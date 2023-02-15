中国足球，反腐扫黑22年

来源：中国新闻网

“我将勤奋工作，牢固树立正确的政绩观，‘功成不必在我，功成必定有我’，既抓当下，更重长远，踏踏实实的夯实中国足球发展的根基，老老实实的按照足球发展的规律办事，认认真真的做好足球发展的每一件工作。”

这是2019年8月，陈戌源就任中国足协主席的慷慨感言。

作为足协第一任专职主席，他曾承载了不少期待和希望。

但没有来得及“长远”，仅3年半过后，甚至还没能完成一届任职周期，陈戌源就与“涉嫌严重违纪违法”和“被查”的字样联系到一起，迅速登顶各大媒体和网络平台。

最近这些字眼未免太过于熟悉。从国足前主帅李铁，到中国足协原秘书长刘奕、常务副秘书长陈永亮，再到中国足协主席陈戌源被查，仅历时短短80天。

或许，这些只是中国足球“狂飙”过程的一个个逗号。

逗号早在10年前、20年前就曾留下过，只不过在当时被错认成了句号。

或者更准确地说，没有太多人能想到两个逗号之间，仅仅间隔10多年。

轮回

“经计票人统计，赞成票47票，反对票0票，弃权票0票，选举结果宣布完毕。”

“根据协会章程，陈戌源同志获得与会会员半数以上的赞成票，成功当选中国足球协会第11届主席。”

伴着“二进宫”的里皮和再次向世界杯发起冲击的国足，陈戌源成为又一任中国足球的掌门人。

作为中国足协历史上首位来自非体育管理部门系统的协会主席，“与众不同”的陈戌源曾承载了不少期待。

在上港集团的46年里，他从码头工人干起，一步步走到了集团高管。不少人希望他能为中国足球这艘迷路的大船掌好舵，带来些不一样的东西。

但随着世预赛12强赛阶段国足主帅李铁因场外风波下课，而后国足一泻千里又一次无缘世界杯，开启又一次轮回。

陈戌源也和前任们一样陷入争议的轮回之中，但当时也仅限于是走是留而已。

在任三年半期间，陈戌源留下了不少经典语录。

“难道大家还不觉醒？我们难道良心已死吗？”

“足球是高尚运动，不要让金钱给玷污了，扭曲了。”

“来足协这三个月总是感到不安，脑子里始终有个足球在转。责任抗在肩上很重大，能不能满足广大人民群众对足球的期待，说到底，足球事业需要久久为功。”

“我曾经有一段时间有彷徨，有犹豫，也有一段时间心灰意冷，甚至有的时候想打退堂鼓，但是我现在很坚强，我觉得我必须要干下去。”

当初口号喊得有多响亮，如今就有多么讽刺。

80天

同样讽刺的是，正上演急速“狂飙”的中国足球，在短短80天里，几名重磅人物被查的消息接连被宣布，“命中率”可谓相当之高。

卡塔尔世界杯激战正酣之时，曾率国足征战世预赛亚洲区12强赛的前主帅李铁被查。

也颇为讽刺的是，当时与国足同组的日本、沙特和澳大利亚都在世界杯舞台先后完成历史性突破。

李铁被查只是一个开端，而后足协原秘书长刘奕和足协常务副秘书长陈永亮双双被查。

就在陈戌源被查的消息宣布之前，华夏幸福基业股份有限公司董事兼联席总裁孟惊，因涉嫌违法被实施留置。

值得一提的是，他曾担任过河北华夏幸福足球俱乐部董事长。而李铁曾执教过河北队。

从2022年11月26日李铁被查，到如今的足协主席陈戌源，短短80天里，中国足坛就有3名足协高管、1名教练和俱乐部董事长被查的信息被公布。

或许，这些仅仅是当下急速“狂飙”的中国足坛，留下的一个个逗号。

22年

“逗号”早在10年前、20年前就曾留下过。

2009年10月16日，前广东雄鹰队老板钟国健被警方控制，中国足坛的上一次反赌扫黑由此拉开帷幕。

同样是“拔出萝卜带出泥”，从广州市足协官员杨旭、前广州俱乐部数位高管，到足协官员范广鸣、前金德教练丁哲、原陕西国力俱乐部总经理。

再一步步深挖到当时中国足球的掌门人南勇和他的搭档杨一民，以及裁判委员会原主任张建强。

南勇被带走仅8个月后，前一任中国足球掌门人谢亚龙，也因涉嫌操纵比赛，商业贿赂以及其他犯罪行为，与裁判委员会主任李冬生、原国家足球队领队蔚少辉等人一同被立案侦查。

一同“进去”的，还有金哨陆俊，裁判黄俊杰、周伟新、万大雪等知名裁判员。

涉及范围之广，中国足球内部腐烂之深，着实触目惊心。

回头来看，当时仅仅是一个质变的节点。

早在2001年，国足杀入韩日世界杯的前一天，中国足坛爆发了“甲B五鼠”事件，浙江绿城0:6惨败于长春亚泰。

赛后，时任浙江队老总的宋卫平宣布开除队内5名问题球员，同时向中国足协提交了一份“黑哨”名单。

他甚至不惜自爆曾行贿：“绝不会为自己做无罪辩护，如果我的入狱能够改变足球界反道德反价值的观念，这也值得。我还认为那些与我们一起搞假球的俱乐部，也应当受到同样的惩罚。中国足球只有经过这样的痛苦，才能获得新生。”

时任中国足球掌门人的闫世铎大棒一挥，表示一定会严惩“甲B五鼠”相关的责任人和黑哨。

然而中国足球没有获得宋卫平期待的“新生”，而是在裁判龚建平锒铛入狱之下草草了之。

从龚建平，到南勇和谢亚龙，再到陈戌源和李铁，中国足坛22年里经历了三波反赌扫黑风暴，但迟迟未能迎来新生，反倒在轮回中不断沉沦。

南勇在任时曾说：“中国足球的发展道路任重道远，未来三年五年可能不行，但是十年，二十年中国足球一定会好起来的。”

可十多年已经过去了。