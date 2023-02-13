不让ChatGPT说车轱辘话，我们就得少说废话

来源：澎湃新闻

作者：曹东勃

ChatGPT引发的讨论，很像是现时代的洞穴之喻。不管技术进化到何种程度，都需要人们首先有勇气睁眼看世界，破除幻象迷思，迈出反思的关键一步。

第三次科技革命以来，以比特为单位，人类打开了新世界的大门，闯入技术图像的浩瀚宇宙。肉眼能够观察到的，抑或被现实限制了想象力而不能看到的，都能在新的技术图景中得到呈现，或找到蛛丝马迹。

信息爆炸、论文纷飞，一代学人金克木仍能在谈笑间从容淡定地畅谈经典阅读的心得，老先生给自己的一本书起的名字叫《书读完了》。赵本山则在小品《心病》中从“母猪的产后护理”谈到伊拉克战争，大发感慨：“知识都学杂了。”

知识需要积累，更需要层垒式地进化迭代。知识的进化需要创造力、想象力、开脑洞，而灵韵的闪现往往是非线性的。由放到收，博而后约，这时候需要进一步的理性约束，需要在传统的边际上创新。传统积累是强大的，但边际的突破性更加可贵，推开这扇门不是纯然机械的（数字）体力劳动，它是一种创造性的劳动。

大数据分析本身就以其穷尽无极的方式，甚至直接架空因果推断，降维成一种不必解释的“本能”，但这种积累而成的“经验”很难说是一种有意义的知识或规律。大数据分析者主张，知道“是什么”就够了，没必要知道“为什么”，不必追问现象背后的原因，只要让数据自己“发声”然后接受它，就够了。对人类来讲，仅仅是这种傻瓜式操作，对于应知应会的一般性知识还是可以的，对另一些需要深度思考和启发性的问题，则未免过于简化了。

应当简约优化的是文风。小即是美，极简思维反倒是信息爆炸后更为稀缺的。最近读到李德辉教授的论文《论汉至晋初文章的简牍体制》（《清华大学学报（哲社版）》2023年第1期），解释了汉至晋初文章以简牍为载体、受简牍形制限制而形成的与纸书不同的格局规格、体裁样式、篇章结构。李教授认为，这种基于简牍使用而形成的文章规制，“倾向于将多种实用文体写成短文，书于薄小的牍札，以便携带和阅读，一般仅长数十字或百余字，文字简约，意义丰富”。这种字斟句酌、沉吟推敲，早期的70字的短信体、140字的微博体，想来也有异曲同工之处。

这篇论文讲的是文史，却对我们理解ChatGPT有帮助。文与质、繁与简的背后，是有物质基础的。简牍到纸张到集成电路，载体变更，文风亦为之变更。文以载道，何以载文？文以载道，要解决实际问题。要回到高古、浑厚且清朗的基础环境，因为这是人工智能汲取营养的质料池，只有从源头上杜绝那些言之无物、低水平重复的、车轱辘话文字垃圾的炮制，才可能培育喂饲和成长出高水平的人工智能。

凡是真正需要掏心窝子说话、表态的地方，凡是需要融入切实的个性化生命体验的地方，人工智能发挥的空间都比较有限。正如一部真正打动人心的文艺作品，或一场真正触及灵魂的民主生活会，靠程式化、套路化、试图从他人的既有经验中归纳出标准答案，都是不可能实现的。

这场ChatGPT风暴，才刚刚开始，会否如某些专家所乐观预测的那样，引领新一波的技术革新浪潮，带来新的“风口”，亦未可知。不过，它至少应当引发我们对自身所处信息环境和技术生态的头脑风暴，启发我们在真正的浪潮和“风口”来临之前，踏踏实实地做一点基础性的整理工作。