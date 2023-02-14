把野蛮生长的电竞酒店管起来

来源：检察日报

一张狭窄的上下铺，两台宽大的曲面屏电脑，两把专业的人体工学电竞椅……在这间并不宽敞的酒店客房里，不管是各类高端电脑配置、电竞设备，还是墙壁上张贴的大幅游戏海报，都彰显着这家酒店有点“不一样”——因为这里的电脑配置与网吧相当，环境还比网吧舒适，前来入住酒店的客户大多是冲着高端电脑配置来玩游戏的，这就是所谓的“电竞酒店”。

近年来，电竞酒店作为迅速发展起来的新业态，受到年轻人尤其是未成年人的青睐，不过，“野蛮生长”之下，也带来一些需要规范的问题。根据《互联网上网服务营业场所管理条例》第21条规定，互联网上网服务营业场所经营单位不得接纳未成年人进入。那么，电竞酒店的性质是酒店还是互联网上网服务营业场所？能否向未成年人提供互联网上网服务？其中存在哪些监管盲区？又应该如何进行规范？

野蛮生长的电竞酒店

“电竞酒店是指依托电竞游戏、为顾客提供电竞场所和设备以及电竞相关服务的新型酒店。”浙江省湖州市吴兴区检察院检察官林洁向记者介绍，电竞酒店的构成多元化，可分为三类：专门电竞酒店、普通电竞酒店和电竞民宿。

特别值得一提的是以网约房形式存在的电竞民宿。2018年11月26日浙江省公安厅发布的《网络预约居住房屋信息登记办法(试行)》第3条规定：“网约房是指提供互联网渠道发布房源、预订并完成交易，提供用于居住的房屋以及可供居住的其他场所。”严格意义上它并不是酒店，只具有与酒店类似的住宿等功能。网约房准入门槛低、房源分散，且大多无前台，相比电竞酒店，网约房更似“小作坊”。

“我们经走访摸排发现，多家电竞酒店是以网约房形式存在，没有前台，缺乏相应许可证件，也未纳入公安机关管理系统，未成年人出入频繁。”林洁表示，相比之下，网约房形式的电竞房价格相对低廉，但是与网吧相比还是略贵，对无收入来源且经常出入的未成年人来说是不小的负担，极易诱发未成年人犯罪。

那么，未成年人究竟能入住电竞酒店吗？《方圆》记者联系多家电竞酒店前台，有的酒店明确规定未成年人不得单独入住，有的酒店表示未成年人可以住宿，但需要与家长取得联系，比如现场给家长打电话确认。还有前台接待人员表示，客房可入住多人，但需根据人数补交电脑使用费。至于未成年男女能否入住、混住，只要双方愿意，酒店也是正常接纳的。

违规接纳未成年人带来安全隐患

“结合办案实践和现有资料估计，入住电竞酒店未成年人占比不低于5%，网约房形式的电竞房因其管理松散、价格便宜或许占比可能会更高。”林洁告诉记者，实践中，部分未成年人电竞爱好者受五花八门的营销方式吸引，“去看看”“放学玩几局”的情形多有发生，很多未成年人经常因此夜不归宿。与普通酒店用户相比，电竞酒店用户的回购率高、入住时间长，具有成“瘾”倾向，这种现象在未成年人群体内表现得更为明显。

浙江省金华市婺城区检察院检察官丁夏维向记者表示，电竞酒店中未成年人入住率很高，以暑期、周末尤为明显，并且由于部分未成年人以访客名义进入酒店而未实名登记，实际进入电竞酒店的未成年人远远高于登记数。电竞酒店以提供上网服务招揽未成年人甚至是未满16周岁未成年人入住，致使未成年人规避法律规定违规上网，可能引发未成年人沉迷网络、夜不归宿、逃课辍学等风险问题，甚至可能导致发生涉未成年人违法犯罪案件。

金华市公安局江南分局民警邱凯也向记者表示，派出所辖区内有许多涉未成年人警情均来自电竞酒店、酒吧、网约房等聚集地，其中以盗窃、寻衅滋事、性侵害犯罪案件居多，有的未成年人入住见财起意，甚至偷盗电竞房内的电脑显卡。

“在有的未成年人盗窃案中，就是因为电竞酒店违规接纳未成年人入住导致案发。同时，未成年人群体入住电竞酒店尤其是如果有男女混住情况，更容易导致性侵等案件的发生。”林洁说。

林洁曾办理一起未成年人性侵案。2021年底的一天，未成年人张某在湖州一电竞房间内玩游戏。该房间系其一成年朋友通过某App预订软件订的网约房。张某提出想在宾馆打游戏，其朋友称自己今晚暂不住在该房间，将预约好的房间密码锁的密码告知张某。随后，张某在该房间内玩游戏至深夜。其间，张某与一未成年女孩小未(化名)通过微信聊天，得知女孩和朋友喝了酒，主动提出去接女孩。后张某前往小未所在的地方，将小未接到了该房间内。趁小未醉酒，对其实施性侵害。

除了违法犯罪，电竞酒店还有各类卫生、食品安全问题。

“在调研过程中我们发现，有电竞酒店无食品经营许可证销售食品，其中不乏过期、三无食品，还有电竞酒店未悬挂食品经营许可证，经营不规范。而未成年人住户是这些食品的主要消费者。”林洁告诉记者。

电竞酒店存在监管盲区

“电竞酒店究竟是网吧，还是酒店？如果将电竞酒店定义为互联网上网服务营业场所，则必须取得网络文化经营许可证，并且严禁未成年人入住；如果将电竞酒店定义为住宿场所，经营者在履行查验、报告等义务后，可以接纳未成年人进入。”山东省青岛市城阳区检察院检察官陈妍表示。目前，中国法律对电竞酒店并没有明确具体规定，在场所性质认定上仍存在争议，现有的监管方式不能有效堵塞漏洞，疏于对未成年人的社会保护和网络保护，存在安全隐患。

“事实上，电竞酒店作为一种新业态，确实没有法律明确定性和详细规范，致使相关职能部门权责不明，指引缺失，不能采取有效的措施予以监管。”江苏新天伦律师事务所律师林晓莉向记者表示，电竞酒店属性复杂化，类别多元化，领域广泛化，涉及电竞、酒店、网约房等诸多行业，涉及公安、教育、文化、市场监管等诸多部门职权，但各部门间缺乏信息共建共享，尚未形成治理合力。

林晓莉还表示，行业协会内部对电竞酒店提供的电竞服务以及带来的影响都缺乏约束措施，比如何种酒店可以设置电竞房、每间电竞房的最高配置比是多少、未成年人是否可以入住电竞房、是否落实上网实名认证等方面缺乏行业规范，同时也缺乏必要的行业内部检查和惩罚措施，从而导致电竞酒店良莠不齐，安全事故频发，部分从业者怀揣侥幸心理，打法律和行业规范“擦边球”，私下接待未成年人独自入住上网。

“缺乏约束导致的最主要问题就是入住登记信息不全。”林洁说，如实、详尽登记入住酒店客人的相关信息是酒店经营者的义务，也能够有效预防安全风险，保障正常经营。但经摸排发现，部分电竞酒店存在一人登记多人入住、访客登记不全面、未成年人入住不登记等问题。

“有未成年人曾向我们透露，有些电竞酒店是网约房，没有前台，在微信上和老板联系获得房号和密码即可入住，并且入住时不会向父母核实，访客过去都不登记，也不告诉老板。”林洁说。比如小未在醉酒后被犯罪嫌疑人带至一电竞酒店内实施强奸，二人入住均未登记，犯罪嫌疑人系借用他人已登记好的网约房，只要输入该房门锁密码即可自行进入。另有较多未成年人在电竞酒店内实施卖淫活动，并未进行入住或是访客登记便可直接出入。

“我们经过走访，发现多家电竞酒店未安装旅馆住宿上网登记系统。例如，部分电竞酒店均依靠纸质登记，部分电竞酒店无前台，亦未安装旅馆住宿上网登记系统，致使未成年人出入缺少限制。同时，各电竞酒店对用户连续上网时间也都没有采取措施予以限制，未成年人长时间连续上网，可能严重损害身心健康。”丁夏维表示，这些电竞酒店不仅允许未成年人入住电竞房，还提供香烟酒水，看似服务周到，其实侵害未成年人合法利益，而未成年人自己却浑然不觉。

检察机关提起全国首例电竞酒店民事公益诉讼

规范电竞酒店行业最根本、最有效的方式就是加强立法，制定符合电竞酒店行业特点的行业规范，将其纳入法治化、规范化轨道。电竞酒店的性质事关立法方向和实际监管责任划分，是首要解决的问题。同时，制定和完善有关电竞酒店特别是网约房管理的地方性法规，对电竞酒店的准入条件、安全要求、房型设置、电脑配比、上网身份验证和时限等进一步地明确和细化。

除了监管部门，检察机关也在规范电竞酒店发展上有所作为。江苏省宿迁市检察机关曾办理全国首例电竞酒店民事公益诉讼案件(本报2022年12月8日5版曾作报道)。2021年4月，宿迁市宿城区检察院在履职中发现有学生经常去电竞酒店通宵上网。调查后发现，电竞酒店提供与网吧同等的上网服务，备受未成年人青睐。一家名为欣利(化名)的电竞酒店短短三个月就有未成年人上网记录387条。2022年1月12日，宿城区检察院对该电竞酒店违规接纳未成年人并提供上网服务损害社会公共利益行为立案调查并履行公告程序。3月2日，案件移交宿迁市检察院。3月22日，宿迁市检察院将案件诉至宿迁市中级法院，请求判令欣利酒店禁止向未成年人提供互联网上网服务，并在国家级媒体上公开赔礼道歉。5月12日，宿迁市中级法院公开开庭审理本案。案件当庭宣判，检察机关的全部诉讼请求均获法院支持。

不仅如此，检察机关还通过发送检察建议、召开听证会等方式促进其规范发展。2022年3月30日，山东省青岛市城阳区检察院以《旅馆业治安管理办法》为切入点，向负有旅馆业治安管理职责的公安机关发出诉前检察建议，建议依法对涉事电竞酒店进行查处并开展专项整治活动，对无证经营、超范围经营，接待未成年人入住不询问、不记录监护人情况，违规向未成年人提供互联网上网服务等进行全面排查。收到检察建议后，公安机关对涉事的4家电竞酒店作出行政处罚，联合相关部门对辖区内电竞酒店开展专项检查活动，并对电竞酒店从业人员开展法治教育，将涉事电竞酒店信息推送至市场监管、文化执法等部门，进行齐抓共管。

同时，城阳区检察院还采用“结案评估听证”的创新方式，以评估前期发出的检察建议办理效果为切入点，邀请公安机关、文化执法部门、电竞协会代表、律师共同对电竞酒店监管问题进行探讨。各方达成共识：对电竞酒店实行“酒店+网吧”共管模式进行监管，合力消除监管盲区。

又如金华市婺城区检察院在履行法律监督职责中发现，金华市婺城区文化和旅游体育局对电竞酒店违规向未成年人提供上网服务的情况缺失监管，致使不特定多数未成年人社会公共利益受到侵害。2022年12月1日，该院向婺城区文化和旅游体育局发送检察建议。检察建议发出后，婺城区文化和旅游体育局高度重视，进行电竞类场所底数摸排、开展电竞类场所法规宣传、组织电竞类场所专项整治，目前相关问题已经得到整改落实。