漫威重返中国银幕，观众还会买单吗？

来源：第一财经

作者：葛怡婷

《黑豹2》和《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》在2月的接连上映，将漫威电影宇宙带回中国观众视野。这距上一部内地公映的漫威大片《蜘蛛侠：英雄远征》已经过去了三年半之久。

截至2月15日14时，上映9天的《黑豹2》累计票房为9415万元，尚未破亿。2月14日，《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》(下称《蚁人3》)在上海迪士尼乐园举办了中国首映，并将于2月17日公映，这也是三年半以来首部实现内地与北美同步上映的漫威影片。该片上映首日排片占比目前为48%，可见院线对其票房抱有较高期待。

电影市场正在逐渐复苏，多部引进片的陆续定档，将为院线带来更丰富的片源，也为观众提供多元的观影选择。不过，无论是市场环境还是观影心态，与三年前相比，皆发生了较大变化，进入新阶段的漫威电影，还能俘获中国观众的芳心吗？

久违了，漫威大片

漫威电影与中国电影市场曾经有过长达十年的蜜月期。2008年4月30日，《钢铁侠》在中国内地上映，比美国本土上映日期提前了三天。十年间，钢铁侠、美国队长、蜘蛛侠等漫威超级英雄影片陆续上映，饰演者也在中国集聚了较高人气。2018年，《复仇者联盟3》主演组团中国行，引起轰动；2019年，《复仇者联盟4》在中国内地提前北美2天上映，创造的42.5亿元票房成绩，迄今仍是内地市场引进片票房冠军。

冠病疫情前，依靠《复仇者联盟4》的余温，最后一部进入内地院线的漫威大片《蜘蛛侠：英雄远征》获得14.17亿元票房。随后，漫威电影在中国内地市场断档，在此期间，漫威影业出品的《黑寡妇》《尚气》《永恒族》《蜘蛛侠：英雄无归》《奇异博士2》和《雷神4》均无缘内地。

漫威影业开发出迄今为止最成功的电影宇宙，关键因素在于多部电影之间实现了协同联动。按照规划，在每个阶段交叉推出不同的角色和电影，每部电影之间相互串联，在庞大的世界观中稳步推进。每部单人英雄电影之间通过彩蛋联动，剧透下一部电影的关键信息。这种捆绑销售的概念，使每一部漫威作品都保持稳定的票房和市场关注度。

《复仇者联盟4》之后，漫威电影宇宙着手布局第四阶段，尽管口碑并不稳定，但票房表现依旧抢眼。其中2021年12月上映的《蜘蛛侠：英雄无归》斩获19.71亿美元票房，位列全球影史票房第七，仅次于《复仇者联盟3》。受到疫情影响，漫威着手在剧集方面发力，在流媒体平台Disney+陆续推出了《旺达幻视》《猎鹰与冬兵》《洛基》《鹰眼》《月光骑士》等剧集。

不过，相对于剧集方面的探索和实践，不少评论指出漫威电影在第四阶段乏善可陈，套路化的叙事和眼花缭乱的特效令普通观众和粉丝感到疲惫。为了给更宏大的世界观和主线剧情做铺垫，单人英雄影片的故事显得较为单薄。加上第四阶段的影片几乎都错失了中国市场，新登场的人物无法与观众建立紧密的情感联结，影片的断档，也会令观众对新片的剧情理解产生障碍。

作为漫威电影宇宙第四阶段的收官之作，《黑豹2》的制作历程尤为特殊，在开拍前遭遇变故。第一部主演查德维克·博斯曼罹患癌症，于2020年8月28日去世，为对博斯曼表示尊重，制作团队没有启用新演员替代他，而是对第二部的剧本做了全面调整，特查拉国王一角在片中以离世的方式退场，瓦坎达公主苏睿继承衣钵，承担起拯救王国命运的责任。不过，这一变动对故事造成了较大影响，出现主线不清晰、剧情苍白空洞等问题，加上两个半小时的片长，给人以冗长拖沓的观感。

《黑豹2》在中国市场的处境有些尴尬，由于影片已于去年11月在北美上映并已上线流媒体，对该片有兴趣的部分影迷已从其他网络渠道获取资源，加上影片口碑平淡，对普通观众吸引力不足，特别是在后春节档，几部国产大片余热尤在，与之相比，《黑豹2》缺乏竞争力，这些皆是其票房表现不佳的重要原因。

《蚁人3》开启漫威新阶段

作为第五阶段的开局之作，《蚁人3》被漫威影业寄予厚望。它在中国市场的表现，也将成为判断漫威大片对中国观众是否仍具吸引力的重要指标。在中国首映礼上，漫威影业总裁凯文·费奇、影片导演佩顿·里德、主演保罗·路德和乔纳森·梅杰斯通过视频与内地观众见面。凯文表示，下一部复仇者联盟电影将与乔纳森饰演的征服者康相关，这部电影则是康在大银幕的首次正式亮相。

从首波媒体口碑来看，《蚁人3》存在争议。电影评分网站烂番茄指数54%，目前低于《黑豹2》，也低于同系列前作。不过，目前评分人数较少，且影片尚未正式公映，不能代表普通观众的立场。《蚁人》前两部在中国市场分别斩获6.7亿和8.3亿票房，第三部能否刷新该系列的内地票房纪录，影片品质将会是决定性因素。

《芝加哥论坛报》影评人米歇尔·菲利普认为，《蚁人3》打斗场景有些混乱，视觉效果看起来单调：“影片中每个角色喊着回家的时候，我内心产生了同样的想法。”不少影评人指出，《蚁人3》的造型设计和故事结构让他们联想起《星球大战》，但这并不是一件好事。对规模宏大的世界观的追求，牺牲了风趣诙谐的独属于小人物的故事，也削弱了《蚁人》系列与其他超英电影的差异。

部分影评人给出了较为积极的评价，《娱乐周刊》评论认为《蚁人3》足够娱乐和富于智慧：“没有人比蚁人更懂变小的好处。”《好莱坞报道者》评论认为该片是漫威系列中最具科幻色彩的一部。

客观而言，作为第五阶段的开局，《蚁人3》整体较为坚实，特效层面保持着漫威超英影片的视效水准，带领观众进入神秘莫测而又光怪陆离的量子世界，娱乐性和幽默感表现得较为充分，作为一部爆米花大片，故事结构较为完整，呈现的几组人物关系之间的化学反应也颇具看点。乔纳森·梅杰斯饰演的征服者康作为第五阶段最强反派正式登场，影评人均对饰演者的演绎给予认可，认为其表演令人生畏且充满吸引力，角色魅力甚至超越了主人公蚁人。值得一提的是，《蚁人3》编剧杰夫·拉夫雷斯也是人气动画剧集《瑞克和莫蒂》编剧兼联合制片人，他的加盟为影片带来天马行空的科幻想象。

漫威新片重回中国内地市场，新一代复仇者联盟也正在布局当中。不过，对于大部分中国观众来说，对漫威电影宇宙的印象仍停留在钢铁侠、美国队长、雷神等初代复仇者时期，对于新登场的角色较为陌生，更难说建立较强的情感联结。加之随着中国电影工业的成熟和完善，以《流浪地球》系列为代表的科幻视效大片，已经具备了与好莱坞特效大片抗衡的能力，具有中国情怀和文化特质的故事更能够引发本土观众的情感共鸣。

在这一背景下，漫威电影想要争夺中国观众的注意力，需要创造更具魅力的人物和扣人心弦的故事。因此，未来新一代超级英雄集结，能否再现初代复仇者在中国粉丝当中形成的狂热场景，有待市场检验。