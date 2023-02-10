“断补”的新能源车今年开局不利，市场格局重塑

来源：第一财经

作者：武子晔

2023年1月，中国车市未能迎来开门红。

乘联会发布的数据显示，2023年1月乘用车市场零售达129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%，无论同比增速还是环比增速都是本世纪以来的1月最低数据。

值得注意的是，此前快速增长的新能源车市场也在1月份失速了。今年1月份，新能源乘用车批发销量达38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。新能源乘用车零售销量在1月份达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。

近年来，新能源车快速发展。2022年，新能源乘用车批发销量达649.8万辆，同比增长96.3%。去年是新能源汽车补贴政策实施的最后一年，2023年新能源车市场正式告别补贴时代。由于2023年补贴政策退出，部分计划在1月份购车的用户在去年12月份提前消费，这在一定程度上透支了1月的市场需求。此外，今年春节发生在1月份，产销环节工作日同步减少，销量潜力未得到充足释放。

乘联会发布的报告称，新年伊始进入消费者对政策观望的过渡阶段，去年新车销量的爆发也让春节假期充电高峰期的服务难题再次凸显。疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡使新能源车企调整了售价，同时价格调整较为复杂，新能源车市场格局正在重塑。

新能源车企的表现出现了分化现象。整体来看，1月份厂商批发销量突破万辆的企业下降到了七家，环比数量下降了一半，同比减少四家。月销量破万的车企包括比亚迪（15.0万辆）、特斯拉中国（6.7万辆）、长安汽车（2.5万辆）、上汽乘用车（1.9万辆）、理想汽车（1.5万辆）、吉利汽车（1.1万辆）和广汽埃安（1.0万辆）。

虽然比亚迪仍位居第一，同比增长58.6%，但环比下滑了35.7%。小鹏、问界、零跑、哪吒等造车新势力1月份销量同比和环比均大幅下降。其中，零跑同比环比均暴跌八成以上，1月销量仅达1139辆。而特斯拉1月销量同比和环比均有所增长。特斯拉1月在国内市场的销量达2.7万辆，出口接近4万辆。

“特斯拉1月份的国内市场和出口表现都较好，价格调整在一定程度上促进了订单数量的增长，预计未来会持续增长。”乘联会秘书长崔东树对记者表示。

在补贴政策退出后，部分新能源车企进行了价格上调。不过，今年1月份特斯拉中国宣布对在售Model 3及Model Y全系国产车型调整售价，Model 3起售价直降3.6万元（人民币，下同，7027新元），Model Y起售价直降2.9万元。随后，AITO问界、小鹏汽车跟进降价。而零跑、吉利等旗下部分新能源车型近期也开始变相降价。

降价对用户具有明显刺激作用。懂车帝提供给第一财经记者的一份数据显示，降价官宣首日关注度最高，其后依次呈现递减趋势；降价策略对车系具有持续影响力，降价两周内，用户访问量尽管在递减，但仍高于降价前。而品牌影响力越大，降价带来的刺激效果越明显。在已经公布降价的特斯拉、问界和小鹏三个品牌中，最先降价的特斯拉Model 3、Model Y车系页访问数据均出现大幅增长。其中，Model 3降价日当天车系页访问量是前一日的12.6倍，降价两周内平均访问数据是降价前一日的4.4倍。其他车系中，Model Y降价当天访问量是前一天的七倍，问界M5、小鹏P7等均超过三倍。从用户整体访问数据来看，Model 3、Model Y遥遥领先其他车系，Model Y单日访问超过百万人次，Model 3单日更是超过130万人次，小鹏P7、问界M5紧随其后。

新能源车进入市场化阶段，竞争将更加激烈，特斯拉降价后对多家新能源车企带来较大压力。新能源车过去一年快速增长，今年增速将放缓，同时新能源车企的表现已经开始出现分化，部分品牌扩大市场份额的难度加大，通过降价提升市场份额成为一种选择。业内认为，特斯拉因为规模效益具备降价空间，而部分新能源车企面临市场需求下降不得不降价。新能源国补取消后各家进入斗争白热化，特斯拉的产业链优势无疑是最大竞争力，特斯拉可以降价换量，其他品牌有待观察。

“特斯拉降价对20万至30万元价格区间的新能源车产品影响较大，同时对用户的消费心态带来一定的干扰。”崔东树表示，近期电池价格有所下降，这意味着新能源车企生产成本将会下降，有利于2月新能源车企营销活动的开展。

乘联会发布的报告显示，近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商1月产销主动减速，实现春节前的顺势休整。预计2月新能源车市会回暖，实现同比和环比较大幅度增长。