ChatGPT做对了什么

来源：中国《经济日报》

作者：禹洋

帮大学生写论文，替程序员写代码，会写诗，能讲笑话，甚至能帮记者写稿子……去年底面世的人工智能聊天机器人程序ChatGPT一夜蹿红，持续爆火，其背后的人工智能（AI）技术让全球互联网科技巨头开启“狂飙”模式。

2月7日和8日，三大互联网科技企业纷纷“放大招”。谷歌匆忙上马“竞品”聊天机器人巴德（Bard），ChatGPT幕后大佬微软推出会聊天、能写作的AI搜索引擎必应（Bing）和浏览器Edge，百度官宣推出类ChatGPT项目“文心一言”。ChatGPT似乎为AI打开了一道通往新世界的大门，在刷新人们对AI认知的同时，也将互联网科技巨头引向了新的角斗场。

在新品发布会上，微软首席执行官纳德拉说，AI正在重塑互联网。一款人工智能聊天机器人程序引发行业变革，ChatGPT究竟做对了什么？

一方面，是人机互动带来的人性化体验。ChatGPT让人工智能成为了一项大众都能使用的服务，而且用户体验十分“惊艳”。这是此前人工智能从未达到的境界。从技术上而言，ChatGPT使用的模型和算法从参数上看未必是最高的，但其创新在于让AI的算法和训练过程更加“人性化”，生成“有组织”“有筛选”的文本模型，让人工智能会“思考”。这也是提升人机互动体验的关键。

另一方面，是商业化落地。一项技术，如果没有规模化的应用场景和推广产品，那么终将是昙花一现。ChatGPT作为一款能直接向用户提供服务和价值的应用，重新定义了人工智能生成内容的商业模式，打破了AI“嵌入式”的常规形态，打造了新的内容生成和交互形态。在发布短短五天内，用户数量破百万，两个多月后用户破亿，显示出其在规模化应用上的巨大潜力。而ChatGPT背后的模型和算法，应用空间远不止这些。

基于ChatGPT庞大的潜在用户基数，付费服务是其最直观的商业模式。即便仅部分付费或者收取少量费用，都能得到一笔可观的收入。通过流量、广告等渠道也能实现快速变现。除了ChatGPT自身带来的直观经济利益，其融入各行各业发展后产生的经济价值更是难以估量。由此来看，ChatGPT“钱景”广阔。

此外，互联网能够在全球普及，一个重要原因在于它和人的生活息息相关。ChatGPT能够“出圈”，关键原因之一也涉及人——提升了人性化互动体验和应用。

对于互联网科技巨头而言，竞争的核心并不只是技术，还有技术应用带来的服务，后者可能更为重要。无论人工智能变得多聪明，其目的始终是服务人类。眼下，一场新的人工智能大战已经打响。ChatGPT的出现，为人工智能应用带来了更多新的可能。

当然，面对ChatGPT带来的热潮和热议，我们不妨让子弹飞一会儿。新技术到底能给人、产业、社会带来何种深刻的变化，并不取决于它掀起的浪花有多大，而在于它能在多大程度上重塑现有的思维模式、组织模式和商业模式，并且形成持久的、自洽的运行闭环。从这个意义上说，ChatGPT还面临不少的挑战，也有不少需要克服的不足。