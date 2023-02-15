ChatGPT爆火，游戏从业者这样看

来源：第一财经

作者：刘晓洁

“不管大家在聊什么话题，都会出现ChatGPT。”在2022年度游戏产业年会大会上，有游戏行业嘉宾这样感慨。第一财经记者发现，不少与会者也频频提及ChatGPT及其相关的技术。

阿里巴巴云游戏事业部(元境)副总经理龙志勇认为，如果去看ChatGPT带来的新的机会，游戏企业可以关注的一点是，在数据和模型上的积累可能是未来的竞争点。

在AI这条道路上的竞争，投入算力的门槛或许可以靠钱“堆”，但实际上竞争的关键点是模型，而底层的大模型在国外是OpenAI和谷歌两家，国内各个大厂都在做，还不能判断哪家胜出。

龙志勇认为，底层大模型或许并不是大多数游戏企业所关注的，但各个游戏企业拥有场景和用户，可以在用户的使用流程中设计一些用户反馈点，而这个用户反馈点就是企业的训练数据，这些训练数据在未来是有价值的。

在数据方面，西山居CEO郭炜炜对第一财经举了个例子，“在很多对战游戏中，AI在后台积累的数据会反复模仿高手的竞技表现，跟下棋一样，以后可能很难分辨出和你打的是AI还是真人，这块会是很大的进步。”

郭炜炜认为，AIGC的应用是方方面面的，它会非常大程度在未来五年时间内改变游戏产业很多方面。比如在对话脚本上，以前都是由人来写，写多少个分支对话就会有多少个桥段产生，但未来AI加持下则会产生更丰富的有意思的情况。

对原画领域同样有很大影响，“可能以后未来的原画师会变成原画训练师，以前画了一堆原画给制作人看，以后可能变成我画了一堆原画给AI，然后制作人再挑选，共同调教和训练AI。”郭炜炜表示。

莉莉丝广告技术中心负责人颠木表示，未来莉莉丝大概优先将AIGC应用于广告的创意制作上，“过去脚本写完之后，需要一些美术的同学去手绘，未来这一块可以用AIGC来做，同时让AIGC去饱满整个脚本的剧情、创意点，可以做深入结合和尝试，这件事情目前还知道，未来会怎么样，但是这是很好技术突破的点。”

颠木表示，团队也想在今年探索前沿AI算法的能力，“如何去赋能广告创意的制作以及广告效果的规因手段的改变等等，这对于营销来说是变革性的事件。”

鹰角网络常务副总裁李明瑞将AIGC戏称为“炼丹”，他表示，大家对这些东西都很好奇，“也不知道炼出来什么东西，有可能这一锅开出来就是好东西，能够给予你工作思路上的一些帮助，但能不能到达实际应用层面上，其实离得还是特别远，但是这个技术的迭代速度又非常快，指不定哪一天就有可能能够触及到。”

谈到生成式AI与引擎技术及元宇宙之间的带动作用，Unity中国XR产品技术总监李鹏鹏对第一财经记者表示，元宇宙概念中包含丰富的元素，也包括了生成式AI，ChatGPT的火热对两者都有带动作用。

事实上，每隔几年互联网都会有一些新概念、新模式站上风口，今天是ChatGPT，去年则是元宇宙。

不论是ChatGPT还是元宇宙，众多新概念的背后，站在游戏厂商的视角，要不断保持关注。“在公司允许的情况下，不管通过投资，通过自己联合的研究部门，或自己成立研究部门，要在上面投入其中，并且要观察发展走势有没有可能为你所用，如果一旦发现趋势特别明显，就是时候要在这上面下一些筹码，你能够成为运用这样一个工具的第一梯队的厂商。”李明瑞表示。

龙志勇则认为，ChatGPT并不是一个技术突变，是一步一步积累走到现在的效果，世界也不是一下子改变的，“从现在看到的效果上的等级，再到它到各行各业去真正产生生产力，或许也需要花几年的时间。”