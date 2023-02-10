中国国企招聘备注“集团领导之女”，回应经不起推敲

来源：上游新闻

作者：李坐廷

据大皖新闻报道，近日，长江设计集团有限公司官网发布的2023年度第三批拟聘人员信息公示中，一名拟聘人员在备注中显示“集团党群部主任之女”。有网友认为，可能是备注信息忘记了删除，存在暗箱操作的嫌疑。

事件引发关注后，该拟聘人员的备注信息被修改补充为：“该生为集团党群部主任陈静之女（根据集团《新员工招聘管理办法》规定：拟聘人员为集团领导、总师、副总工及各单位主要负责人的配偶、子女，应将相关信息一并公示，故此说明）。”

面对质疑，2月8日下午，该公司进一步回应称，“是为了体现公开公平公正，实事求是告知有这层关系，要备注出来，接受大家的监督。”对于这一回应，网友仍不买账，依旧质疑其合理性以及是否存在暗箱操作的可能。

根据官网资料显示，长江设计集团有限公司前身为长江勘测规划设计研究院，是由水利部长江水利委员会出资设立的国有独资企业。国企、央企是国家的经济命脉所系，招聘更要经得起监督，不能瓜田李下，更不能搞萝卜招聘那一套，破坏公平。这事关企业形象和声誉，更关系到公众对社会公平正义的信任感。

诚然，如果此次招聘仅是机缘巧合，没有暗箱操作，这种“真公示”，也算是一种进步，在避免任人唯亲的同时，也不因盲目避嫌，埋没了真正优秀的人才。但与此同时，仍值得思考的是，这样的回应是否真正经得起推敲？备注领导子女，难免不给招聘人员留下“想象空间”，同时公众也有疑问：仅仅通过公开领导子女的录取信息，就能真正做到“公开公平公正”吗？

网友们之所以对这类事件如此上心，也反映出社会大众对“关系户”“不公平现象”的憎恶。在国企招聘用人领域，此前也的确存在着各种“裙带关系”或者“近亲繁殖”现象。据中纪委网站披露，2015年，中央巡视组在对央企进行专项巡视时指出，中石油、中海油、中国太平保险、中国人寿等九家单位存在“近亲繁殖”情况；2016年，中央巡视组对中国工商银行巡视时发现，该行“总行管理的691名干部中，220名干部的配偶、子女共240人在系统内工作”。

不公正的选人用人不仅破坏了公平竞争的求职环境，同时还有一定的特权思想在作祟。大家希望看到的是一个公平、公正、公开的竞争环境。这样朴素的想法，理应得到更多国企、央企的正向回馈。回到事件本身，正如网友所讲，“那就把招聘过程从头到尾都梳理好公示出来再说，单单放个结果，中间过程什么都没有，你就说进步了，未免也太好忽悠了吧。”

为年轻人营造公平公正的就业环境是时代之需，国企、央企更应该严格审核招聘程序，规范再规范些，谨慎再谨慎些。