来源：中时新闻网

作者：赵政岷

土耳其百年大震，死亡人数已超过2万人，包括台湾的各地救难队奔相驰援，展现了人性光明的一面。但就在一周前，新北市中和区一个四口之家，竟发生母子三人死成干尸，仅失智老父以固定模式煮粥独活的人伦悲剧，据估计死亡可能已长达半年，无人闻问。台湾大都会的邻里互动与人情冷暖顿时成为话题。当疫情解封、口罩松绑，后疫时代人与人的关系将变成如何？

星云大师以97岁嵩寿告别人间，振撼了台湾社会。他在2013年完稿的遗嘱告白中，提到以贫穷为职，童年家贫如洗。如今人家以为他很富有，拥有多少学校、文化、出版、基金会，但他说佛教僧伽物品都是十方共有，哪里有个人的呢？但在内心他可又觉得世界都是他的。他一生不曾使用办公桌，也没有自己的橱柜，虽然徒众用心帮他设置，但他从来没有用过。一生没有上过几次街、买过东西；一生没有存款，所有一切都是大众的、都是佛光山的，一切都归于常住、社会。他要所有徒众学习“将此身心奉给佛教”，做一个随缘的人生。

人家以为他一生聚众有方，事实上他的内心却非常孤寂，没有最喜欢的人，也没有最厌恶的人。别人以为他有多少弟子、信徒，但他从没有把他们认为是自己的，只希望大家在佛教里各有所归。

星云大师一生服膺于“给”的哲学，总是给人赞叹、给人满愿；他立下佛光人的工作信条：“给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便”。因为深知结缘的重要，心里只想到处结缘、到处散播佛法种子。他立志兴办各种教育，虽然从小没有进过正规的学校读书，却明白教育才能提升自我，改变气质，并发心著书立说。

佛光山每年举办国际书展暨蔬食博览会，已成为南台湾最大的书展。佛光山的“云水书车”已扩充到53辆，全台包括金门共有39个驻点，一辆书车就是一座行动图书馆，满载知识前进偏远角落，让教育资源匮乏的孩子也能经由阅读开启智慧、翻转人生。佛光山的读书会也是全台最大的读书会组织。

2022年春，时报出版有幸出了前行政院参事兼第七组组长、现任全球粥会世界总会长陆炳文写的《十方如意：星云大师十方行谊与我卅载佛光缘》一书，记录了52篇大师的处世、无畏、和平、共存等四大篇章，如今成了星云大师在世时最后记录他的作品。

星云大师的名言：“说好话是真，做好事是善，存好心是美”，让三好运动真善美在社会生根。他一生奉行“以退为进、以众为我、以无为有、以空为乐”的人生观，“光荣归于佛陀，成就归于大众，利益归于社会，功德归于信徒”。大师虽然不在了，但这样无私奉献、利众生归天地的情怀，正是如今濒临人际关系薄弱、人心信任破裂、理念共识分歧下的台湾社会最佳的心灵解药。