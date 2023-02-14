年纪轻轻为何会心力衰竭

来源：中国青年报

中日友好医院心脏科心衰中心曾接诊过一位年轻男性，他因为呼吸困难、夜间憋醒而来就诊。这位患者此前被诊断为高血压导致的心力衰竭。此外，他还有着当下年轻人常见的不良生活习惯，比如吸烟、饮酒和经常熬夜。此次发病过程中，该患者还发生了急性脑梗，病情严重，曾辗转多地求医，但治疗效果都不理想。

为什么年纪轻轻就患心力衰竭？中日友好医院心脏科保健医疗部副主任任景怡解释说，心力衰竭管理中最重要的一点，就是要抓住“病因”这个关键点。常规的心脏科检查对于心衰的诊断很有效果，但是对于病因的精准诊断，除了临床常规诊断的“武器库”之外，还需要一些先进的“武器”，比如心脏核磁技术、右心导管技术、心肌活检技术，以及基因测序等。先进的“武器”能够有效地帮助医生探寻病因，即“多管齐下抓凶手”。

通过检测，任景怡发现这位小伙子罹患的是一种遗传性心脏疾病——“肥厚型心肌病”。这是导致他心衰的原因。找到“元凶”后，任景怡制定了中西医结合的治疗方案，一方面为患者进行西医多靶点治疗，以改善心衰症状和预后；另一方面采用该院全国名中医史载祥教授根据心衰的核心病机“气陷血瘀”独创的“升陷祛瘀汤”经验方。任景怡介绍说，该方可以通过益气升陷、活血利水，显著改善心衰症状，提升生活质量，临床已应用20多年，成为中西医结合治疗心力衰竭的“秘密武器”。

任景怡在心衰门诊经常会接诊各种症状的病人，比如有的病人“喘得特别厉害，没有办法躺下睡觉”，有的病人“这一年来胃口都不大好，平常走路就会累”，还有的病人“最近尿量变少了，腿肿得特别厉害”。任景怡说，这些睡不好、吃不好、肿得厉害看似是一些不相关的问题，但实际上它们都指向了同一种疾病，即心力衰竭。

任景怡介绍说，心力衰竭，简称心衰，是冠心病、高血压、心肌病等各种心血管疾病的“最终战场”。心衰是一种复杂的临床综合征，其发病机制可以简单理解为心脏收缩功能和(或)舒张功能下降，最终导致全身多器官受累，从而出现多种多样的临床表现。

目前中国心衰的防治形势非常严峻，根据最新的流行病学数据调查，中国目前有1370万心衰患者，且新增病例数位列全球第一。平均每5个人中就会有一个人可能在一生中出现心衰。心衰给国家和个人造成了严重的经济负担。

心衰在临床中有两个重要后果：第一，心衰是病情恶化和缓解相互交替的疾病，所以造成患者高频、反复的住院。第二，心衰有非常高的死亡率，5年死亡率高达50%。“心衰会严重缩短患者的寿命。它的预后堪比恶性肿瘤，甚至超过恶性肿瘤。”任景怡说。

任景怡表示，尽管心衰严重，但可诊可治。患有心衰的病人不必过分担心，无论是较难诊断的病因还是复杂严重的病情，在专业医生的指导下，准确抓住“病因”，采用标准规范的西医治疗，并结合中医药这个“秘密武器”，很多病人的心衰症状都可以有效改善。

除心力衰竭，对于冠心病、高血压病等心脑血管疾病，采用中西医协同治疗模式，也可取得显著临床疗效。中日友好医院中西医结合心脏科副主任李琳介绍，比如针对冠心病介入术、搭桥术后的心绞痛、支架内再狭窄等疾病治疗，采用史载祥教授创制的院内协定方升解通瘀汤加减，总有效率可以达到90%。此外，冠心病合并糖尿病或者急性心肌梗死后冠心病合并高血压病、女性冠心病等患者，冠状动脉微血管病变的发生率均明显增高。针对这类人群，在应用西药进行标准治疗的基础上，联合中药的升陷愈消方、桑杞清眩等协定处方治疗，也可以明显改善患者的症状。

李琳介绍说，在全球十大死亡原因榜单中，冠心病(冠状动脉粥样硬化性心脏病)列首位。动脉粥样硬化是伴随患者一生的风险，自儿童时期起，就随着年龄增加而逐渐进展，尤其是合并后天高危因素，例如吸烟、饮酒、肥胖，血压、血糖、血脂等异常，都会进一步加速斑块形成，引起血管管腔狭窄或者斑块破裂出血，形成血栓，从而诱发急性心血管事件，包括脑卒中、心肌梗死等。

目前，通过体检发现颈动脉斑块的人越来越多。据调查，中国31%的成人存在颈动脉斑块。李琳说，这类人群早期往往无症状，临床表现非常隐蔽，却潜藏着极高风险，尤其是不稳定的斑块，如同定时炸弹，随时破裂。如果心脏冠状动脉血管出现不稳定的斑块，有可能会诱发急性心肌梗死，十分凶险。

需要注意的是，很多冠心病患者做了支架手术后，症状迅速消失，就以为可以不吃药了，甚至又开始吸烟。为此，李琳特别提醒，做了支架手术后，患者仍存在很多与手术相关的临床问题，如缺血再灌注损伤、支架内再狭窄及支架远期血栓形成等。而且，一枚支架通常只能开通一处狭窄，一个患者很有可能存在多处血管狭窄，开通的血管可能会再次狭窄，如果导致心血管疾病的危险因素仍然存在，新的冠状动脉硬化仍将产生，或者原来的动脉粥样硬化继续加重。因此，冠心病患者做了支架手术后，保持健康的生活习惯非常重要。

2022年7月29日，国家卫健委以中日友好医院为主体，设置国家中西医结合医学中心，该中心主任仝小林院士表示，中西医结合是中国医学发展的必由之路。该中心将发挥中西医结合诊疗服务在治未病和慢病管理方面的优势，全力打造全国中西医结合高地。记者了解到，国家中西医结合医学中心以疗效为核心，聚焦的重点病种包括肿瘤、糖尿病、高血压、慢阻肺等。