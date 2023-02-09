男童进女厕频惹争议 专家：未来可考虑增设儿童卫生间

来源：法治日报

近日，在黑龙江哈尔滨一地铁站女厕内，一女子发现有个男童站在里面，于是对男孩子说：这里是女厕，男孩不能进来。随后，孩子家长认为该女子伤害了孩子心灵，将其堵住要求道歉，双方在厕所内激烈争吵。

相关视频上传网络后，该事件迅速引起社会热议。部分家长称，自己也遇到过带娃如厕难的问题，带男童进女厕纯属无奈之举；还有一些人则认为，此举容易给其他人造成困扰，呼吁在公共场所加快设立第三卫生间，以满足不同人群的需求。

如何更好地解决这类问题？

接受《法治日报》记者采访的专家认为，虽然目前中国已经在许多地方推广第三卫生间，但是这些设施还有待进一步拓展普及。厕所设施建设难以在短时间内一步到位，先抓紧做好公厕性别意识的教育工作才是首要措施。家长自身应该加强性教育的学习，并从小就培养孩子的性别意识和边界意识，使之形成健康积极的价值观念。

男童进女厕引争议

他人权益不容忽视

“一进洗手间，看到好几个半大男孩子。一瞬间，还以为是自己走错了方向。”2月5日下午，在北京工作的林颜趁着周末逛大悦城时，一进女厕就看到了这番景象。

“这场面确实让人有点尴尬，只能赶紧上完厕所匆匆离去。想起前两天在网上看过的那则热门视频，更加理解了视频中女子的感受。”林颜说，将6岁大的男孩子带入女厕，确实容易冒犯其他如厕的女性。

北京市民钟歌也有类似遭遇。此前，她深夜在北京首都国际机场上厕所时，一进去就看到有个1.3米多高的男孩站在里面。当时厕所里没什么人，她见状吓了一跳。男孩说是陪妈妈来上厕所的，并用手指了指其中一个隔间。

“他妈妈上完厕所后告诉我，因为孩子才6岁多，怕他一个人在外面不安全才带进来。”钟歌对记者说，虽然男孩的妈妈表达了歉意，但她心里还是有点介意的。

家住江西南昌的傅笛是一名4岁男孩的母亲。她告诉记者，带孩子出门时难免会碰到孩子需要上厕所的情况，如果孩子父亲或其他男性朋友在场，她都会让他们陪着孩子去上男厕，“但如果只有我自己在，那只能把他带进女厕了”。

在益清(北京)律师事务所律师刘思瑶看来，现实生活中，母亲带年幼的儿子外出、父亲带年幼的女儿外出、女儿带着年迈不能自理的父亲外出、儿子带着年迈不能自理的母亲外出、行动不便的孕妇上厕所、残障人士上厕所等，都会遇到这种尴尬且无奈的情况，无需过分指责。但在处理过程中应当尽量寻找合理方式，避免引起他人反感或侵犯他人权益。

民法典第一千零三十二条规定，自然人享有隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

“在上述视频事件中，当6岁男童进入女厕时，女子作为当事人有权利对男童及其母亲进行合理提醒，只要语气措辞得当，就是正当维护自身合法权益的行为。”刘思瑶说，该事件看似生活中常见的小摩擦，但具有极强的现实意义。发生纠纷后，各方应妥善协商解决。

“该事件还反映出，应当重视父亲在子女教育责任履行上的缺位问题，鼓励男性参与具体的育儿实践，提高育儿的参与度。”中国青少年研究中心少年儿童研究所负责人张晓冰认为，该事件中的男孩已经6岁，从目前披露的视频资料来看，其父亲也在场，那么首选方案应该是由其父亲带去男厕。如不方便，可在征询孩子意愿并确保安全的状态下由男童自己去男厕。

张晓冰说，若必须由母亲带进女厕，也要事先和孩子讲好如厕规则及相关的性别认知，避免给孩子造成心理上的困惑和伤害。此外，父母作为孩子的监护人，也有保护孩子身心健康的责任，在孩子面前情绪失控，对孩子来说也是一种伤害。

帮助孩子健康成长

树立正确性别意识

今年2月初，浙江宁波一商场女厕张贴的标语“请勿带3周岁以上男童进入”引发热议。有网友认为，3岁小孩不太会自己上厕所，年龄太小可能会遇到危险，这种标语对单独带娃出门的妈妈并不友好。也有网友提出，希望这种标语早点普及。

商场工作人员回应称，从2021年4月商场开业时就有这个标语，很多顾客反馈觉得四五岁的男孩进去不太合适，就作了这个规定。为此，商场在多数楼层配有无障碍卫生间，里面有大人和小孩各自的马桶、男童小便池以及尿布台等，独自带男孩出门的妈妈或是带女孩出门的爸爸都可以使用。

记者注意到，在围绕男童进女厕的争议中，男童的年龄往往被视为这一行为是否合理的关键点。

“小孩子3岁起就开始有比较明确的性别意识，对异性会产生好奇心。如果家长频繁带着孩子进入异性厕所等公共空间，会让孩子产生错误的性别意识，甚至影响孩子以后的性别观念。”广东合拓律师事务所律师吴梦凯说，一些到了入学年龄的男童，在父母眼里或许仍是性别不分明的孩子，但在其他女性眼里已经属于异性。他们出现在异性的更衣室、厕所，会让介意的人感到被冒犯。

“民法典规定，侵犯他人隐私权应当承担赔礼道歉、停止侵害等民事侵权责任。”吴梦凯说，根据民法典第一千一百八十八条规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

刘思瑶认为，目前法律对孩子禁止进入异性厕所的年龄并无明确规定，且每个孩子成长环境及父母教育不同，其独立上厕所的能力也存在差异，要划定一个清晰的界限存在困难。但从对孩子教育负责的角度出发，三四岁的孩子上幼儿园之后，家长应主动帮助孩子树立正确的性别意识和边界意识。

“如果是男童需要上厕所，在没有特定设施且没有同性家长在场的前提下，母亲在征求孩子意愿后，确需带男童上女厕的，可与孩子一起进隔间并背对孩子，或在隔间门口等待孩子，同时向其说明缘由。”张晓冰建议道，如果仅是母亲要去上厕所，因担心孩子无人照看想带其进去，也要先询问孩子是否愿意一同进去，这是对孩子的尊重。

“如果女厕里的其他女性感到不便，尤其是女童感到疑惑时，应当态度友好地解释并表示歉意。”张晓冰说，在日常生活行为和习惯中，父母有义务帮助孩子建立隐私观念和性别认知，尊重他人隐私。

张晓冰建议，如果男童不愿意去女厕，则应该尊重其意愿，让孩子在女厕外等母亲或者单独进男厕上厕所，同时母亲应在女厕内或男厕门口与孩子保持对话，或戴上手机、电子手表等智能设备，随时与其保持通话状态，并告诉孩子有危险就大声喊叫。

完善公共服务设施

解决家长燃眉之急

“不管是男童进女厕，还是女童进男厕，这些情况均容易造成孩子性别认知上的困惑和错乱。”在张晓冰看来，随着个人信息保护法等法律法规的出台，公众的个人隐私保护意识不断增强，因此需要进一步完善公共服务设施，包括设立第三卫生间、提高男女卫生间的私密度、在男厕中增加私密隔间等。

“这样可以避免把问题转移成个体之间的矛盾，造成对孩子的身心伤害和性别认知错位，耽误孩子树立正确的性别意识。”张晓冰说。

2016年9月，住房和城乡建设部修订的《城市公共厕所设计标准》要求，城市中的一类固定式公共厕所，二级及以上医院的公共厕所，商业区、重要公共设置及重要交通客运设施区域的活动式公共厕所，均应设置第三卫生间。

同年12月，原国家旅游局发布的《关于加快推进第三卫生间(家庭卫生间)建设的通知》也指出，建设第三卫生间，有助于解决特殊游客群体的如厕需求，有助于完善旅游公共服务设施，并要求全国5A级旅游景区配备第三卫生间。

“根据这两个规定，实际上大部分的公共空间都有责任、有义务设置第三卫生间。”张晓冰认为，随着儿童友好型城市、生育友好型城市理念的提出、各类相关计划的推行，未来可以考虑增设儿童卫生间，突出儿童主体性，并在数量上进一步拓展，赋予儿童一定的公共空间，而不只是有无的问题，“这是城市文明程度的具体体现，也是社会发展的进步体现。”

对此，刘思瑶也深表认同。“目前，中国第三卫生间的建设较为缓慢，即使在一些大城市的覆盖率也很低，而且仅见于一些高档商场和重点景区。”刘思瑶认为，各个城市的第三卫生间、无障碍卫生间、母婴室等设施建设应该尽快跟上，这样才能解决家长的燃眉之急，让公众出行更加舒适便捷。

张晓冰还呼吁，从最有利于未成年人原则的角度，发布如厕行为指南或如厕行为规则，用规则来指导孩子的如厕行为，帮助孩子建立规则意识，规范孩子在公共空间、公共场合的行为举止，如不能随意走动、不能随意乱看等。此外，还要加强对第三卫生间的宣传，鼓励有需要的公众使用第三卫生间，提高使用度、认可度。

刘思瑶建议，性别意识不是简单地告诉孩子男女有别，而是把性别意识融入孩子的整个教育系统之中。同时，父母应该学会适当放手，培养孩子自主独立的意识和能力，使之长大后能够更好地适应复杂的社会。

吴梦凯同样认为，家长的言行举止影响孩子的成长，树立公厕性别意识要从家长做起，比如在有母婴室、第三卫生间的情况下，或有同性家长在场时，坚决不带孩子进入异性卫生间。同时，有关部门也应该积极推动公厕性别意识教育宣传，加强正面舆论引导。