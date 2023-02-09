中国冷门旅游城市也“人挤人” 有房源五一已预订七成

来源：澎湃新闻

“今年春节的人确实太多了，增长了几倍。像大理洱海这一圈，到处都在堵车，民宿也是‘一房难求’。”

随着旅游市场利好政策不断，中长线旅游持续复苏，民宿预订也在今年1月迎来“开门红”。多个旅游目的地的民宿老板告诉澎湃新闻，刚刚过去的兔年春节基本满房，民宿价格也随之上涨，超过疫情前同期。

“逃离”丽江大理，冷门城市也“人挤人”

途家民宿数据显示，今年春节假期节前整体民宿预订量达2022年6倍，创疫情以来新高。从目的地来看，春节假期大理、重庆、成都、厦门、丽江、上海、三亚、广州、西双版纳、西安等地民宿预订火热。其中上海、广州人春节民宿预订量比2019年增幅甚至达1倍，北京、成都的增幅超过五成。

大理缦山民宿老板红哥告诉澎湃新闻，整个春节期间，其民宿的入住率都是100%，从除夕到正月十五的入住率都在95%以上，接近100%；整个1月的入住率约80%。

适逢春节假期，海南、云南、广东、福建等多个平均气温在20摄氏度左右的地区备受欢迎。

“大年三十晚上从丽江逃离，途经大理，历经6个半小时，500多公里来到芒市，结果又来到人挤人的地方。”一位博主在社交平台分享到。在这位博主的评论区下方，有很多有相似经历的游客纷纷评论到，“芒市原本不是旅游城市，而是被太多从版纳、丽江、大理劝退的人占据了，突如其来的火爆，有点措手不及。”

“除了疫情结束的原因，还有一个是有个电视剧在这里拍的，很多人多来追风，所以春节期间整个大理丽江人都很多。”红哥解释。

平均房价超疫情前

海南更为火爆。

三亚海棠湾海之洲国际度假公寓房东姜兆(化名)告诉澎湃新闻，其民宿1月“整体算满的”，都是“举家过年”。

乡村民宿也同样迎来新年“开门红”。

海南省万宁市的海角之花民宿主人莲姐向澎湃新闻表示，今年春节期间也基本满房，都是90%以上的入住率。“一直到正月十二，客人逐渐减少了，不过到元宵节又是满房。”

飞猪、小猪民宿数据显示，1月份乡村民宿预订量同比增长132%，并已远超2019年同期。小猪民宿数据显示，今年春节，平台上的精品乡村民宿订单量同比增长260%，“90后”、“00后”成为消费主力军，占比超87%。

价格上，受节假日以及今年春节期间旅游复苏的影响，民宿价格也随之上涨，超过疫情前同期，甚至达五年新高。

红哥向澎湃新闻表示，今年春节期间大理的房价和往年房价最高的时期相比，无论是春节还是国庆节，都要更高。

“可以说是创了历史新高了。”红哥称，大理不少酒店，还有不少平时经营不是特别好的民宿也涨价好几倍。

姜兆也指出，其民宿今年1月整体平均房价为近五年最高，且高出20%。“因为没有疫情因素了，今年主要是提前预订的多。”姜兆指出，“今年提前订出去了80%，不像疫情三年多是临时订单，当周预订的多。”

“预售对住宿行业很重要，可以提前布局房价收益。”姜兆解释：“因为预售比较好，所以今年的平均房价已经超过疫情前了。”

“五一已经有单了”

与此同时，由于不再有疫情的影响，多家民宿老板向澎湃新闻表示，今年春节的订单退订的很少。

“前几年的春节房间也差不多都提前半个月或一个月就订满了，但都因为疫情客人担心或受政策影响，又都退光了。比如2022年的春节，入住率大概只有20% ～30%，比平日还要清淡。”红哥称，刚过去的这个春节，大理旅游属于火爆了，游客增长了大概三四倍。

云南省文化和旅游厅的数据显示，春节假期云南省共接待游客4514.61万人次，同比增长244.7%，实现旅游收入384.35亿元，同比增长249.4%，分别恢复至2019年的130.3%和132.5%，继去年暑期单月历史最高后，再创假日旅游历史新高。

“旅游大城市复燃，周边城市连带溢出，冷门小城市爆火，2023年春节给整个旅游行业复苏开了好头，也给予了整个行业信心。”途家民宿副总裁胡阳表示。

事实上，不仅是春节和整个1月，旅游行业的复苏在元宵节后依然延续。

莲姐向澎湃新闻表示，虽然春节和元宵节的高峰过去了，但目前2月份的周末也差不多是全部订满的状态。

从目前的预订情况来看，下一个民宿预订的小高峰可能是五一小长假。

姜兆向澎湃新闻表示：“清明没单，五一已经有单了”。红哥也告诉澎湃新闻：“从目前的预订情况来看，包括4月28日、29日，5月1日的房子现在有的已经预订了70%。”