游将迎来一轮爆发式增长，“五一”至暑期有望恢复疫情前水平。