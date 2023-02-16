对方是否喜欢？是否拿得出手？节日送礼为何成为年轻人的烦心事

来源：中国青年报

在情人节、纪念日，给恋人送礼物是必不可少的吗？

如果送的礼物不被恋人喜爱，你会感到失落吗？

如今，在情人节、纪念日互送礼物是不少年轻情侣表达心意的重要方式。为了送出一份对方满意的礼物，查指南、找攻略、看价格、翻评论，成为不少年轻人的基本操作。恋爱中的年轻人在送礼物上会纠结什么？

节日送礼物让很多恋爱中的年轻人感觉有压力

在不少人看来，礼物的价值不仅是价格标签上的那一串数字，而是承载着心意、尊重等丰富的情感意涵，在社会学家和人类学家看来，礼物是创造和维系一段关系的重要方式。因此在每年的情人节、七夕，礼物攻略往往会登上各大网络平台的搜索热门，不少情侣希望通过“大数据”探查出对方的心意，抄到一份满意的“作业”，为感情增添甜蜜。

据艾媒咨询统计，2018-2020年中国礼物经济产业市场规模从8000亿元增至10913亿元，呈逐年递增趋势，而在2022年市场规模达12262亿元。礼物经济的火爆，体现出人们对情感维系的重视，当然也有商家的刻意营销和有意迎合。

有人统计，除了生日、纪念日等恋人之间固定的互送礼物时间节点，一年到头还有七夕、新年等十多个大大小小的节日要过。这让不少年轻人备感压力，担心即使有再多送礼物的小心思，也总会有灵感用完的那天。

中国青年报社社会调查中心一项有1519名青年参与的调查显示，如果在特殊日子不送恋人礼物，超六成受访青年表示会有心理压力。在另一项调查中，有近四成的受访者觉得准备礼物会给自己带来经济上的压力。可见，对于不少年轻情侣来说，想要送出一份令对方满意的又是自己的经济实力能负担的礼物并不容易。

男生比女生更为送礼物所困扰

中国青年报社社会调查中心的调查显示，在送礼物上，69.9%的受访青年感到有困扰，且男生有困扰的比例高于女生，这也从一定程度上反映出男生在礼物选择和情感表达上更为纠结。

年轻人在哪些方面感到困扰？调查发现，排在前三的是：对方是否会喜欢(67.6%)、能否表达自己的心意(50.6%)、是否拿得出手有面子(47.2%)。可以看出，投其所好、表达心意是年轻人送礼物更为在意的方面，重视礼物承载心意、展现尊重等情感价值，但对“拿得出手”“有面子”也同样重视，而这往往更直接地反映在礼物的经济价值上。这种“既要又要”的心理，成为困扰年轻人的重要因素：如果礼物只有经济价值，是否能表达心意？如果只有情感价值，会不会显得很廉价？

这些困扰投射到性别上，也表现出了差异性。相较而言，女生更在意礼物是否为对方所喜欢，而男生则更在意礼物是否拿得出手有面子。

四川省社会科学院的周祉豪同样注意到在送礼物上的性别差异。在对成都市5所高校的182个恋爱中的学生进行调查后发现，“男性总是承担了相较于女性更多的恋爱送礼支出”。两性送礼支出差异受男女双方在恋爱中地位的影响，因为男性更期待通过送礼获得恋爱关系中的话语权，而女性更多地将恋爱视为一种情感表达方式。可见，男女双方在礼物所承载的意涵上存在着理解差异，因而对礼物的期待也有所不同。

如何送上让对方满意的礼物？中国社会科学院大学项江南博士在对13名处于恋爱关系的青年进行访谈后发现，男性对礼物往往比较满意，女性对礼物则时有不满，因为女性送礼物时包含更多爱的表达，而男性则将送礼视为一种“义务”。因而，对于恋爱双方而言，对礼物的满意与否看重的是爱的表达是否为对方感知。

在这项研究中，项江南犀利地给出了一个判断：“索要高额礼物或者男女金钱矛盾不是亲密关系溃败的原因，而是结果。”毫无疑问，这个实证研究结论值得引起所有恋爱中人的高度重视。相较于在送什么样的礼物上纠结、费尽心思，年轻情侣们更应该关注的是日常亲密关系的维护和天长日久的爱意表达。