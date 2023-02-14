花不完、讨不回？预付式消费，想说爱你不容易

来源：工人日报

在美容美发、教育培训、体育健身等诸多消费领域，预付式消费是一道令大多数人头疼的选择题。有的地方推出了相关监管平台，给了消费者信心，但如何监管好预付式消费，还有很长的路要走。

2月13日，家住北京市丰台区宋庄路的王先生，来到东森市场肯定美发造型剪头发，却发现该店已经人去楼空，一打听才知道春节前就关门了。去年8月，他为了享受商家开出的8折优惠，在这里交了500元的预付费，才用过1次，就这样打了水漂。

王先生的遭遇并不是个案。不预付费，就无法享受商家开出的优惠；预付一笔购物金，又很可能成了花不完、讨不回的冤枉钱。在美容美发、教育培训、体育健身等诸多消费领域，这是一道令大多数人头疼的选择题。去年，“预付式消费退费难”被列入北京市接诉即办“每月一题”重点解决督办事项。

沦为消费陷阱的代名词

无独有偶，北京市西城区一家名为“艺人美场”的便民理发店关门撤店，涉及会员约1700人，“12345”热线接到了许多相关来电。西城区商务局邀请来电市民代表座谈，同时接洽动员区属国有企业、社会企业。最终，“木北造型”菜百店接收原“艺人美场”持卡会员消费，“清华池”在“艺人美场”原址开设分店并增加理发服务，接收会员消费，为消费者挽回了损失。

预付款消费是一种商业营销方式，广泛存在于美容、健身、餐饮、家政服务、商场超市等领域，经营者通过给予消费者一定优惠的手段，吸引消费者办理消费卡，并收取预付款。

“预存2000 元，足疗消费享受6折优惠”、“5000元办一张储值卡，在餐厅消费可享受6折优惠”、“一次性付费2万元办理美容卡，另送10次皮肤护理”……诸如此类的预付款消费模式，如今在各行各业遍地开花。以健身行业为例，天眼查数据显示，目前中国共有健身企业135.5万余家，其中绝大部分采取预付款消费的经营模式。然而，顾客交了钱，当商家人去楼空、预存现金限期使用到期后，留给消费者的就只有一张张硬邦邦的卡片了。

许多商家在预付卡的办理过程中并不签订合同，甚至不讲明规则，导致消费者中途退款被拒、过期无法取款等纠纷不在少数；一些商家在歇业倒闭后往往踪迹全无，消费者被商家卷钱跑路、维权艰难的遭遇更是常见。

由于预付款消费是先付款后消费，时间跨度长，消费者无法预料商家在经营中的变故，有时因经营者关、停、并、转等情况，无法继续进行约定好的各项服务，甚至无法及时挽回经济损失。有网友的分享代表了许多消费者的心声：“因为吃过哑巴亏，宁肯每次多花钱，坚决不掏预付费。”

北京市消费者协会有关负责人指出，预付卡承载着消费者的信任，也检验商家能否信守承诺。这种原本互利互惠、激发潜力的新交易方式，不该因为一些搅浑水、没信用的商家，而沦为消费陷阱的代名词。

想要退款却遥遥无期

“现在年也过完了，疫情也结束了，钱什么时候退给我？”“亲爱的，现在是没有疫情了，我们也从下周开始就开学了，争取能尽快好转起来，然后我看这个月底能不能给咱们退出一部分来，争取两个月之内给咱们退完。非常感谢等待。”“那要是你们‘好转不起来’呢？”……

这是2月12日张女士和北京某文化传媒有限公司第一分公司王校长的微信对话。从去年4月到现在已经快一年了，张女士给孩子交的培训预付款消费退款依然遥遥无期。

原来，去年4月初，张女士给4岁多的小孩报钢琴培训班，打完折后交了8000元，并约定如果小朋友不愿意上了，可以转课，也可以换课。最后实在不行，可以退，自己要求退的，扣除剩余课费的20%作为违约金。

没想到，小朋友上了一节课之后，再也不愿意去了。之后，张女士就和校方联系退款，却一直被推诿。实在催得急了，校方建议她打“12345”热线投诉。最后没有办法，就让校方写了一个未履行的退款证明，落款是北京某文化传媒有限公司和第一分公司的两个公章，日期为2022年12月11日。如今，无可奈何的张女士也只能够苦等。

张女士的遭遇，是预付款消费侵犯消费者合法权益的另一种形式——消费者中途退款困难。

“预存宝”能否实现消费繁荣

“我们店加入朝阳预存宝平台后，消费者办卡没了后顾之忧，这两个月每月都因此新增10多名客户。”逸丝风尚名苑店店长孟加文认为，政府部门搭建的监管平台给了消费者信心，对企业和消费者双方都是好事。

孟加文提到的“朝阳预存宝”，是北京市朝阳区为了解决预付费式消费退费难题推出的预付费资金监管平台。

该模式下，消费者的钱并没存到商家账户，而是存到了作为第三方机构的银行；那么即便商家经营不善、闭门谢客，消费者也可向银行提交退费申请，从而确保资金的全程监管及服务的方便快捷。

朝阳区市场监管局副局长苑鹏介绍说，商家将预付费产品接入平台供消费者购买，银行对平台内流转的预付费资金进行100%监管。在此基础上，又进一步升级完善资金监管功能，推出“预付管家”平台，以信用体系建设为基础，对企业进行画像，研判风险，有效降低了企业恶意卷钱跑路的风险，切实保护消费者合法权益。

据苑鹏介绍，朝阳区成立了北京市首个预付费工作专班，统筹推进预付费清理整治专项工作。同时，搭建预警通监测系统，可完成对全区预付费企业风险实时监测预警。朝阳区还集中梳理预付式消费企业数量及风险情况，对于涉嫌违法犯罪、爆雷跑路的企业，通过媒体发布黑名单警示公告，对优质企业由行业主管部门公示白名单。

通过这些措施，情况大为好转。苑鹏透露，预付费式消费退费纠纷诉求量呈现连续下降态势，同时解决率和满意率也在上升。

“目前还在探索的阶段。还是以宣传引导为主，一方面是商家自愿；另一方面是消费者自愿，主动参与到资金的监管平台里，争取能让更多商家了解到这件事情的重要性，争取能让更多消费者了解这种模式，更多参与来保证资金安全。”苑鹏说。

中央财经大学李教授指出，“预存宝”模式帮助消费者从源头上规避了不可知的风险。但值得提醒的是，这种资金划转方式，也可能打消商家推出优惠的积极性。大部分商家推出折扣预付卡，是为了吸引消费者提前付钱，供自己流动使用。如今钱存在第三方平台，不能用来投资等用途，商家难免会对这种模式心生抵触，这就需要政策的进一步鼓励完善以及法律法规的明确规范。

“比如‘预存宝’合作银行根据商户的实际经营数据，提供一些无抵押的信用贷款来支持商户经营等。” 李教授表示。