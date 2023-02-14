年轻人为何不爱走亲戚了

来源：光明日报

曾几何时，春节的年味里，一定有来来往往、热热闹闹走亲戚，这也是不少人难忘的春节记忆。而现在，年轻世代对过年走亲戚多提不起兴趣，平时更是疏于、懒于甚至不屑于与亲戚走动。

这种现象缘何出现？在中国高度压缩的现代化过程中，城市化、工业化和社会流动的加速，带来亲属间的居住分离和生活方式分化；核心家庭的崛起改变了家庭世代亲缘关系结构；独立、个体化的生活方式更是让亲缘关系进一步被边缘化。多种因素改变并催生了年轻世代对于亲戚关系的认知和行事方式。

亲戚关系淡化作为经济社会发展的客观结果，我们或许不必过于忧虑。眼下，如何引导年轻世代理解包括亲戚在内的社会关系，在合适的时机重新回归亲缘关系网络，值得我们正视并探索。

1.“隐身”的亲戚

这个春节，思乡心切的游子们如愿踏上归途，品尝“妈妈的味道”、重赏熟悉的街景，惬意享受自由时光……回家满载期盼和温馨，不过对于不少年轻人来说，回家也有难过的“关”。

24岁的山西姑娘赵瑾坦言，对于回家过年，自己是“喜忧参半”。三年没回家，自然很珍惜这次与家人的团聚，但几乎占满整个假期的走亲戚，让她有些烦恼。“闭上眼睛，想到的就是超高分贝的嘈杂，孩子们大呼小叫，大人们说不完的闲言碎语。”她说。

赵瑾坦言，因为自己多年在外上学、工作，与亲戚们已没有太多共同话题和语言，聊天经常陷入尬聊。除非极特殊情况或涉及父母的事情，平时自己也不太会主动跟亲戚们联系。

在现在的年轻人中，疏于与亲戚交往和互动的情况并不鲜见。在记者随机调查中，身边多数90后、00后，如果不是考虑父母要求，个人春节计划中是不太会安排走亲戚的。

据赵瑾分享，她身边一些同学朋友，在结婚生子等人生大事上也不再那么“积极”邀请亲戚们见证，还有的甚至搞不清一些亲戚的称谓和名字，联系方式自然也是没有保存。

为了大致摸底青年群体中亲缘关系淡化的现象到底有多普遍，2020年的寒假，南京大学社会学院副教授胡小武利用学生回乡过节的时机，开展了一项社会调查。

在对1200份有效样本进行统计分析后发现，绝大多数90后、00后家里没事几乎不与亲戚联系。此前，中国社科院社会学所对近4000位年轻人开展的相关调查也显示，超过80%的受访者与父辈亲戚的联系频率为每年1~2次，接近1/5的人基本不走亲戚。

催生催婚、窥探隐私、热衷攀比……前些年，年轻人对亲戚的吐槽，多以“冲破边界”“代际冲突”来描述和讨论。

对此，中国社科院社会学研究所副研究员杭苏红指出，这是年轻人在主观上缺乏与亲戚互动交往、情感沟通意愿的表现。

胡小武认为，亲戚关系淡化并不意味着真正割裂亲戚关系或舍却亲情。目前，这一现象在青年和青少年群体中更为普遍，“数量占比可能已经超过70%，甚至更高”。

2.亲情淡化何以发生

过去“打断骨头还连着筋”的亲戚，怎么就不亲了？对于女儿与亲戚们的疏离，赵瑾的父母虽有心理准备——毕竟古话讲“一代亲，二代表，三代四代不走了”，原本这些亲戚关系就是基于父辈甚至祖父辈的血缘关系而建立的，关系逐代淡化实属必然，但仍难以接受。

50后、60后多出生于多子女家庭，小时候家庭条件普遍困难，要跨过生活中的沟沟坎坎，离不开亲戚们的“搭把手”。在大半生里，兄弟姐妹间彼此依靠，亲缘关系对他们来说非常珍贵。

杭苏红说，亲属关系是中国社会中相当重要的关系网络，是一个人重要的社会性资源与情感性资源。它有温暖的一面，比如归属感和人生意义的实现，亲属间在资源、情感各方面的支持；但也有残酷的一面，比如家庭间的攀比以及利益纠纷，等等。

“对亲属关系的这种复杂情感，应该是百年来大部分中国人都或多或少有所体会的。在当前的中国社会中，经由这种亲属关系网络建立的情感和资源支持也有着强大的生命力。”杭苏红说。

不过，随着时代的变迁和社会的发展，传统亲缘关系正迎来冲击。改革开放以来，中国城镇化狂飙猛进，经济发展日新月异，带来巨大的社会结构变迁。据官方数据，中国的居民城镇化率在2021年攀升至64.27%，接近1999年的2倍。与此相对应的是，中国经历了前所未有的人口流动浪潮。据第七次全国人口普查结果，中国流动人口近3.76亿，几乎相当于美国整个国家的总人口数。而在1982年这一数字仅为652万，2010年也才不过2.21亿。

在这个被高度压缩的现代化过程中，人们离开自己熟悉的土地，也逐渐脱离了原有的社会关系，与大家庭渐行渐远。而在这个流动的过程中，社会分工的细化、公共教育的扩张、社会福利制度的建立和完善等，无疑都加速了这一流动。

“这种历史形成的流动，导致了居住分异、职业分异、学历分异、生活方式分异、价值观分化、家庭变化以及日常生活的琐碎化，使得很多人与自己本就不多的兄弟姐妹分离，从而使得他们的下一代从小缺乏对亲戚的亲密接触和频繁交往。”胡小武说。

伴随整个国家经济的发展，家庭物质财富也实现了一定的积累，借钱、帮工等很多互助需求也都可以在市场上找到相应的服务。这让现代家庭独立对抗风险的能力大大增强，也减轻了对亲戚关系网络的依赖，虽说减少了欠人情、还人情的负累，但也让亲戚间的黏性和韧性下降。

另外，年轻世代作为不折不扣的“互联网原住民”，“以网为生”，这种个体化的生活方式极大填补了他们的多种需求和空闲时间，亲缘关系被进一步边缘化。新世代的年轻人，在属于自己的新世界中，建立新的人际规则，划出新的边界线，自行组成新的亲密单元。

“当代中国人，特别是年轻人，一方面愈来愈难以获得亲属关系所带来的温暖和支持；另一方面，在全球化与网络化的当下社会中，新的生活方式也使他们愈来愈难以忍受亲属关系中相对残酷的一面。”杭苏红说。

3.理性看待亲情冷暖

有学者指出，亲戚关系淡化是工业文明的产物，这种转变无所谓好坏，不过是适应各自的时代要求罢了。对此，胡小武表示认同：“这只是一种社会现象，不是社会问题，不具备负面功能和不稳定因素，只是一种可观可感的社会发展的结果。”

杭苏红则指出，亲情淡漠虽然在年轻人中凸显，但并不只是一个青年群体的问题，它折射出的是社会的整体状况。如果父辈在很大程度上就已经缺乏亲属间适宜的日常交往和互动，那么在这种环境中成长的孩子，自然也不太会对亲属有特殊的情感。

“想一想这些孩子的成长环境吧：随着社会流动性的增强，亲属间居住地分离，亲属间的交往与互动越来越少；与之相伴的是一个个依靠雇佣关系(育儿、养老)建立的小家庭，以及一个个从小就生活在各类学习培训、虚拟网络中的孩子。”杭苏红说。

杭苏红进一步指出，亲属关系淡漠有其社会性成因，但这种淡漠本身是一种主观性问题，是当代个体只关注自身，缺乏对他人理解导致的。现代社会中的年轻人生活环境的狭隘、逼仄与压力，使他们更容易流于一种先入为主的意见。

她认为，逢年过节时，正是一次近距离了解彼此的机会，虽然相互间在年龄、生活环境等方面存在诸多差异，会带来在沟通上的一些不适和不理解，但对于年轻人来说，对这些不适、不理解之处的观察，在现实社会中努力理解他人、尊重他人的尝试，也是一种重要的学习。

我们该为此忧虑吗？“中国社会文化的基本结构没有发生实质性变化，家庭伦理与亲缘关系的主体结构也没有发生质的改变，中国人的行为逻辑没有改变。”胡小武笃定，年轻人会随着自身的成长和社会化而重新回归亲缘关系网络，像他们的父辈那样经营和维系着亲缘关系。

4.重新唤醒亲缘

胡小武的社会调查中，还有一项结论耐人寻味。对于40岁至50岁的被调查者中，超过八成与亲戚经常联系，刚好与90后、00后的统计结果倒置；而且相比90后，00后对亲戚关系看得更“淡”——在18岁以下的被调查者中，63.15%的被调查者已经和亲戚“基本无联系”。

胡小武解释说，这与家庭世代亲缘关系结构变化不无关系。简单来说，80后中，一大部分出生于农村，还有兄弟姐妹，特别是60后父辈基本生活在大家庭中，因此他们的一代亲和二代堂表亲，依然有共同生活的记忆，客观上会增加血缘亲戚的链接度。90后或一部分的00后年轻人，大多自己是独生子女，其70年代初出生的父母，不少人都有一或两个兄弟姐妹，因此他们依然还有二代堂表亲戚，一些父辈关系好的家庭会为90后、00后的子女带来较为亲密的二代亲。

但到了2005年之后出生的05后、10后这代人，很多城里人连二代堂表亲都没有了，他们大多数人的亲戚都是三代亲。因此，本身就属于亲缘关系淡薄的代际群体。“在客观上缺失一代亲关系的年轻世代中，从小就缺乏‘亲缘关系’的概念，何来亲疏和断舍呢？”胡小武说。

概言之，越年轻的世代，发生疏于亲情交往的行为概率越高，这不仅是时代变迁及社会生活方式的客观必然，更是一种家庭世代亲缘关系结构变化所决定的客观后果。过去的生育政策，加速了扩大家庭的缩减和核心家庭的崛起，也放大了对传统亲戚关系的冲击。

不过也不是没有转机。胡小武认为，随着中国的城镇化放缓、经济发展步入更高水平，家庭结构或会出现新的变化。尤其是当90后、00后步入婚姻并为人父母，他们将在事实上扩大自己的亲缘关系网络。身份的转变，则让他们更能理解和共情父辈们的“亲戚情谊”，并将其持续作为自身的情感和资源支持网络。由此，亲缘实现了联结，并被唤醒。他认为，未来，亲情淡化现象将会有所改善。

杭苏红也认为，未来随着回老家就业的人口增加，亲属关系网络会得到一定的发展。但她也认为，如果年轻人在“自我”的道路上发展过甚，那么因为现实而不得不重新对亲缘关系进行的“唤醒”，可能是痛苦的。

作为10后的父母，胡小武对可能发生在自家的变化很是警惕。为了减少表兄妹之间感情淡化的潜在可能，他和妹妹一家约定，要尽最大努力跨越700公里的物理距离，让两个孩子在寒假和暑假相聚一些时日，平时也多远程交流互动，尽可能拉近他们的心理距离，帮助两个孩子维系相互之间的情感纽带。

有唤醒信心并愿意付诸努力的人并不少。生活在北京的张先生分享说，自己也会与生活在杭州的表亲一家结伴共赴某个目的地旅游，两家的孩子年龄相仿，创造条件让孩子们多熟悉，让她们不至于因为生活在不同城市而完全陌生。“现在各家经济条件好了，不太需要亲属间相互扶持了，但也正因为经济状况改善，让我们有条件给下一代多创造一些接触、交流的机会。”他说。