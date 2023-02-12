《水浒》太“毒”？“无菌式”阅读观念更有害

来源：扬子晚报

近日，有网民在浙江省政府网站留言，批评四大名著之一的《水浒传》是“毒小说”，建议把水浒相关内容从中小学课文和课文读物中清除出去，引发大范围讨论。

这名网民表示，《水浒》情节极其不合逻辑，存在“恶毒污蔑丑化女性”“无原则歌颂滥杀无辜”“给武松、李逵、宋江这些人渣安排善终”等问题，是他见过的最毒小说。

诸如以上的话语，令许多网友“印象深刻”。不同的是，很多人并不能认同他提出的观点，对于其将《水浒》阅读与教材内容选用一事作关联，更是不能理解。

有人留言评价“他的留言”：一本书，本身就具有两面性，而看到什么，取决于读者的内心。

“毒小说”一词并不罕见。通常来讲，它应该指的是那种不顾文学底线、荼毒人思想的有害读物。但是近些年，这个词倒是经常在网络上闹出“动静”。百度搜索打出关键词“毒小说”，能够查询到1亿个结果，其中不少和我们今天关注的话题有关。

——阅读一本书，当它探讨的内容涉及到人性的黑白、社会的丑恶时，难免会刺激到人心的“痛点”。身为读者的我们，一旦被这些“痛点”所刺激到，要不要着急地去给它加上“毒小说”的标签？在当下，这个标签到底有没有被滥用？

《水浒》被列入中国四大名著，至少可追溯到1981年。但是它在中国文学发展史上的地位，却不单单是因为它被列入了四大名著。

《水浒》被称为经典，是历经700多年时间检验的结果，跨越了一代又一代读者的审读。它创作于国内，传播在世界，借用文学之笔，打破了人与人之间文化背景的隔阂。英、德、法、美、日等国大百科全书都对它有很高的评价。《大英百科全书》评价《水浒》：“因以通俗的口语形式出现于历史杰作的行列而获得普遍的喝彩，它被认为是最有意义的一部文学作品。”

这样的《水浒》岂是“毒小说”一词能够染指的！

从此次发生的事件来看，读者给一部文学作品贴上“毒小说”标签的行为，正在变得越来越“轻易”。轻易出口的表达，轻易发表的负面评价，堆积起来就是“诋毁”，它能伤害到书籍背后的作者，久而久之，就能影响到文学的创作，同时不利于文学的创作。

轻易用“毒小说”一词来评价一部文学作品，最终伤害到的还是读者。因为这是在试图打造出一个“无菌式”的阅读环境，表面看似是干干净净、一尘不染，实则是圈地为牢，四处划线，把人关进了想象力受限的“牢笼”，自己禁锢自己的思想。

叶圣陶曾说过，读书无小事，是门技术活儿：有三种态度不可取，一种是随随便便的态度；一种是绝对信从的态度，凡是书上说的话就是天经地义；还有一种是批判的态度，用现实生活来检验，凡是对现实生活有益处的，取它，否则就不取。

“学会读书”值得研究，在麦克风交给大众的互联网时代，“学会评价书”也变成了一门技术活儿。正如浙江省教育厅教研室回复给那名网民的一句话：重要的不在于你“读了什么书”，而在于你“怎样把每本书读好”。