专家对年轻人“无感”，年轻人自然对专家反感

来源：大象网

作者：陈思

有人说，所有人都试图把握年轻人的喜好，只有“专家”在挑战年轻人的底线。

最近，中国一些“专家”们的一些奇谈怪论，轮番成了热搜。“惩罚不生孩子的年轻人”，“给00后增加工作强度”，“建议年轻人不要为了钱而工作”……如果不说这些建议是专家给出的，我还以为是老家村口昏聩的老大爷，又在宣扬他的封建愚昧。

从这些建议的内容中，看不到“专家”的专业性，但却能看到，他们习惯于，将问题归结于年轻人的“不明智”、“不努力”，习惯于将消除社会症结的希望，寄托给年轻人。似乎多往年轻人身上抽一皮鞭，磨盘就能转动，机器就能轰鸣，生育率就能提高，经济就能变景气。

发表这些观点时，“专家”们有没有考虑过年轻人和00后们，正面对着高昂的房价、萎靡的就业市场和巨大的养育压力？

“专家”不共情，年轻人如何共鸣？专家对年轻人的生活无感，年轻人自然对专家的建议反感。

这不是反智主义在消解权威，也不是两个群体在争话语权，仅仅年轻人厌倦了“背锅”、厌倦了“说教”，厌倦了那些目光里的高傲和狭隘。

要在年轻人心中重新树立起专家的形象，就要防止专家的泛化和专家的污名化。不要随便给沽名钓誉的“半瓶水”冠以专家名头，也不要在传播专家观点的时候断章取义，加剧公众的误解。

随着网络的普及，公众的知识水平和分辨力在提高。如果没有多学科交叉的知识，越来越难以很好地解答一些社会问题。这给专家们提出了更高的要求，如果认知不能与时俱进、贴近实际，很容易就会被时代和年轻人抛弃。

专家头衔得来不易，他们在自己学科和相关领域里所掌握的知识远超我们普通人。一定程度上尊重专家的意见，就是在尊重知识、尊重科学。当然，前提是“专家请自重”。