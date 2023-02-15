情人节花价突跌 花店成了“冤大头”？

来源：中国新闻网

为恋人送上一束鲜花，是情人节最经久不衰的浪漫。不过浪漫之余，也有不少人吐槽情人节鲜花价格之高，有“智商税”之嫌。

情侣享受浪漫氛围的同时，花店会“闭着眼睛”赚钱，这似乎已成为不少人的共识。然而面对今年情人节的鲜花价格，许多花店却是有苦说不出。

花店：花价突跌 自己成了“冤大头”

“逢节必涨很正常，但今年的花价格暴涨，品质却差了不少。”情人节前夕，提前备货的北京某花店老板郑娟(化名)倍感焦虑。“拿到的货断枝和夹枝比较多，同行还有收到冷库花，甚至还有灰霉(病)的。”

郑娟告诉中新财经，由于距离云南等鲜花主产地较远，不少外地花店都会选择提前多天从云南进货，再根据实际需求从当地批发市场补缺。“总是听到客户抱怨花价高是赚黑心钱，但实际上我们也是高价进货的，价格方面真的没办法。”

“(进货的时候)A级的高原红云南已经180元一扎(20支)了，到店的批发价差不多是210元。”她向中新财经表示。

然而让郑娟难以接受的是，在自己备好货后，云南拍市(昆明国际花卉拍卖交易中心)的花价却突然下跌。“9日的时候听说红玫瑰大掉价，现在很担心自己手里的货能不能卖出去。”

10日，中新财经走访北京某鲜花批发市场时，A级高原红的价格大多在15-18元/支，多家花店老板向中新财经表示，过两天价格还会再涨。然而13日，该批发市场的A级高原红已经降至13-15元/支，甚至有花店表示可以10元/支的价格出售。

在社交平台上，有花店老板表示自己遭遇了同样的情况：“110元拿的红色，刚到货，云南跌到了60元，心痛。”“今年花价真的离谱，我要怎么跟顾客解释花价太贵啊。”

“拍市花价不稳定，源头直播又比我们便宜，现在过节备货的小花店都心惊胆战。”郑娟表示，尽管自己今年出于谨慎只备了1万元的货，但仍然担心能否售完。

供应商：气候减产 符合供求关系

“高价买低价卖。”不少花店对花价抱怨之余，也将矛头对准了云南拍市。

作为云南鲜花供应的主要源头之一，拍市是众多花店进货的渠道。一位昆明斗南的供应商表示：“今年花店都觉得难，但是发货商的‘痛苦’一点不比花店少。”

云南拍市近日鲜切花价格走势。 截图自昆明国际花卉拍卖交易中心。

她称，今年昆明的气候不好，出现了不少霜冻花。“压力真的特别大，好花难找，价格又高，一车花就要十万，还要现结。”

此外，拍市的分货问题也成为了痛点。一些供应商表示，拍市分货慢导致鲜花堆积，也间接推高了花价。“很多好花硬生生放坏了。”

对于花价的下跌，供应商杨磊(化名)表示符合正常的市场规律。“前几天都是外地花店大量进货，自然水涨船高。等临近节日时外地备货差不多了，价格也就下来了，总体来说还是供求关系的影响。”

昆明花拍中心9日发布的数据显示，进入“2·14”高峰期后，行情继续保持高位运行，2月6日-9日，高品质行情势头不减，2月9日起低品质货品价格逐步走低，各等级货品价差逐步拉大。多个玫瑰品种价格飙升，红色系、复古色系和粉色系异常“受宠”，配花表现同样强劲。其中，流沙、弗洛伊德、卡布奇诺、探险家、珍爱、高胜、粉红雪山等品种最高价已超10元/支，最高达到了14元/支，占据行情榜单top位。

鲜花电商：平价鲜花 折断终端花店？

对于花店来说，除了拍市进货难题外，近年来异军突起的鲜花电商也使终端花店备受掣肘。

据艾媒咨询数据，2013-2015是中国鲜花电商的爆发期，进入2020年后，疫情加速了鲜花行业线上线下的渠道融合。各大互联网平台如淘宝、京东等率先上线鲜花自营业务，叮咚买菜、每日优鲜、盒马鲜生等生鲜食品品牌也加入了赛道。此外，大量云南产地源头的直播间加入淘宝、抖音等平台，跨过中间商为消费者提供直销鲜花。

与线下门店相比，鲜花电商的价格普遍更为优惠、配送更为方便，很快成为不少年轻消费者的新欢。买花不再是一种节日消费行为，而是像买菜一样成为生活的日常。

然而对于中低端的花店来说，鲜花电商的发展却让自身处境变得更为艰难。“我们不得不从源头高价拿货，源头直播的低价鲜花却让花店的零售价变得像个笑话。”有花店老板认为，在源头直播下，终端的中低端花店成为了真正的“大冤种”。

中新财经注意到，情人节前夕，有直播电商A级高原红的价格已经卖到了64.9元一扎，而一些生鲜电商已经包装好的红玫瑰花束，平均价格在10-11元/支。

电商、直播的加入，无疑对花店的生意造成了影响。有店家就表示，“淡季的低价鲜花对让很多客户对鲜花价格的预期放低，在节日期间就更难接受涨价。”

另一方面，虽然消费者能通过新的渠道买到更便宜的花，但也有从业者向中新财经反映，考虑到运输、实物与线上展示存在差距等原因，线上渠道的部分鲜花质量难以保证。

价格的不稳定、渠道的变革，让象征烂漫的鲜花似乎成了花店的一道“劫”。在社交平台上，有花店表示今年情人节已不打算备货或少备货。“备货像是在赌博，竞争太累了。”但也有店家已经开始考虑转战线上。

今年情人节，你买花了吗？