“围炉”的意义本不止于“煮茶”

来源：成都商报电子版

作者：启凌

如今火遍中国的“围炉”，其实古已有之。唐朝白居易《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”南宋词人蔡伸《镇西》：“记红窗夜雪，促膝围炉，交杯劝酒。”明朝杨慎《初寒拥炉欣而成咏》：“围炉似故人。”清代王永彬撰格言集《围炉夜话》……

朝代更替，斗转星移，火炉上的酒醺茶香从未断绝，围炉曾入诗文，围炉更入画图。

宋

题名为宋徽宗赵佶所绘的《文会图》中，庭台器具描绘得极为华美。池边大树下，一群文士正据案饮宴。人物皆神情雅俊，衣褶挺劲生动。

唐朝时饮茶方式为“煎茶”：将经过炙烤的饼茶研末并投入炉上壶中加水开煮，初沸时加入食盐等调料，二次沸腾时取出一瓢沸水再投入茶末，三次沸腾时再将这一瓢稍冷却的沸水注回壶中，如此制出茶汤。而《文会图》中宴席旁有童仆在一小桌上备茶，其中一人手持长柄匙自茶罐舀取茶末，沿用的已是唐末以来盛行的“点茶”法。

宋代的点茶是将茶末放在茶碗里，注入少量沸水调成糊状，然后注入沸水同时用茶筅搅动，待茶末上浮形成粥面，最后饮用时将茶汤、茶末一起饮下。

因此所谓点茶，其实就是把茶瓶里烧好的水注入茶盏中。画中炉火熊熊，有人在一旁搅动，有人在炉边“候汤”以保证合适的水温。

围炉饮茶，常常发生在文人聚会中，茶有了，也少不了琴棋书画诗酒。张训礼的《围炉博古图》中，屏风前三文士围束腰长桌而坐，一文士园中踱步吟诗。庭中松树挺立，梅花盛开。此处之“博古”，便是观赏书画。

二文士坐于榻上，一观画、一盥手回首。靠背扶手椅上文士手作研磨状，似为点茶备茶。

南宋画家刘松年的《撵茶图》，所呈现的也是点茶法。画面左方绘二侍者备茶，一仆坐在矮几上备茶。另一人则立于桌边，左持茶盏，右执茶瓶正在点茶。茶桌上置茶筅、青瓷茶盏、朱漆茶托、玳瑁茶末盒等。桌前风炉，炉火正炽，上置提梁壶烧煮沸水。

刘松年的另一幅《茗园赌市图》，则是茶画史上最早反映民间斗茶活动的作品。“斗茶”是当时的民风民俗，参与者烹制、品评茶叶品质，比较茶艺高下。斗茶者在街头围炉而立，一人正在注水点茶。

另一幅题为刘松年所作的《斗茶图》，则将斗茶现场从街市移到了山野。图中四位斗茶手分成两组，每组二人。左边是斗茶组组长，左手持茶杯右手持茶壶，昂头望对方。助手在一旁，右手提茶壶左手持茶杯，两手拉开距离，正在注汤冲茶。

每人各有一副茶炉和茶笼，组长持茶杯正在品尝茶香。宋代民间茶叶买卖和“斗茶”爱茶的风气，一时间跃然纸上。

苏东坡甚至记录过完整的斗茶过程：“旗枪争战，建溪春色占先魁。”“老龙团，真凤髓，点将来。兔毫盏里，霎时滋味舌头回。”

或许是画面太有感染力，以至于两百多年后，明代的才子唐寅忍不住以同样的场景和构图复刻了一回。

有时围炉并非意在煮茶，在题为马远所绘的《寒岩积雪图》中，白雪覆盖了整个溪岸与山峰，屋宇周围梅花盛开、香气四散。屋内，两位文人对坐夜谈。

任凭屋外天寒地冻，有红泥小炉中的炭火、袅袅的烟气茶香和细微松风，这一刻又夫复何求。

元

元人入主中原，围炉的题材也就不限于汉人的煮茶。在佚名画家所绘的《同胞一气图》中，三个围炉烧烤的蒙古小孩，手上的食物还没吃完，眼睛又紧盯烤炉上香喷喷的包子。

连地上的猫也被食物的香气吸引，抬头仰望主人求投喂。

但烹茶仍然是元代的汉族大画家们钟爱的主题。在元代钱选摹唐朝阎立本的《萧翼赚兰亭序图卷》中，烹茶场景占去画面三分之一。

煎茶老者面前置有一具矮案，案上一风炉，炉上铫子内茶汤正沸。另一旁，童仆弯腰手持茶托，正准备“分茶”。

而在他另一幅设色明艳、笔画精细的《卢仝烹茶图》中，文人相聚、品茗论书的隐逸生活可见一斑。

正面白衣文士为唐代诗人卢仝（约795-835年），身旁摆放三足朱泥茶壶、白瓷茶瓯、朱漆茶托、书画册等。

“茶圣”陆羽烹茶也是当时绘画的常见主题。陆羽为唐代学者，不愿为官而以嗜茶闻名，有《茶经》传世。在赵原的《陆羽烹茶图》中，远山起伏，水面辽阔，临溪一座茅屋，屋外丛树掩映。

屋内倚坐榻上者正是陆羽，榻前有一童子正焙炉烹茶。

明

明代以来，唐朝煮茶和宋朝点茶渐渐变为如今流行的冲泡方式：直接在放好茶叶的茶盏中注入沸水，只饮茶汤而不食茶叶。围炉从此未必是煮茶，也可能只是烧水。但较之泡茶，煮茶更强调饮茶的氛围。尤其在冬日严寒时，红泥小炉中的炭火、袅袅的烟气茶香、壶中微沸的茶汤都是享受。

唐寅是明朝出了名的才子，他的《品茶图》描绘的是冬日文人读书品茶景象，呈现悠闲的山居生活。

寒林中草屋三间，主人坐于案前读书。一僮蹲于屋角，煽火煮泉。

与唐寅齐名的文徵明出身书香世家，同名的《品茶图》自绘与友人陆子傅于林中茶舍品茗的场景。环境幽雅的草堂中，二人对坐清谈，几上置茶壸、茶碗；堂外一人正过桥行来。

一小童在另一间房内扇火烧水，炉火正炽。

文徵明的另一幅《惠山茶会图》描绘清明时节，他同好友蔡羽、汤珍、王守、王宠等游览无锡惠山、饮茶赋诗的情景。众人或坐于泉亭之下，或列鼎煮茶，或山径信步。茅亭中两人围井而坐，支茶炉于几旁，一童子在煮茶。

大画家仇英也画过类似题材。在《赵孟頫写经换茶图卷》中，右边的赵孟頫正准备写经，而中间对炉烹茶的小童，却与他一起构成了画面的主体。人物眼中的期待呼之欲出。

在仇英更著名的代表作《汉宫春晓图》中，围炉也在长卷中占一席之地。

《汉宫春晓图》描绘初春时汉代宫廷某一天清晨，宫女命妇日常生活之举动。画中115个姿态各异的人物，正在梳妆、剪枝、插花、浇水、对弈、观画、读书……以及围炉。

跟《汉宫春晓图》大相径庭，王问的《煮茶图》则是纯以线条作画的另一种风格。席上备有笔、砚、香炉、书卷等，呈现文人论书品茗、书香弥漫的悠闲。

右边的主人于竹炉前聚精会神地挟炭烹茶，炉上置提梁茶壶。

钱榖的《惠山煮泉图》则描绘画家与友人在无锡惠山惠泉汲泉煮茗的雅事。惠泉水自古就被视为最宜煮茶的活水，宋代蔡襄、欧阳修、苏轼等都品尝过惠泉水并有诗传世。

画面右下方，二童子在对炉备茶。

丁云鹏的《玉川煮茶图》同样描绘唐代名士卢仝煮茶的情景，是其晚年创作的工笔精细画作。画面上的卢仝目不转睛地注视着茶炉，全神贯注的神情细致入微。

顾正谊的《开春报喜图》画的是正月开春第一日，远处山坡隐现，古松高耸入云，梅树四周而植，枝头梅花数点。画家用笔精炼，取象虽简而深得意趣。

屋内高士拱手围火炉取暖，炉内有酒壶，童仆侍于侧。户外儿童燃放鞭炮，嬉戏于庭院廊间。

刘俊的《雪夜访普图》，则描摹宋太祖赵匡胤雪夜访赵普的历史故事。为突出赵匡胤的天子身份，在大门外画有四名侍卫守候已久。

屋宇数重的枢密副史府内，前厅正中二人围炉而坐。赵匡胤坐于上首，身着便服的枢密副史赵普在下首侧坐。雄主名臣的风云际会，在一个围炉而坐的雪夜已然发生。

清

到了清代，对炉烹茶的场景已基本消失。在清初画家陈枚的《月曼清游图》中，一只四足炉子燃着炭木供暖。围炉不再是为了烹茶，而主要是为了温暖。

而宫廷画家所绘的雍正身着汉族文士服饰拥炉而坐的册页，也可以看出爱新觉罗·胤禛对雅士闲居生活的向往。事实上，这幅图画的是雍正心目中的理想场景，日理万机的他几乎很少有这样的闲暇时刻。

另一幅雍正时的美人对炉观雪图，也从侧面反映在严寒的北方冬季，围炉在室内占据多重要的位置。清代文人查慎行在《人海记》中记载：“每年十一月初一日，宫中始烧暖炕、设围炉，旧谓之‘开炉节’。”何时围炉，竟有专门时令。

就像今天的年轻人，围炉煮茶，茶本身或许不是重点，重点在相聚的欢乐。清代画家笔下，与炉独坐的独乐乐更多也让位于众人围炉的众乐乐。清代柴桑在《燕京杂记》中写道：“冬月，士大夫约同人围炉饮酒，迭为宾主，谓之‘消寒’。好事者联以九人，定以九日，取九九消寒之意。”九人相聚，轮流做东请客。九天一次聚会，等到人人都做过主人后，正好九九八十一天寒冬也过去了。

而在守岁时围炉，也是一种时光流逝的纪念：几个人围炉团坐，室外严寒室内温暖，冬与春的转换、年与年的更迭就在这不知不觉中进行着。

围炉向火，也可能算是古代冬日里最具天伦之乐的活动了：一家人围坐一起守岁，看旧年过去新年将至。普通百姓人家没有钟鸣鼎食，也会在炉上烧一壶茶或煮一锅粥，在火堆中烤烤花生、栗子、芋头或者红薯。明代有一首五言绝句描述了这一刻：“深夜一炉火，浑家围团坐。煨得芋头熟，天子不如我。”

炉火的温暖，即便百姓人家也与九重深宫一般无二。简简单单的快乐，得来这般容易。

围炉向火与其说是时人对煮茶的兴趣重生，不如说是期望与家人好友一聚的愉快。毕竟围炉而坐，炉上煮的是茶还是烤的红薯花生并不重要，重要的是与家人一起的温情时光。

人世匆促，值得珍贵的大抵如此。