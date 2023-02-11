14岁少女疑被迫吸食笑气后身亡 笑气是否应纳入毒品管制？

来源：澎湃新闻

近日，中国江苏连云港14岁少女疑被迫吸毒身亡的新闻登上热搜。女孩的父母称，事情发生于2月1日，女孩是被3名男子带进一家宾馆，在3名男子哄骗之下吸食笑气后身亡。

2月9日，连云港市政府人士回应澎湃新闻称，相关嫌疑人已到案，女孩吸食的是笑气，但笑气未列入毒品行列，不属于毒品。该起悲剧的发生，让“笑气是否应纳入毒品管制”的话题再度引发热议。

一线缉毒民警：贩卖笑气案件侦办难度大

“笑气”学名一氧化二氮，作为一种有轻微麻醉作用的气体，它无色带有甜味，常被用作助燃剂或食品添加剂，因能使人产生幻觉和欣快感并发笑而被称为“笑气”。笑气具有较强的成瘾性和致害性，长期滥用将损害中枢神经系统、运动神经，抑制骨髓，降低肌肉的伸缩能力，严重者可致瘫痪，危害不亚于毒品。

在监管方面，中国已将笑气列入《危险化学品目录（2015版）》，贩卖和吸食笑气均属违法犯罪行为。近年来，公安机关破获的贩卖笑气案件也呈现增多趋势。2021年，江西省南昌市公安局缉毒支队就曾破获一起系列网络贩卖笑气案，抓获违法犯罪嫌疑人163名，缴获笑气7000余公斤，捣毁制笑气窝点3个，查获涉案资产350余万元（人民币，下同，约70万新元）。

参与侦办上述案件的南昌市公安局红谷滩分局缉毒民警俞警官介绍，虽然笑气与毒品有很多相似之处，但目前笑气仍不属于法律意义上的毒品，不过在办案实际中，涉及笑气贩卖的案件一般都会由缉毒部门牵头办理。

“虽然笑气不属于毒品，但贩卖笑气案件的侦办难度一点也不小，甚至比传统贩毒案件还要棘手。”俞警官说，一方面，吸食笑气的群体以年轻人为主、圈子较小，且吸食笑气比较花时间，吸食者通常关起门来几个小时不出门，吸食行为更加隐蔽；另一方面，笑气在人体内难以通过毛发检测、尿液检测等传统手段进行检测，因此给证据固定也带来了一些难题。

俞警官告诉澎湃新闻记者，在打击毒品犯罪方面，缉毒部门有两个非常重要的监管手段，一是所有吸毒人员的案底都会在禁毒综合管理平台进行登记，为日常办案提供数据支撑和线索来源；二是对于乙醚、硫酸、盐酸等易制毒化学品，建立了易制毒化学品管理制度进行严格监管，防止外流被用于制毒。“如果将笑气也纳入上述两项监管范畴，对治理笑气滥用问题或许会起到积极作用。”俞警官说。

法律界人士：建议将笑气纳入毒品管制

涉及笑气相关案件的办理难题，也引起了法律界人士的关注。2021年全国两会期间，全国政协委员、民革安徽省委会副主委、安徽省律师协会监事长周世虹就曾递交一份提案，建议将笑气列入麻醉药品和精神药品品种目录，亦即纳入毒品管制。

“安徽省的公安机关向我反映，他们在日常办案中发现，非法买卖和吸食笑气现象越来越多，于是我结合走访调研，最终形成了相关提案。”周世虹告诉澎湃新闻记者，虽然吸食笑气对人体带来的危害不亚于吸毒，但不同于打击贩卖毒品的按克量刑、最高可判处死刑的严厉处罚，按照现行法律，对于非法贩卖笑气，只能以非法经营罪进行处罚，在量刑方面，情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的可处五年以上有期徒刑。而对于持有、吸食笑气的，有公安机关按《治安管理处罚法》相关规定，以非法使用危险物质给予治安行政处罚，这在实践中也存在一定争议，法律依据不够充分。

周世虹指出，由于笑气不属于剧毒品、易燃易爆品，在生产、流通和终端使用上，并没有强制的流向监管要求，使得笑气很容易流向非法渠道。他认为，目前笑气既没有列入《麻醉药品和精神药品品种目录》，更没有作为毒品管制，执法机关对贩卖、使用、吸食笑气行为如何处罚，在法律适用上存在一定障碍。因此，他建议将笑气列入麻醉药品和精神药品品种目录，以此为依法惩治贩卖和吸食笑气行为提供法律依据。

禁毒教育专家：应加强笑气的全生命周期监管

中国人民公安大学禁毒理论与政策研究中心主任李文君教授，是著名的毒品预防教育专家。她关注笑气滥用问题多年，目前手头上正在从事相关课题研究。

“连云港14岁少女那个案件的相关新闻，有学生转发给我，我也看到了。”李文君表示，据她观察研究，吸食笑气的群体正越来越呈现低龄化趋势，尤其令人揪心的是，其中95后、00后人群占了很大的比重。相对其他毒品，笑气单价低，便宜的笑气弹只需几块钱一支，对年轻人而言吸食门槛低，但笑气的作用时间特别短，一旦成瘾消耗量同样惊人。

但对于“笑气是否应纳入毒品管制”，李文君则持谨慎态度。她介绍，笑气的物质属性比较特殊，它是一种分子组成非常简单的无机化合物，而目前列管的麻醉药品、精神药品大多都是有机化合物；相比其他毒品，笑气对身体的损害程度也相对较低，只有在吸食过量的情况下才会导致窒息死亡；此外，笑气在医疗、食品、工业等领域应用广泛，一旦纳入毒品管制，将只能用于医疗和科研用途，那么就会限制其在各行各业的正当使用，因此不能因噎废食，否则带来的是整个社会综合管理成本的上升。

“纳入毒品管制是最终的兜底措施，不能轻易使用。”李文君强调，在将笑气作为一种危险化学品进行监管的现状下，当务之急是加强对笑气的生产、运输、存储、销售等环节的全生命周期监管，例如，可以借助大数据、智慧监管等现代化手段，堵塞笑气从各环节非法外流的漏洞。

“在防治笑气滥用方面，加强相应科普教育也很关键。”李文君说，考虑到笑气的吸食群体以年轻人为主，在科普滥用笑气的危害时，应该更多采用年轻人喜闻乐见的方式进行宣传教育。