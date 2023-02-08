【视频】5分钟“年味”短片 浓缩广东侨乡百年故事

来源：GDToday

海外华人青年阿星是侨三代，这是他第一次到广东探寻爷爷和其他先辈生活的足迹。在这里，他见到了爷爷见过的传统中国，也见到了爷爷没见过的现代广东。

GDToday记者跟随第一次到中国过年的海外华人青年阿星的脚步，走访广东三大侨乡——江门、潮州、梅州，用镜头记录了他眼中的广东年味。

广东省自古就是中国海上贸易和移民出洋最早、最多的省份，广东有3000多万海外侨胞，占全国海外侨胞人数一半以上。华侨文化、侨乡文化是岭南文化的重要组成部分。2007年，“开平碉楼与村落”被列入世界遗产名录，成为首个华侨文化世界遗产项目和广东省第一个世界文化遗产。

“不少海外华人做到中国游玩的攻略，第一项都是碉楼。”阿星告诉记者，在江门马降龙村，他体会到了“李子柒”式的中国乡村生活。

说起最独特的体验，阿星说：“当然是第一次在景堂图书馆收藏的族谱中，我找到了阿公和其他先辈们的名字！”阿星前往寻找族谱的江门市新会区景堂图书馆，1925年由华侨冯平山创建，全省各地的族谱收藏是这个近百年历史的图书馆的一大特色，部分族谱还提供电子化的检索服务。

江门、潮州、梅州很多地方都保留了浓厚的华侨文化。2013年，以广东侨批为主构成的“侨批档案”入选世界记忆遗产名录，成为广东首项世界记忆遗产。广东侨批达16万件，主要分布在潮汕、江门五邑、梅州等地区。“江门华侨特色街区启明里有很多百年历史的老房子，现在不少已经活化利用，除了记录华侨历史的侨批纪念馆，更多是现在年轻人的消费场所，例如咖啡馆、酒吧等。在广东处处能找到这种传统和现代的融合，在江门京梅村，蔡李佛拳祖堂中朝气蓬勃的年轻人打着传统的中国功夫，也有现代化电子展示屏介绍这一拳派从广东走向全球的历史。”

阿星在广东找到了不少海外华人生活方式的出处。在潮州，在载阳茶楼喝着工夫茶听潮剧，在青龙古庙看精美的嵌瓷、木雕和壁画，这些都让阿星想起了海外华人社群中常见的华人生活方式，青龙古庙也是全球潮籍华人重要的文化纽带。

也有海外华人社群的生活方式传到广东。在潮州广济门城楼前，阿星看到了熟悉的“廿四节令鼓”——由潮州“潮響鼓社”敲响的“立春节令鼓”。“廿四节令鼓”1988年在马来西亚华人社群中首创，是受潮州大锣鼓启发，在岭南狮鼓的基础上融入现代肢体表演、传统书法艺术而成，其诞生与华侨息息相关。1998年，“廿四节令鼓”传回中国，很快得到“共鸣”。目前，全国有90支节令鼓队，近四分之一节令鼓队集中在潮州。

因为生活方式相同、血缘相亲等，广东一直是华侨投资的热土。统计资料显示，近40年来，海外侨胞捐助广东教育、卫生、体育、工业、农业、交通等方面社会公益项目超过5万多宗，折合人民币约600亿元（约117亿新元），侨捐项目遍布全省城乡。

除夕当天，阿星和朋友一起到梅州体验年夜饭。在松口老镇，探访了百年历史积淀的老街，记录了铭刻在移民广场上雕像里关于客家侨胞移民到世界各地的历史。再到松口百年围龙屋仁寿庄，豪气的盆菜，寓意盆满钵满、福财满盆；红红火火的家常碌鹅，象征子孙延绵、好意好事；鲜甜的白灼虾，生生猛猛、健康活跃；最百搭的蚝豉焖猪手，好事顺手；嫩滑的清蒸鲈鱼，蒸蒸日上、年年有余……美食、团聚是这一天中国人的主题。

“大家都为过年而忙碌，为团聚而干杯。这一刻我也懂得了阿公心心念念的年味。”阿星说。

