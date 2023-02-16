诺如病毒进入高发期 学校、家庭如何预防？

来源：中国央视新闻客户端

春节刚过，正是乍暖还寒的时候。有一种病毒正悄然威胁着孩子们的健康，它就是诺如病毒。近日，北京、河南、浙江等多地疾控部门发布消息，提醒家长诺如病毒引起的急性感染性腹泻进入发病高峰期。什么是诺如病毒？该如何预防呢？

近期，在广东、福建等地一些医院的儿科门诊，不少家长带着孩子前来就诊。由诺如病毒引起的呕吐、腹泻的病例较以往明显增加。

厦门大学附属翔安医院儿内科主任医师 任立红：最近这四天左右，呕吐、腹痛患者明显增多，还有一部分是腹泻，这个可能占到六到七成。

广东省清远市中医院主治中医师 刘秀君：这段时间诺如病毒也越来越多，一般是五岁以下的小朋友比较常见。

诺如病毒又称诺瓦克病毒。每年10月到次年3月是诺如病毒的高发期。一般以轻症为主，最常见症状是呕吐和腹泻，其中，儿童以呕吐为主，部分伴有发烧；成人则以腹泻居多。

首都医科大学宣武医院感染疾病科主任 田耕：诺如病毒是一个肠道病毒，也就是它主要引起的是消化道的一个反应，它的潜伏期一般是24到48小时。

诺如病毒是如何传播的？

诺如病毒主要通过粪-口途径传播，一旦食用了被诺如病毒污染的食物或饮用了被污染的水，接触患者排泄物或者呕吐物产生的气溶胶等就有机会被诺如病毒传染。牡蛎等贝类海产品和生食的蔬果是引起诺如病毒感染的常见食品。

首都医科大学宣武医院感染疾病科主任 田耕：感染病人的排泄物污染了食物、水源或环境，造成了这种间接的接触传播。

感染诺如病毒，应服用哪类药物来治疗？

医生建议，诺如病毒感染属于自限性疾病，所以感染后，主要是防止脱水，要注意休息以及补充电解质，情况严重的患者要及时到医院就诊。

首都医科大学宣武医院感染疾病科主任 田耕：因为诺如病毒，现在它没有特效的疫苗或者是抗病毒药物，它主要是还是一个对症治疗，避免病人出现脱水的情况。另外对于腹泻我们可以用一些止泻的，比方说蒙脱石散，还有一些益生菌也可以进行口服治疗。

开学了，幼儿园、学校等场所如何防范？

诺如病毒具有聚集性发病的特点，因此学校和托幼机构等集体单位为重点防控场所。医生建议，开学后学校和托幼机构要格外注意食品卫生，加强对餐厨人员的健康监管，避免病毒通过食物传染给学生。

首都医科大学宣武医院感染疾病科主任 田耕：如果班级内出现了这种恶心、呕吐，消化道症状的这些学生，要及时进行就医，同时对他的呕吐物，要按照这种诺如病毒感染的，类似于诺如病毒感染的标准来处理。

面对诺如病毒，家庭如何做好防护？

中国疾控中心提醒大家，保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染最重要和最有效的措施。饭前便后应正确洗手，用肥皂和流动水至少洗20秒。需要注意的是，消毒纸巾和免冲洗的手消毒液不能代替洗手。

首都医科大学宣武医院感染疾病科主任 田耕：海鲜和贝类是这个诺如容易寄生的一个地方，所以对于这一类食品要彻底的煮熟，家庭的这个环境的一个消毒，比方说坐便器、门把手，这些公共的用品的一个卫生的消毒。特别提示就是这个诺如病毒对于酒精这种消毒剂是不敏感的。